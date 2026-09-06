Emre Şahin

Küresel harita yeniden çiziliyor. Savaşlar, jeopolitik krizler, tıkanan deniz yolları ve enerji darboğazları, dünyayı yeni ticaret güzergâhları aramak zorunda bıraktı. Ancak bu arayışta gözden kaçırılmaması gereken temel bir gerçek karşımıza çıkıyor.

Otoyol, demiryolu ya da boru hattı inşası kadar önemli olan Körfez'in devasa sermayesini Avrupa'nın dev pazarlarıyla buluşturacak yeni bir küresel sistem kurmak. Bu yeni sistemin olmazsa olmazı da Türkiye.

Basra Körfezi'ndeki Büyük Fav Limanı'ndan yola çıkan bir konteynırların, Irak'ı geçerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını hedefleyen Kalkınma Yolu Projesi, yeni dünyanın vazgeçilmezi.

SÜVEYŞ RİSKİNE KARŞI

Türkiye, Katar, BAE ve Irak'ın ortak iradesiyle kağıt üzerindeki bir fikir olmaktan çıkıp eyleme dökülen bu hat, Ankara'yı edilgen bir transit ülke olmaktan çıkarıp aktif bir lojistik, üretim ve enerji merkezine dönüştürüyor. Günün sonunda tablo net: Körfez'in ticareti ve enerjisi Türkiye'den geçip Avrupa'ya akıyorsa, Türkiye yolun üzerindeki durak değil, yolun kendisidir.

Dünya ticareti yıllardır Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz eksenindeki kırılgan deniz rotalarına mahkûmdu. Son dönemde yaşanan bölgesel krizler, tek bir koridora bağımlı olmanın küresel tedarik zinciri için nasıl bir felakete dönüşebileceğini kanıtladı.

Kalkınma Yolu işte bu noktada devreye giriyor. Irak üzerinden işleyen kara ve demiryolu entegrasyonu, Süveyş güzergâhına kıyasla ciddi bir zaman ve maliyet avantajı sağlıyor. Bu durum Kalkınma Yolu'nu yerel bir proje olmaktan çıkarıp, Körfez'in Batı'ya açılan ana kara kapısı haline getiriyor.

Kapının anahtarı ise Türkiye'nin elinde. Türkiye'nin en büyük kozu, sıfırdan bir altyapı inşa etmek zorunda olmaması. Mersin ve İskenderun limanları, Ceyhan terminali, Trakya demiryolu bağlantıları ve mevcut otoyol ağı zaten hazır.

Basra'dan gelen yük ülkeye girdiğinde sadece geçiş ücreti ödeyip gitmeyecek; depolamadan sigortacılığa ve sanayi üretimine kadar onlarca sektörü tetikleyecek. Ayrıca bu denklem tek bir hatla sınırlı değil. Türkiye, kalkınma koridorunu Orta Koridor ile birleştirerek Kafkasya, Orta Asya ve Çin'e kadar uzanan devasa bir ağın yönetim merkezine dönüşme potansiyeli kıskandırıyor.

YENİ ENERJİ HARİTASI

Ticaret yolları ile enerji hatları artık birbirinden ayrı düşünülemez. Irak petrolünün Ceyhan'a taşınmasının ötesinde; Basra'dan Türkiye'ye uzanacak doğal gaz boru hatlarıyla Körfez gazının Akdeniz ve Avrupa'ya ulaştırılması gündemde.

Avrupa güvenli enerji, Körfez yeni pazar, Irak ise ihracat rotası arıyor. Bu üç hayati arayışın tam kesişim noktasında Türkiye bulunuyor. Geleceğin dünyasında sadece kaynaklara sahip olanlar değil, o kaynakların ve ticaretin geçiş rotalarını belirleyenler masada kalacak.

SEYRETMİYORUZ YÖNETİYORUZ

Türkiye için Kalkınma Yolu; sadece ticari bir yatırım değil, bir ekonomik bağımsızlık, enerji güvenliği ve jeopolitik güç projesidir. Tarihin önümüze koyduğu bu fırsat penceresinde Türkiye'nin yapması gereken, süreci kenardan izlemek değil, doğrudan direksiyona geçmektir. Çünkü yarının kazananları başkalarının açtığı yoldan yürüyenler değil, kendi yolunu inşa edip yönetenler olacaktır.

FIRSAT VE TEHLİKE

Yapay zekâ artık yalnızca insanın verdiği komutları yerine getiren bir teknoloji olmaktan çıkıyor. Doğru kullanıldığında hayatımızı kolaylaştırıyor, bilimsel çalışmalara hız kazandırıyor, insanlığın yıllar sürebilecek araştırmaları çok daha kısa sürede gerçekleştirmesine imkân sağlıyor.

Fakat burada gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir ayrıntı var: Güç arttıkça risk de büyüyor. Son dönemde ortaya çıkan "AI agent" yani otonom yapay zekâ ajanları, bu soruyu artık bilim kurgu tartışması olmaktan çıkarıyor.

Bu sistemler yalnızca kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle kalmıyor; insanlarla iletişim kurabiliyor, farklı kaynaklardan bilgi toplayabiliyor, karar süreçleri yürütebiliyor ve belirli amaçlar doğrultusunda kendi adımlarını planlayabiliyor.

İşte tam da burada insanın kafası karışıyor. Bir makinenin insan gibi konuşması, düşünmesi veya kendi davranışları hakkında yorum yapması endişeleri artırıyor. Şimdi Silikon Vadisi, kendi kendine düşünüp karar alabilen yapay zekanın tehlikesini tartışıyor.