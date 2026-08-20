Ekrem Kızıltaş

Tutuklanan emekli Amiral Türker Ertürk'ün, 'ama acılı ama acısız iktidar değişecek, (..) yoksa ileride müşkülat yaşarız ülke olarak diye düşünüyorum' şeklinde başlayan sözlerinin suç olup olmadığına yargı karar verecek.

'Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerde bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak' sözü, Deniz Harp Okulu Komutanlığı da yapmış Ertürk'ün en sıkıntılı cümlesi.

Savunmasında, 'söylediklerinin siyasi değerlendirme olarak düşünülmesi gerektiğini' vurgulayan Ertürk, 'Söz konusu iktidar devam ettiği sürece ülkemizin acı çekeceğini düşünüyorum. Nitekim şu an devletin yetkili mercileri PKK ve teröristlerle masaya oturmakta' demiş.

CHP'li olarak, 2023'deki Altılı Masa ve 2024'deki Kentsel Uzlaşı'da PKK bağlantılı siyasi yapı ile iş birliğini alkışlayan Ertürk, PKK'nın feshi ve siyasi uzantılarının katkısı ile sağlanan Terörsüz Türkiye sürecini 'teröristlerle masaya oturmak' olarak değerlendirmiş...

Dış mihraklarca iktidara karşı oluşturulan yapıda terör örgütü ile birlikte olmakta mahzur görmeyip, Terörsüz Türkiye sürecinin silahı devreden çıkaran adımlarını eleştirmek, 'bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?' sorusunu akla getiriyor.

TSK'da belli kademelere gelenlerin bazı şeyleri bizden daha iyi bildikleri kanaati yaygındır. Ancak, istifa ederek TSK'dan ayrılan Ertürk'ün durumunda ister istemez dikkat çeken tuhaflıklar söz konusu.

Emekliliği sonrası siyasete yönelip CHP'ye giren, bir ara ayrılıp Anadolu Partisi'nin kuruluşunda yer alan ancak, 2019'da yeniden CHP'ye dönen Ertürk, yazı ve konuşmalarıyla kamuoyunca bilinen bir isim.

CHP'den ayrılanların kurdukları partinin alelacele hazırlanan programını analizinde, Yeni Parti'nin programında Mavi Vatan, Kıbrıs politikası ve üniter yapı gibi hayati konularda ciddi stratejik eksiklikler ve milli güvenlik zafiyetleri bulunduğunu vurgulayan Ertürk'ün, temel konulara bakışının düzgün olduğu düşünülebilir.

Ancak, aktif olarak siyaset yaptığı CHP'nin aynı konulardaki görüşleri hatırlanınca kafaların karışması, kaçınılmaz. Mesela başta Mavi Vatan'a 'masal' denilmesi ve Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Şartı ile ilgili konularda CHP ile de ters düşmesi beklenirdi Ertürk'ün.

Altılı Masa ve Kentsel Uzlaşı günlerinde PKK ile pazarlığa ses bile çıkarmayan birinin, Terörsüz Türkiye Sürecini 'PKK ve teröristlerle masaya oturmak' şeklinde karalama çabası, hakikaten ciddi bir tutarsızlık.

Mart 2021'de Miraç Kandili'ni kutlayan komutana 'yazıklar olsun' dedikten birkaç gün sonra, Musevilerin Pesah (Hamursuz) Bayramını kutlaması, belki şahsi bir konudur deyip geçelim.

Ertürk'ün asıl cevap vermesi gereken soru ise, 'bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak' derken tam olarak neyi kastettiği…