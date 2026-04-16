Ekrem Kızıltaş

Bırı ‘liyakat’ mi dedi?..

Eklenme Tarihi 16 Nisan 2026
Vaktiyle paçalarına bulaşmasına göz yumduğu çamurlar sebebiyle CHP Genel Başkanı'nın işi çok zor.

Kapının önüne koyması gerektiği ortak kanaatine rağmen bazı belediye başkanlarını ihraç etmeye cesaret edemeyişi, Özgür Özel'in başlıca problemlerinden. Bunun sebebi de başta İmamoğlu olmak üzere tutuklu belediye başkanlarının içeriden gönderdikleri 'biz yanarsak seni de yakarız' mesajları.

Tutuklu başkanların her birisi için, MASAK ve ilgili devlet kuruluşlarının araştırmaları ile tahkim edilmiş 'kapı gibi' iddianameler söz konusu. Boş olduğunu söyleyip durdukları iddianamelerde delilleri ile yer alan suçlamalarla ilgili savunma sadedinde herhangi bir açıklama yapabilmiş de değiller.
Tutuklamaların siyasi olduğu nakaratını tekrarlayıp duran ve başkanlarını savunmak için işe yarar tek kelime bile edemeyen Özgür Özel'in tutuklu başkanların hizmetlerine verebilecek örnekler bulmakta ciddi şekilde zorlanması, konunun en önemli taraflarından. Yok çünkü...
Cumhurbaşkanımız ve ekibini hedef alarak liyakat bahisli lakırdılara cüret eden Özgür Özel, ülkemizde hemen her sahada muhteşem gelişmeler sağlayan Cumhurbaşkanımız ve ekibinin liyakati konusunda konuşabilecek herhalde en son kişidir.

Benzin istasyonunda buluşarak ya da otelinde ağırlandıktan sonra aday yaptığı isimlerin adeta tutsağı haline gelmiş biri olarak, en azından susabilse.
Rutin ziyaretlerinde Silivri'den aldığı emirleri yerine getirmek için yürüttüğü çabalara şimdi de 'ara seçim' talebini ekledi, Özel.
Sanki olabilecekmiş gibi davranıp ara seçim konusunu gündeme getirmenin, 'konuşuruz ha!' diye haberler gönderen tutuklu başkanlara 'ara seçimde sizi milletvekili seçtirir, dokunulmazlık kazandırırız' mesajı vermeye yaradığı için Özel'in hoşuna gittiği, açık.
TBMM'deki eksik sandalye sayısının yüzde 5'i bulması durumunda 90 gün içinde ara seçim yapılmasının bir zaruret olduğu malum. Eksik milletvekili sayısının 30 olması gerekiyor yani..

TBMM'de eksik milletvekili sayısı 8.
Bu, İmamoğlu ve tutuklu başkanlara milletvekilliği dokunulmazlığı sağlamayı düşündüğü anlaşılan CHP Genel Başkanı'nın istifa edecek 22 milletvekili bulması gerektiğini gösteriyor.
İstifa edecek 22 milletvekili bulmasının imkansızlığı bir tarafa, istifaların TBMM tarafından kabul edilmesi şartı ara seçimle alakalı olarak Özel'in işini zorlaştırıyor.

İmamoğlu'nun emri ile Türkiye genelinde bir yıldır sürdürdüğü ve kimsenin umurunda bile olmayan mitingler gibi, şimdi de partileri ziyaret ederek ara seçim kapısını en azından zorlarmış gibi yapıyor, Özel.
Anayasa ve Milletvekili Seçim Kanunu'nun ilgili maddelerini kafasına göre yorumlamaya çalışan Özgür Özel de biliyor ki ara seçim tamamı ile TBMM'nin vereceği karara bağlı.

Liyakatten bahseden Özgür Özel, önce okuduklarını iyi anlamaya odaklanmalı...
Çıban başı... 14 Nisan 2026, Salı Dosta güven düşmana korku 12 Nisan 2026, Pazar Hürmüz Boğazı zaten açıktı!.. 09 Nisan 2026, Perşembe Fark edebilmek... 07 Nisan 2026, Salı
Ertem Eğilmez Evlenme demişti, o nikah masasına oturdu: İşte Sevda Aktolga’nın o meşhur resti!
Yeşilçam'ın asi yıldızı: Kariyerini değiştiren o rest
Maraş’ta okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Maraş'ta okula silahlı saldırı: 9 can kaybı 13 yaralı
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında flaş takas hazırlığı! 4 oyuncu değişecek
F.Bahçe ve Beşiktaş arasında 4 isimlik takas!
Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından C31K skandalı: Şiddeti öven paylaşımlar tepki çekti: 1 kişi gözaltına alındı
Vurabildiğini vur paylaşımları tepki çekti
İsa Aras Mersinli önceden arkadaşlarını tehdit etmiş: Sizi öldüreceğim | Ayser Çalık Ortaokulu faciasına yeni detay
İsa Aras Mersinli önceden arkadaşlarını tehdit etmiş