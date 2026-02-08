Emre Şahin

Jeffrey Epstein dosyası artık bir "skandal" değil, küresel elit düzeninin çıplak fotoğrafıdır. Dünyanın en güçlü isimlerinin gölgesinde büyüyen bir karanlığın ortaya çıkmasıdır. Evet ABD Adalet Bakanlığı'nın 30 Ocak 2026'da yayımladığı 3 milyondan fazla belge, 180 bin görsel ve 2 bin video korkunç bir tehlikeyi gösteriyor. Bu yüzyılın en tehlikeli yapısını 5 başlıkla değerlendirelim. "Suç ağı", "Güç ağı", "Koruma kalkanı", "Şüpheli ölüm" ve "Küresel yankı"...

SUÇ AĞI

Sistematik, planlı ve uzun yıllar devam etmiş bir yapı var. Reşit olmayan kızların organize biçimde kaçırılması. Özel jetler, özel ada ve kapalı davetler. Bu kadar lojistik, bu kadar finans, bu kadar süre tek bir adamın "sapıklığı" ile açıklanamaz. Kirli ağ gerçekten sadece Epstein'in kurduğu bir yapı olabilir mi? Organizasyon Epstein ve Ghislaine Maxwell'den mi ibaretti? Elbette hayır.

GÜÇ AĞI

Epstein sıradan bir finans danışmanı değildi. Doğru. Bill Clinton, George W. Bush, Donald Trump gibi ABD başkanlığı yapmış ve hala başkan olan Trump. Kral Charles'ın kardeşi Andrew başta olmak üzere Avrupa'daki monarşinin birçok prensi. Teknoloji milyarderleri Bill Gates, Elon Musk, Sergey Brin, Reid Hoffman gibi 20'ye yakın kişi. Sözde akademik elitler de orada. Noam Chomsky (MIT – Dilbilimci, düşünür) Lawrence Krauss (Teorik fizikçi) ve Alan Dershowitz (Harvard Hukuk Profesörü) gibi 100'e yakın kişi. Farklı sektörlerdeki iş adamları, İngiltere, Fransa gibi 100'e yakın ülkedeki iş adamları ve siyasetçiler. Liste saymakla bitecek gibi değil. Bir insan bu kadar kapıyı nasıl açar? Ultra güce nasıl temas eder? Bu dünya tarihinde kurulmuş en kirli ağ. Ve bu ağın doğası hâlâ tam olarak aydınlatılmış değil.

KORUMA KALKANI

2008'deki Epstein anlaşması tarihe geçen bir hukuk skandalıdır. Federal suçtan yargılanabilecekken eyalet düzeyinde hafif bir anlaşma. Mağdurların süreçten habersiz bırakılması. Ayrıcalıklı hapis koşulları. Epstein neden bu kadar korundu? Sistemin alt kademesinde biri olsaydı aynı muameleyi görür müydü? Bu dosya, adalet sisteminin elit karşısında nasıl yerlere düştüğünü gösterdi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

ABD'de "kullan at" bir kez daha devreye giriyor. Tarihin en kilit sanığı Epstein cezaevine gönderiliyor. New York'taki Metropolitan Correctional Center, en yüksek güvenlikli cezaevi. Ancak kameralar çalışmıyor, gardiyanlar uyuyor, hücre arkadaşı yok. Epstein kendisi asıyor. Resmi rapor "intihar" diyor. Elbette kimse inanmıyor. Çünkü bu dosya çok fazla güçlü isme temas ediyor. Bu ölüm, komplo teorilerini doğurmadı. Güven boşluğu doğurdu.

KÜRESEL YANKI

Epstein dosyası şunu öğretti. Güç, para ve siyaset aynı masada oturuyor. Ve bazen hukuk o masaya servis yapıyor. Bugün insanlar sadece "Epstein kimdi?" diye sormuyor. "Kimler korunuyor" diye soruyor. Asıl kriz de burada. Bu dosya kapanacak gibi değil. Çünkü mesele sapık bir suçlu değil. Karanlık bir düzen. Ve düzen şekil değiştirse de hâlâ yerinde duruyor. Epstein tek başına değildi; onu sistem taşıdı. Ve o sistemin içinde başkanlar, başbakanlar, milletvekilleri, iş adamları, akademisyenler vardı. JP Morgan da sistemin parçasıydı. Barclays ve son günlerde operasyon yapılan Deutsche Bank gibi elitlerin bankaları da bu ağın içindeydi. Epstein gitti ama kurduğu ağ tamamen çökmedi. Onunla çalışmaya devam eden finans devlerinin gizli bağlantıları hala ortaya çıkmadı...

PARA KONUŞUR

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın desteğiyle hazırlanan 2026 Dünya Eşitsizlik Raporu, küresel gelir ve servet dağılımındaki derin uçurumu somut rakamlarla gözler önüne seriyor. Dünya nüfusunun en zengin yüzde 10'u, küresel servetin yüzde 75'ini elinde tutuyor. Buna karşılık dünya nüfusunun en yoksul yarısı yalnızca yüzde 2'lik bir paya sahip. En zengin yüzde 1, servetin yüzde 37'sini kontrol ediyor. Dahası dünya nüfusunun %0,001'i (yaklaşık 60 bin ultra zengin) en yoksul 4 milyar kişinin servetinin üç katı demek. Bu durum, ekonomik fırsatlara erişim, eğitim ve yaşam standartları arasındaki makası giderek açıyor.

OBAMA ÖZÜR BEKLİYOR

Siyasette bazen bir cümle, bazen de bir fotoğraf, bazen de bir video her şeyi anlatır. Bu kez mesele bir videonun kendisinden çok, o videonun nasıl savunulduğuydu. Donald Trump, Barack Obama ve Michelle Obama'yı ormanda yaşayan maymunlar gibi gösteren videoyu paylaştıktan sonra yaptığı açıklamada, içeriği sonuna kadar izlemediğini ve bir personeline ilettiğini söyledi. Irkçı kısımları kınadığını belirtti ama özür dilemeyi reddetti: "Ben hata yapmadım." Bir siyasetçi için "izlemeden paylaştım" savunması teknik bir detay olabilir; fakat liderlik teknik bir görev değildir. Hele ki Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede başkanlık yapmış biri için, paylaşılan her içerik bilinçli bir tercihtir. Sosyal medya artık sıradan bir mecra değil; siyasi mesajın en doğrudan tehlikeli silahıdır.

PARANTEZ

Dolar hala dünyanın birincil rezerv ve küresel işlemlerde en yaygın kullanılan para birimi. Ancak artan riskler ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi doların hakimiyetini zayıflatıyor. IMF verilerine göre 5 yıl önce doların küresel rezervlerdeki payı yüzde 65'ti. Bugün ise yüzde 56,92'ye geriledi.