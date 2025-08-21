Ekrem Kızıltaş

ABD Başkanı Trump ile Rus Lider Putin ile arasında Alaska'da gerçekleşen -her nedense ilgilenenlere Yalta'yı hatırlatan- zirve sonrası Washington'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birlikte Avrupalı liderlerin de katıldıkları bir başka zirve yapıldı.

Eksikler olduğu düşünülse de toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Finlandiya Cumhurbaşkan Alexander Stubb katıldılar.

Alaska ve Washington'daki toplantılarda görünürde her şey Ukrayna içindi. Ancak toplantılar, 1991'de bağımsızlığına kavuştuğunda 603.549 km² bir alana sahip iken şu anda yaklaşık yüzde 20'si işgal atında olan Ukrayna açısından sadra şifa bir çözüm getirmedi ve getirme ihtimali de yok.

Rusların 2014'te işgal ettikleri Kırım yanında 2022 Şubat'tan itibaren işgal ettikleri Ukrayna'nın doğusu ve güneyindeki yerlerden de çekilmeyecekleri netleşti.

Ülkenin elinde kalacak bölgelerdeki yeraltı kaynaklarının önemli bir bölümüne ABD 'çöktü'. Çok sayıda vatandaşı Avrupa ülkelerinde mülteci olan Ukrayna'ya kalacak tek şey ise bundan sonra geçerli olacağı söylenen güvenlik garantileri.

Güvenlik garantisi denince de durup düşünmek gerekiyor. Çünkü Ukrayna'ya, 1994'te nükleer silahlarını teslime zorlanırken de herhangi bir saldırıya karşı toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığının garanti altında olduğu söylenmişti. NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne alınacağına dair vaatler de havada uçuşmuştu.

Unutmayalım, Beyaz Rusya ve Kazakistan'la beraber nükleer silahlarından vazgeçmeye ikna edilmeden önce Ukrayna, dönemin Çin'den sonraki en büyük ikinci nükleer gücü idi.

Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'nın doğusundaki birçok yeri işgale başladığında, Avrupa ülkeleri ve ABD, Ukrayna'nın yanında olduklarını söylediler. Tıpkı Kırım'ın 2014'de işgalinde olduğu gibi Elindeki nükleer silahları Rusya'ya vermeye ikna için Ukrayna'yı her türlü müdahaleye karşı koruyacakları sözünü veren ABD, İngiltere ve Fransa, gelişmeleri 'kaygıyla' izlediklerini açıklayıp işgali kınadılar. Rus güçlerinin geri çekilmesini isteyip bazı yaptırımlar uyguladılar. Ancak, bunlar hiçbir işe yaramadı ve 'yanındayız' dedikleri Ukrayna, hep kaybetti…

Bağımsızlığına kavuştuğu 1991'den beri Batı ile Rusya arasında savrulan Ukrayna'nın başına gelenlerden alınacak ilk ders, hak, hukuk, adalet gibi değerlerle işleri olmayan emperyalistlerin her durumda çıkarlarını gözettikleri gerçeği.

Bundan sonra da uzunca konuşulacağı anlaşılan Ukrayna konusunda söylenebilecek çok şey var.

Ancak, bizim almamız gereken ders, 'İç cephemizin sağlamlaştırılması' ile ilgili. Tabii bu arada, 'hazır ol cenge, ister isen sulh u salah' sözünü de hiç, ama hiç unutmamalıyız…