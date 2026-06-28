Ekrem Kızıltaş

Arkadaşlarının çaylarını veren İhsan, Melih Bey'e:

- Melih Bey, ABD ve İran arasında neler olup bitiyor? Mutabakata varıldı ve ateşkes için görüşmeler sürdürülecek deniliyordu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durmayışı derken bir yandan da Hürmüz'de yine karşılıklı saldırılar söz konusu…

- ABD ve İran arasında neler olup bittiğini tam olarak iki ülkeyi yönetenler de biliyor mu belirsiz. Ancak, en azından sınırlı çatışmalar dışında ciddi bir saldırı durumu yok. Lübnan meselesi, İran'ın temel şartlarından olsa da İsrail'in bu ülke ile ilgili ABD'nin verdiği sözleri kabul etme niyeti yok…







Mehmet:

- ABD'de İsrail ve Lübnan Hükümeti arasında Hizbullah'ı yok sayan görüşmeler, durumu daha da karıştırıyor galiba?..

- Evet, Hizbullah Lübnan'ın gerçeklerinden ve ciddi bir ordusu olmayan Lübnan'da hakim askeri güç. Lübnan ve İsrail ABD'nin teşvikiyle Lübnan ordusunun güçlendirilmesi ve sahada hakim hale getirilmesini hedefleyen görüşmeler yaptıklarında Hizbullah buna gülüp geçiyor… Selim:

- Ben Lübnan konusunu bir türlü anlayamıyorum. Aslında ülke demek caiz mi onu da bilmiyorum. Ne dersiniz?.. Melih Bey:

- Lübnan hakikaten anlaşılması zor bir ülke. En son 1932'de sayıldığı için net bilinmese de nüfusu 6 milyon civarında tahmin edilen Lübnan'ın yaklaşık yüzde 60'ı Müslüman. Bunlar yarı yarıya Sünni ve Şiilerden oluşuyor. Kalanlar çeşitli mezhepleri ile Hıristiyanlar. Kendine has 'Mezhepsel Parlamenter Demokratik Cumhuriyet' sistemi ile yönetilen ülkede yönetim farklı dini ve etnik gruplar arasındaki güç paylaşımına dayalı. Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan iken, başbakan Sünni Müslümanlardan ve meclis başkanı da Şiilerden olmak zorunda… Mustafa:

- Lübnan'a yani Hizbullah'a yönelik saldırıların durması ABD ve İran arasındaki mutabakatın ilk maddesi. Saldırılarını durdurmayan ve ele geçirdiği yerlerden çekilmeyeceğini söyleyen İsrail bir de Lübnan hükümetiyle Hizbullah'ın pasifize edilmesini hedefleyen görüşmeler yapıyorsa bu işin geleceği karanlık demektir…

- Lübnan Hükümeti'nin İsrail'le yaptığı anlaşma sebebiyle ülkede ortalık şimdiden karıştı. Umarım Lübnan'da tekrar bir iç savaşla karşılaşmayız… Remzi:

- ABD İran arasındaki çatışmanın bundan sonrasına yönelik tahminleriniz ne?..

- Trump'ın ara seçimlerin yapılacağı Kasım'a kadar ekonomik açından elini rahatlatacak bir ateşkese ihtiyacı var. Netanyahu ise Ekim'de İsrail'de yapılacak seçimler için savaşın sürmesini istiyor. Trump, ABD'de İsrail için yapılan fedakarlıkların fazla olmaya başladığı anlayışı gittikçe yayıldığı için bütün zorlamalara rağmen çatışmaların devamını istemiyor. İsrail ise sürekli zorlayıp duruyor… Selim:

- Bu durumda her an her şeyin olabileceği bir vasattayız sanki?..

- Yine de Trump'ın baskın çıkacağını ve ufak tefek çatışmalar dışında en azından Kasım sonuna kadar ortalığın çok fazla karışmayacağını düşünebiliriz… Mehmet:

- Bundan Trump'ın ara seçimlerde başarı kazanması durumunda Kasım'dan sonra tekrar İran'a saldıracağını mı anlamak gerek?..

- Bu zayıf bir ihtimal. Yaşananlar ABD'nin İran karşısında zafer şansı olmadığını gösterdi. Hürmüz Boğazı, 28 Şubat saldırıları öncesi yapılan bütün hesapları bozdu. Kasım sonrası da ABD İran'a yönelik ciddi bir kara harekatına kalkışamaz. Bu yüz binlerce askerin katılacağı ve on binlercesinin hayatını kaybedeceği bir macera olacağı için, ABD'nin İsrail'e rağmen buna kalkışmayacağı düşünülebilir… İhsan:

- Denklemin çözülme şansı yok yani?..

- Öyle denebilir. ABD ve İsrail, muhtemelen İran' ı kısa sürede alt edeceklerini düşünmüşlerdi. Evdeki hesapları çarşıya uymadı ve bundan sonra uyma şansı da yok. Dolayısıyla denklemi başka türlü çözme mecburiyeti var… İhsan:

O kadar da serbest değil!..





- Hayırlısı olması duasıyla bekleyecek ve göreceğiz demek ki. Biraz da başka şeyler konuşalım. Arkadaşlar farkında mı bilmem ama beyaz et konusundaki operasyonlardan sonra tavuk ürünlerinin fiyatlar ciddi şekilde düştü, mesela. Birileri de serbest piyasaya müdahale edildiğini iddia edip duruyor. Ne dersiniz?..

- Serbest piyasanın aşırı serbestlik olmadığı ve firmaların kendi aralarında anlaşarak fiyatları sebepsiz yükseltmelerine göz yumulmayacağı, işin temeli. Eleştirenlerin sektördeki yabancı yatırımcıları kast ederek, bu durumda yabancı yatırımcı gelir mi sorusunu sormaları da kasıtlı. Maliyet ya da arzla ilgili makul fiyat artışları tabii ki normaldir. Ancak firmaların kendi aralarında kartel oluşturarak tüketiciyi canından bezdirecek adımlar atmalarına dur denilmesi de gereklilik. Yapılan da o… Mustafa:

- Denetim kayyımı uygulaması ile hedeflenen nedir?..

- Maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmalarında belirli bir adalet sağlanması ve firmaların kendi aralarında fiyat artışı için yapacakları atraksiyonlara mani olmak. Tedbir için ihracat konusunda da bazı adımlar atıldı biliyorsunuz. Tüketicinin ihtiyaçlarının makul fiyatlarla karşılanmasına uygun bir zemin oluşması için gereken adımlar ne ise bunlar atılıyor ve atılacak anlaşıldığı kadarıyla... Mehmet:

- Son yılların en düşündürücü gelişmelerinden birisi, başta marketler olmak üzere birçok sektörde faaliyetler yerine birtakım finans oyunlarına odaklanılması. Beyaz tavuk işiyle uğraşan firmalar da yaptıkları işten çok finans oyunlarına merak salmışlar demek ki...

- Maalesef. Bu, epeydir devam eden bir mücadele. Firmaların, ilgili bakanlıkların aldıkları tedbirleri geçersiz kılabilmek için zaman zaman üretimi düşürmek gibi yollara başvurdukları da biliniyor. Ancak, Hükümet fiyatları makul seviyede tutmaya kararlı olduğu için gereken adımları atıyor… Remzi:

- Benzer girişimlerin kırmızı et konusunda da yaşanacağına dair rivayetler var…

- Bu doğru. Umarız ki bu konuda gerekenler yapılır ve insanımız kırmızı ete de daha makul fiyatlarla ulaşabilir… Selim:

- Gürültü koparmak isteyenler de hazırlık yapıyorlardır herhalde?..

- Hiç şüphesiz. Bu gürültüleri koparacak olanların, şu anda kırmızı ette fiyatların yüksek olduğundan şikayet edenler olacağını söylemek bile gereksiz. Yani hem pahalılıktan şikayet ediyor ve hem de bu konuda birtakım adımlar atıldığında serbest piyasaya müdahale ediliyor ve benzeri iddialarla kafa karıştırıyorlar… İhsan:

- CHP'deki gelişmeler nereye doğru gidiyor?..

- Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki çekişme sürüyor. Grup Başkanı olarak TBMM toplantı yapmak ve benzeri adımlarla konuyu kanırtmayı sürdüren Özel, tutuklu İmamoğlu ile aralarında bazı problemler olduğu söylense de yeni bir parti için çabalarını sürdürüyor… Mehmet:

- Şu ana kadar ortaya çıkanlara bakarak, Özel'in bırakın yeni bir parti kurmayı kimsenin yüzüne bakacak hali olmaması gerek bence. Yanılıyor muyum?..

- Özel ve beraberindekiler eğer dururlarsa düşeceklerini ve bu durumda bir daha ayağa kalkamayacaklarını iyi biliyorlar. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar her şeyi kanırtarak yollarına devam edecekler gibi…Mustafa:

- Sadece tutuklu Antalya ve Uşak belediye başkanlarının söyledikleri bile Özel'in kimsenin yüzüne bakamaması için kafi. Bu hususta yargının yapacağı bir şeyler yok mu ki bu adam hala milletin gözünün içine baka baka faaliyetlerini sürdürebiliyor…

- Özel'in milletvekili dokunulmazlığı var. Önümüzdeki günlerde TBMM'deki fezlekelerin oylanması sonrası bazı gelişmeler yaşanabilir belki. Aksi durumda, atraksiyonlarını sürdürecek demektir… Selim:

- Bütün olup bitenlere rağmen CHP'lilerin rahat tavırları ne ise. Ancak artık netleşen rüşvet, yolsuzluk ve benzeri durumlara rağmen İmamoğlu ve Özel konusuna nedense ihtiyatlı yaklaşmayı tercih edenleri bir türlü anlamıyorum. Bunlar arasında dindar bilinenler bile var…

- Anlaşılmayacak bir şey yok. Bunlardan bazılarının akçalı işler sebebiyle paçalarından bağlı oluşu konunun özeti. İleride bir gün belki bir seçim ittifakı yapabiliriz şeklinde düşünenleri de unutmayalım… İhsan:

- Her ne ise, Cenab-ı Hakk'tan ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlar niyazıyla bugünlük de bu kadarla yetinelim…

- Amin…