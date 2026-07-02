Ekrem Kızıltaş

Özgür Özel'in, kirli paralarla satın almaya çalıştıkları CHP'yi tekrar ele geçiremezlerse kuracakları yeni partiye dair sözleri, farklı bir alemde yaşadığını düşündürüyor.

'Eğer CHP'de işgal sona ermezse milletimizi asla seçeneksiz bırakmayacağız' diye başlayıp, 'Gerekirse yeni bir partiyle, tertemiz bir sayfa açacağız. Yeni bir siyaseti, demokratik rekabeti, hukukun üstünlüğünü, temiz yönetimi hep birlikte inşa edeceğiz. Yeni ve kurucu bir siyasetle Türkiye'nin önünü açacağız' şeklindeki sözleri, Özel'in mutlak butlan kararının sebebini unuttuğuna işaret.

Mutlak Butlan kararı ile yargıdan 'çalıp çırptığınız paralarla ana muhalefet partisini satın alamazsınız' tokadını yediklerini belki unutmuş olan Özel'in, Uşak ve Antalya'nın tutuklu eski başkanlarının son itiraflarını unutmuş olma ihtimali ise yok. Bu kişilerin, aday olabilmek için CHP Genel Merkezi'ne ve bu arada doğrudan Özgür Özel'e de para verdiklerine dair itiraflarının üzerinden çok zaman geçmedi.

Yeni parti kurmayı istemek hakkı olsa da 'tertemiz sayfa' ve 'temiz yönetim' iddiaları yakışık almayan Özel'in, Mutlak Butlan kararına uymama konusundaki ısrarı da 'hukukun üstünlüğü' sloganını etkisiz hale getiriyor.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen başkanların adaylık için büyük paralar ödediklerine dair itirafları sebebiyle yakında yargı ile muhatap olacağı kesin olan Özel'in siyasi ömrü yeni partiyi kurmaya yeter.

Ancak, son mahalli seçimlerde iş başına gelip rüşvet, irtikap, yolsuzluk ve benzeri sebeplerle tutuklanan belediye başkanları gerçeği hatırlandığında, kuracakları yeni partinin 'emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, esnafın, işsizlerin, yoksulların, umudu elinden alınan milyonların partisi olacağı' iddiası havada kalır.

Özel ve yanındakilerin, kuracakları düşünülen yeni partinin CHP'den fazla oy alacağı hesabı yapmaları ise 'aç tavuk kendini buğday ambarında sanır' sözünü akla getiriyor.

Sipariş üzerine alelacele hazırlandıkları için bıyık altı gülümsemelere sebep olan kamuoyu araştırmalarını fonladıkları medya organlarında yayımlatmak kolaydır.

Başta siyasi şizofrenler olmak üzere kurulacak yeni partinin alacağı iddia eden oy oranlarına inananlar olacağı da şüphesiz. Ancak, yeni parti ile ilgili sipariş ettikleri yalanlara kendileri de inanıyorlarsa durumları vahim.

Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığına getirildikten sonra bir yandan partiyi derleyip toparlamaya bir yandan da arınma konusunda mesafe almaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun işi de hakikaten zor.

Çalışmalarını denge hesapları ile sürdüren Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin mevcut durumunu okumakta zorlanmasının çeşitli sıkıntılara sebep olacağını söylemek, kehanet sayılmaz.

Yapılanları yok saymak ve görmezden gelmenin, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kılıçdaroğlu'nun işine yaramayacağını, sevabına hatırlatalım…