Ekrem Kızıltaş

Selam vererek gelen Melih Bey'in oturmasını bile beklemeden söze giren Selim:

- Ağabey, şu PISA tartışması da nedir? Daha önceleri nal toplarken her türlü eleştiriyi yöneltenler, başarılı sonuçlar alındığı için şimdi bozulmuşlar anlaşıldığı kadarıyla…

- PISA, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından, 15 yaş grubundaki öğrencilerin seviyelerinin değerlendirilmesi amacıyla 3 senede bir yapılan uluslararası bir değerlendirme programı. Bildiğim kadarıyla 2023'ten beri katılıyoruz. İlk yılda yani 2023'de Fen bilimlerinde 2023'de 35'inci iken 2025'de 19'ncu, okuma becerilerinde 33'cü iken 18'ci ve matematikte 34'üncü iken 28'inci olmuşuz. Bu hakikaten ciddi bir başarı iken Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, PISA'da ilk 5'e girmek ve bu başarıyı kalıcı hale getirmenin yeni hedefleri olduğunu açıkladı... Mehmet:

- Birilerinin neden bundan rahatsız olduklarını ve ülkemizin başarısını karalamaya çalıştıklarını anlamak mümkün değil. Bu arada ortaya attıkları iddialar da oldukça komik. 'İyi sonuçlar alabilmemizin sebebi dünyadaki gerileme' diyeninden, katılan öğrencilerin özellikle seçilerek bunlara 'PISA tipi soruları çözme yöntemi öğretildi' diyenine kadar bir sürü tahammülsüz var…

- Haklısınız, İddiaları hakikaten komik. PISA 2025 araştırmasına 91 ülkeden 760 binden fazla öğrenci katılmış. Türkiye'den katılan öğrencilerin sayısı 7 bin 702. Ve bunlar 56 ildeki 203 okuldan OECD tarafından seçilmiş. Bunun, bilimsel kriterlere göre ülkemizdeki 15 yaş nüfusun yaklaşık yüzde 72'sini temsil ettiğini de ekleyelim. İlgili kuruluşa listeleri veren Milli Eğitim Bakanlığı'nın herhangi bir şekilde müdahale şansı da yok. Netice ise açık, okuduğunu anlama, fen bilimleri ve matematikte puanını en fazla artıran ülke Türkiye. Böylelikle bahsi geçen alanlarda çoğunun puanları düşen OECD ülkeleri ortalamasının da üzerine çıkmışız… Mustafa:

- O zaman, boş atıp dolu tutma meraklılarının gürültülerine aldırmayıp, Bakan Tekin'in de dediği gibi başarının sebebini eğitim öğretim ortamının iyileştirilmesi için atılan adımlarda aramak gerek. Bunun sebeplerinden birisi, eskiden bir sırada dört öğrenci otururken şimdi ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 12-13'lere düşmesidir, mesela… İhsan:

- Doğru. Bu ve daha başka birçok gelişmeye bakılırsa, her sahada olduğu gibi eğitim öğretim sahasında da ciddi gelişmeler sağlanmış. Bakan Tekin'in dediği gibi OECD ülkeleri arasında ilk 5'e de girer ve orada sürekli olarak kalırız inşallah... Araya giren Remzi:

Yavaş, belki hızlanır!..

- Melih Bey, Cumhurbaşkanımızın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmesine dair tartışmalar gündemde. Bu konudaki kanaatiniz ne?..

- Cumhurbaşkanımızın kendisinden randevu isteyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir görüşme yapması, son derece normal bir olay. Görüşmede, şehrin acil ihtiyaçları, metro projeleri, Ankara Fuarı ve benzeri Ankara'yı ilgilendiren bazı konuların gündeme geldiği söylendi. Bu da normal. CHP ve Yeni Parti arasında kalan Mansur Yavaş'ın özel durumu sebebiyle gündeme gelen konular hakkında yorum yapma şansımız da yok… Selim:

- CHP'den ayrılmasa da çağrıldığında toplantılara gitmeyen ve bu arada Yeni Parti'yi de yedeğinde tutmaya çalıştığı söylenen Yavaş'ın AK Parti'ye geçebileceği konuşuluyor. Böyle bir ihtimal var mı sizce?..

- Açıkçası, bilemem. Yavaş AK Parti'ye geçer mi sorusundan çok, AK Parti kendisini kabul eder mi sorusu daha önemli. Başkan olarak herhangi bir başarısı olmayan ve algılarla iş yapıyormuş gibi gözüken birisinden bahsediyoruz. Görüşmenin, Yavaş'ın en azından bundan sonra Ankara için gerekli bazı adımları atacağı yönünde ümit verdiği söylenebilir. Ancak, şehir 2019'dan beri ciddi şekilde kan kaybetti ve bunun temel sebebi de Yavaş'ın hizmette çok zayıf olması… Remzi:

- Yavaş, görüşme sonrası belki hızlanır diyorsunuz yani. Ancak Mansur Yavaş'ın sosyal belediyecilikte başarılı olduğu görüşü oldukça yaygın…

- Sosyal belediyecilikte başarılı olduğu iddiası, sosyal medya üzerinden estirilen kuvvetli rüzgarın neticesi. Bütçesinin yüzde birini bile bulmayan sosyal harcamaları sanki bütçenin büyük bir bölümünü bu işe ayırıyormuş gibi gösterme konusunda bir başarısı var Mansur Yavaş'ın. Ancak, başta toplu ulaşımdaki eksiklikler ve trafik yoğunluğu olmak üzere şehrin gittikçe artan problemleri konusunda son derecede başarısız… Selim:

- Mansur Yavaş'ın, daha fazla yol yapmanın trafiği daha da yoğunlaştırdığı ve benzeri parlak fikirlerini de unutmamak gerek...

- Mevcut durumda geleceğe yönelik hesaplar yapan Mansur Yavaş'ın, iki taraftan da gelen baskılara rağmen CHP ve Yeni Parti arasındaki konumunu korumaya çalışacağı söylenebilir. Bunun netice olarak işine yarayıp yaramayacağını da zaman gösterecek. Tabii özellikle de 2024 mahalli seçimleri sonrasında İmamoğlu ile arasında soğuk rüzgarlar estiğini ve Ankara'daki konserlerde haddinden çok fazla para harcandığına dair gürültülerin bundan sonra çıktığını da unutmamak gerek… Mustafa:

- İmamoğlu'nun, gerektiğinde kendisine sahip çıkmayacağı gerekçesiyle Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı olduğu söyleniyor…

- Kendilerini Cumhurbaşkanlığı makamına layık görüp aday olabilmek için çabalayanların kifayetsizlikleri en büyük problem. İdeolojik olarak mensubu olmadıkları partiden aday olma çabaları da tuhaf. Asıl mesele ise herhangi bir başarı hikayelerinin olmayışı. Belediye başkanlıkları için algıların işe yaradığını gördük. Ancak, Cumhurbaşkanı adayı olup kazanabilme konusunda ham hayaller kuruyorlar. Şu kadar sene belediye başkanlığı yaptım ve herhangi bir başarı hikayem de yok. Ancak, Türkiye'yi iyi idare ederim masalına CHP'liler bile inanmaz… İhsan:

Ders vermek mi, ayağına sıkmak mı?..

- Umarım öyle olur. Ancak, CHP'liler arısında 'tuvalet terliği bile olsa partimin gösterdiği adaya oy veririm' diyen ve bunu yapanların çokluğu da bir vakıa. AK Partilileri 'biat etmek ile suçlayan CHP kitlesinin, oy verecekleri insanların liyakatleri konusunu akıllarından bile geçirmediklerini gösteren o kadar çok örnek var ki…

- Maalesef haklısın. Bu örneğe İzmir'de söylenen 'b.klu su içer yine de oyumu CHP'ye veririm' diyenleri de ilave edebiliriz. Oysa özellikle de yerel yönetimlerde oturduğu şehri hakikaten iyi yöneteceğine inanmadığı birisine çeşitli sebeplerle oy veren insanlar, kendi ayaklarına sıkmış olurlar. Genelde memnuniyet duysalar da bazı sebeplerle kızdıkları partiye, akılları sıra 'ders vermek' niyetiyle sandıklara gitmeyenler konusu bunun daha da beteri. Kimi seçeceğini bilmek, çok ama çok önemli… Mehmet:

- Bunun en açık örneğini 2024'de, hatta 2019'da mahalli seçimlerde yaşadık. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok büyükşehiri; emekliler, asgari ücret ve benzeri konularda oluşturulan algılar sebebiyle kifayetsiz muhterislere kaptırdık. Güya ders vermek hevesimizin faturasının hep beraber ödüyoruz şimdi. Dünya metropolleri arasında trafikte en fazla vakit kaybedilen şehirler arasında İstanbul birinci, Ankara da sanırım dördüncü sırada. Bu karşılaştığımız faturalardan sadece birisi. İstanbul'un 6 yıllık bütçesinin yağmalanmasını ve Ankara'da konserlere akıtılan yüz milyonlar ayrı bir bahis… İhsan:

- Milletimize hizmet edilecek makamlar için seçeceğimiz insanlar konusunda daha dikkatli olmamız gerektiği açık. Cenab-ı Hakk'tan bu konuda bizlere basiret ihsan etmesi ve eğitim öğretim konusundaki başarılarımızın artarak devamı niyazıyla bu haftaki sohbetimizi noktalayalım…

- Amin…