Emre Şahin

Bugün her yerde karşımıza yapay zekâ çıkıyor. İş dünyasından medyaya, eğitimden sağlığa, sanayiden finansa kadar hayatın kendisi kökten bir dönüşüm yaşıyor. Kimi sektörler kadrolarını daraltırken, kimileri beklediği verimi alamadığı için hayal kırıklığı içinde.

Bir yanda insanlık için açılan muazzam fırsat kapıları, diğer yanda kontrolü her geçen gün güçleşen büyük bir tehdit algısı... Hangi tarafta olursanız olun, ortada sarsılmaz bir gerçek var: Yapay zekayı artık hayatımızdan söküp atamayız. Bu devasa gücü nasıl yönlendireceğimiz ve bu fırtınanın ortasında insanlığı nasıl koruyacağız?

ÇARPICI TABLO

Elbette bu küresel tartışmanın tam merkezinde, dünyanın en sıra dışı teknoloji girişimcisi Elon Musk yer alıyor. Musk'ın çizdiği tablo oldukça çarpıcı:

"Maalesef en fazla 3 yılımız var, işinizi satarak para kazanabileceğiniz. Ondan sonra, yapay zeka çoğu görevi otomatikleştirecek ve bir kişiye zamanı için ödeme yapmak anlamını yitirecek. Son 200 yılın modeli 'zamanına karşılık sana maaşını veriyorum' doktorini sona eriyor. 3 yılda, en akıllı hamle, zamanınızı yapay zekanın yerine getiremeyeceği veya çoğaltamayacağı varlıklara dönüştürmek: Arazi ve enerji, altyapı, insan ağları ve gerçekten ihtiyacınız olanı üretme yeteneği. Önemli olan ne kadar çalıştığınız değil, neye sahip olduğunuz. Şimdi bu sıçramayı yapanlar, 2035- 2036'ya dönüp 'bunu öngörmüştüm' diyecek olanlar olacak." Musk'ın sözleri, sahadaki pratikle de birebir örtüşüyor.

Bugün yapay zekâ okuryazarlığı olan bir çalışan daha az zamanda katbekat fazla iş üretiyor; işletmeler maliyetlerini törpülüyor, gazeteciler araştırmalarını hızlandırıyor, doktorlar teşhis süreçlerinde devrim yaratıyor. Eğitimde ise kişiselleştirilmiş modeller öne çıkarken, bilim dünyası çözülemez denilen denklemleri hızlıca çözüyor. Ancak yapay zekaya sorgusuz sualsiz teslim olmak arasında hayati bir çizgi var.

ELİT TABAKA

Esas tehlike, bu muazzam verimlilik artışının toplumun kılcal damarlarına mı yayılacağı, yoksa küçük bir elit tabakanın servetini katlayan tekelci bir silaha mı dönüşeceği sorusunda gizli. Maalesef plan ikinci şık.

KUSURSUZ MU?

İşte tam da bu yüzden, yapay zeka meselesi asla sadece bir teknoloji başlığı değildir. Bu, doğrudan ekonomi, adalet, eğitim ve insanlığın kaderi üzerindeki en büyük sınavımız olacak.

Unutmayalım: Yapay zeka, insanın sınırlarını genişleten kusursuz bir araç olabilir. Ya da insanlığı yok edebilecek bir silah.

PARANTEZ

Birleşmiş Milletler (FAO, UNICEF, WFP, DSÖ) tarafından yayınlanan güncel verilere göre, 644 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor.5 yıl içinde maalesef 1 milyar kişinin bu durumda olacağı tahmin ediliyor.

CESARET DERSİ

Dünya, tarihin en ağır insanlık sınavlarından birinden geçerken, vicdanın pusulası bazen en beklenmedik yerlerde yeniden yön buluyor.

Nobel Barış Ödülü'nün bu yıl, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını haykıran Birleşmiş Milletler soruşturma komisyonunun başkanı Navi Pillay'a verilmesi, tam da bu dönemeçte büyük bir anlam taşıyor.

Bu ödül, sadece bireysel bir başarıyı taçlandırmıyor; aynı zamanda uluslararası adaletin kırıntılarına tutunan milyonlarca insan için, savaş suçlusu Netanyahu'nun bir gün Lahey'deki uluslararası mahkemelerde hesap vereceğine dair umutları yeniden yeşertiyor.

Ancak madalyonun diğer yüzü, içinde yaşadığımız küresel düzenin acı gerçeğini gözler önüne seriyor. Raporunu tamamladıktan sonra herkesten övgüler ve cesaret mesajları aldığını belirten Pillay, bu durum karşısındaki şaşkınlığını şu çarpıcı cümleyle özetliyor: Gerçeği söylemek için neden cesarete ihtiyaç duyulsun?

CASUS PANİĞİ

Almanya'nın eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in İsrail'e casusluk yaptığının ortaya çıkması, Birleşik Krallık (BK) istihbaratını da harekete geçirdi.

BK'nin dış istihbarat teşkilatı MI6'in bilgi sızıntısı riskine karşı kapsamlı inceleme başlattı. Bazıları aktif bazıları emekli olan üst düzey yöneticiler detaylı bir araştırmaya alınırken, MI5 ve MI6'da bu durum nedeniyle gerilimin yaşandığı iddia ediliyor. İngiliz medyası da BND'de yaşanan skandalın, birçok istihbarat örgütünde krize neden olduğunu yazdı.