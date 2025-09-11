Ekrem Kızıltaş

Saldırganlığını 7 Ekim sonrası kudurmuşluk boyutuna yükselten ve başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin desteğini yanında bulmaya alışkın İsrail' mecburi destek, Trump açısından dayanılmaz boyutlara ulaşmak üzere.

Sınır tanımamaya meyyal İsrail'in Katar'daki melaneti, yeni bir aşama. Trump, mecburiyetin sınırlarını zorlasa da, saldırılara maruz kalıp, sürekli oyalanmaya çalışılanların 'yeter!' diyecekleri nokta da herhalde yakındır… 'Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım' (MAGA) sloganı ile iş başına gelen ve bu yönde bazı adımlar da atan Trump, şimdilerde gittikçe artan şekilde 'önce Amerika mı, İsrail mi?' sorularına muhatap.

Türkiye büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barrack'ın bölge ile ilgili açıklamalarındaki tutarsızlıklar, Trump'un İsrail'i öncelemek zorunda kaldığına dair örneklerden.

Batılı liderlerin çoğunun İsrail lehine davranmalarını izah sadedinde, konumlarını muhafaza, geleceklerini garantiye alma ve geçmişteki yanlışlarının ifşasından duydukları korku gibi sebepler gösterilir.

Ancak, Gazze konusunda artan farkındalığın liderleri zorladığı da bir vakıa. Medya üzerinden karartmalar yapılmaya ve protestolar baskı altına alınmaya çalışılsa da, bütün dünyada İsrail'e yönelik ciddi tepkiler oluştuğu ve Filistin sempatisinin arttığı, sır değil.

BM'de 7 Ekim sonrası yapılan oylamalarda ABD baskısı ile İsrail'in yanında gözükmek durumunda kalan ülkelerin iki elin parmakları seviyesinde kalması, yaşanacakların ilk işaretlerindendi. Bu ay yapılacak BM Genel Kurulu'nda İngiltere, Fransa ve başka bazı ülkelerin de Filistin'i tanıyan ülkeler kervanına katılacak olmaları, İsrail için can sıkıcı.

Trump'un, '20 yıl öncesinde İsrail, herhangi bir kuruluş, şirket, kurum veya devletle kıyaslandığında, Kongrede gördüğüm en güçlü lobiye sahipti. Bugün ise o kadar güçlü bir lobisi yok. Bu inanılmaz.' demek zorunda kalması, dikkat çekici.

Daily Caller'a konuşan Trump'ın, önceki yıllarda ABD Kongresi üzerinde 'tam kontrole sahip olduğunu' hatırlattığı İsrail'in son zamanlarda etkisinin zayıfladığını görmenin kendisini şaşırttığını belirtmesi ve Gazze'ye yönelik saldırılarını 'bir an önce bitirmesi gerektiğine' işaret etmesi, önemli. Mevcut durumun İsrail'e 'zarar verdiğinin' altını çizmesi de keza.

En ciddi gelişmelerinden birisi de onlarca gemi ve 50 ülkeden yüzlerce kişiyle Gazze'ye yola çıkan Küresel Sumud Filosu.

Daha önce deniz yolundan Gazze ablukasını delme girişimlerini, İsrail engellemişti. Ancak, onlarca gemi ile mazlumlara yardım için Gazze'ye ulaşmaya çalışacak Küresel Sumud hareketine yönelik ilgi, İsrail'i zorlayacak. İlk olsa da son olmayacağı belirtilen filonun devamının geleceğini bilmek de İsrail için daha kötü.

Gelinen aşamada Trump'u da çok zorlayacak olanın 'Önce ABD mi, İsrail mi?' sorusuna vereceği cevap olacağını da tekrar hatırlatalım…