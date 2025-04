Emre Şahin

DÜNYANIN en önemli istihbarat dergilerinden Fransız Intelligence Online da, Türkiye'nin stratejik gücüne dikkat çekildi.

Birçok ülkede üs kuran Türkiye'nin ABD, Çin ve Fransa istihbaratları tarafından izlendiğini yazan dergi, "Türkiye'nin son olarak Somali'de kurduğu üs ve uzay rampası hakkında merak edilenler çok fazla. Amerikan şirketi Maxar'a ait WorldView Legion, Fransız Airbus'ın Pleiades Neo ve Çinli Changguang Satellite Technology grubuna ait Jilin-1 casus uyduları, Somali'nin üzerinde nöbette. Türkiye önemli bir güç haline geliyor" diye yazdı.Peki Somali neden önemli? Somali, Afrika Boynuzu'ndaki coğrafi konumu nedeniyle jeopolitik açıdan oldukça önemli. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde12'sini oluşturan, her yıl 2 trilyon doları aşan ürünler Aden Körfezi'nden, Somali'nin kıyı şeridi boyunca uzanarak Süveyş Kanalı'na ulaşıyor. İşte bu nedenle G-7 ülkelerinin tamamı bu bölgede olmak için çabalıyor.Küresel düzenin yeniden şekillendiği günümüzde, Somali herkes için çok önemli.Hem Washington hem Paris hem de Pekin, "büyüyen güç" Türkiye'nin ayak seslerini uzaydan bile görmek için çabalarken, içimizdeki birileri hala görmemekte ısrarlı!Gates'in serveti tam 101 milyar dolar… Gates, "Çocuklarıma 1 milyar dolar miras bırakacağım. Tüm servetim ise vakfıma kalacak" dedi.Çocuklarına sevgi ve fırsat verdiğini ama para vermenin onlar için en büyük kötülük olduğuna inandığını açıkladı.Peki gerçek böyle mi?ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde 300 bini aşkın hayırseverlik vakfı var. Ancak Gazze'de katliamlardan ve açlıktan, Afrika'da ise açlıktan milyonlarca çocuk can veriyor.Toplamda 2.2 trilyon dolardan fazla parayı kontrol eden bu vakıflar açlığı, yoksulluğu, savaşları bitirmek için çalıştığını iddia ediyor. Peki rakamlar bu konuda ne söylüyor?Her beş saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor.Dünya üzerinde her 9 kişiden biri ise açlık çekiyor.

BİR BAYRAK SEKİZ ÜLKE

NORVEÇ bayrağı, 1821'de Frederik Meltzer tarafından tasarlandı. Bu bayrağın içinde 7 ülke var.

Norveç'le birlikte 8 ülke: Endonezya, Polonya, Hollanda, Finlandiya, Fransa, Monaco ve Tayland...



HAYALET PROTOKOLÜ

AB, casusluk endişesiyle ABD'ye gidecek ekip için "Hayalet Protokolü" uyguladı.

AB yetkilileri, kullan-at cep telefonları ve tek kullanımlık laptoplarla Washington'da olacak...

MEGA Fİ"YAT"

1 milyar 700 milyon dolar

"ULYSSIA", dünyanın tüm denizlerindeki en mega yat olacak.



Neredeyse 3 futbol sahasının toplam uzunluğundan daha büyük (320 metre) olan Ulyssia'nın içinde 122 daire, 22 misafir süit planlanıyor.



Ayrıca havuzlar, bir dalış merkezi, bir denizaltı, iki helikopter, hastane, okul ve restoranlar da yat için tasarlandı. Merck Pharma hanedanının varisi olan İsviçreli milyarder Frank Binder'in inşaasına onay verdiği yatın maliyeti ise 1 milyar 700 milyon Euro.



Yaklaşık 74 milyar lira.



Peki yattan bir daire almak istiyorsanız, 10 ila 100 milyon euro arasında bir rakamı gözden çıkarmanız gerekiyor. Sadece parayı ödemeniz de yeterli değil. Bazı zenginlerden referans da istenecek.



PARANTEZ

(Küresel borçlar, 7 trilyon dolar arttı ve 318 trilyon dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin dış borcu ise dün 36 trilyon 216 milyar doları aştı.)