Ekrem Kızıltaş

Ekip çaylarını içerken, Melih Bey'e dönen Mehmet:

- Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin kızımızla ilgili gelişmeler sona doğru yaklaşıyor galiba, ne dersiniz?..

- Dediğin doğru, sanırım kısa bir süre içinde gerçekleri tamamen öğrenmiş olacağız. Aslında bu konuyu konuşmak zorunda kalmak bile insanın içini acıtıyor. Hiçbir yerde ama özellikle de ülkemizde olmaması gereken bir olay bu. Günlerden beri konuşulduğu ve haber programlarının başlıca konularından birisi olduğu için ortalık malumattan geçilmiyor, ama bilgi sınırlı. Net olan, çemberin daraldığı ve söyledikleri yalanlarla işin içinde sıyrılacaklarını zannedenlerin çözülmeye başladıkları, açık… İhsan:

- Melih Bey, haklı. Hakikaten konuşmaya bile dayanamıyor insan. Masum, dünya tatlısı bir kız çocuğunun alçakça katli söz konusu çünkü. Bence de devletin ilgili kuruluşlarının konuyu halletmesini beklemek ve üzerinde çok konuşmamak gerek. Anlaşıldığı kadarıyla neredeyse sona gelindi zaten…

Mustafa:

- O zaman başka bir konuya geçelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın son günlerde yaptığı açıklamaları takip ettiniz mi Melih Bey? Hakikaten dikkat çekici şeyler söylüyor... Selim, araya girdi:

- Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar, genellikle dikkat çekici şeyler söyler zaten. Dikkatini çeken elektrikteki sübvansiyonlar konusunda yapılacak düzenleme ise herhalde seni beni fazla etkilemez… Mustafa, gülerek:

- Her zamanki gibi aklın muzırlıkta. Benim söylemeye çalıştığım şey, şu anda ülke genelinde herkesin ödediği elektrik faturalarının yüzde 60'ını devletin karşıladığı şeklindeki sözleri. Bu durumun farkında olanlar var tabii. Ancak insanların çoğu bunun farkında bile değil gibime geliyor. Asıl önemlisi ise Bakan Bayraktar'ın başta doğal gaz ve petrol olmak üzere yerli enerji kaynakları konusunda verdiği müjdeli haberler… Remzi:

- Buna, nükleer enerjiyi elde etme çabamıza taş koymaya çalışanlar konusundaki sözlerini de ekleyebiliriz. Dahası, ülkemizin adeta bedava sayılacak güneş ve rüzgar gibi kaynaklara ulaşmasının neden geciktiği konusunda da bazı sözleri oldu Bakanın… İhsan'ın getirdiği çayı alan Melih Bey:

- Sizlerle sohbet etmenin güzel ve zor tarafı da işte bu. Zaten hepiniz gelişmeleri ciddi bir şekilde takip ediyor ve insanımızın hemen hepsinde olan irfanınız sayesinde doğru olanı da kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Sayın Bakanın açıklamalarını ben de ilgiyle takip ediyorum. Bakanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda önemli görevlerde bulunduktan sonra Temmuz 2018'den itibaren Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı, hatırlarsınız… İhsan:





- Bütün bakanlarımız gibi konusunu çok iyi bilen bir isim yani. O yüzden olmalı ki AK Parti iktidarları ile başlayıp, Berat Albayrak döneminde adeta şahlanan enerji ile ilgili konularda hakikaten başarılı işler yapıyor. Tabii ki Melih Bey bize biraz daha detay verebilirse iyi olur… Melih Bey:

- Öncelikle, bildiğim kadarıyla yeni tarife meselesini aktarayım. Devlet şu anda sabit ve dar gelirlileri düşünerek gazı ve elektriği imkanlar ölçüsünde ucuza veriyor. Kabaca söylersek, bin liralık elektrik ya da doğalgaz faturasının 600 lirasını devlet karşılıyor. Bu arada daha alt gelir grubunda Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardımda bulunduğu 4 milyon kişi ayrı… Mustafa:

- Her birimizin ödediği fatura için devlet de bizim kadar, hatta bizden de fazla bizim adımıza ödeme yapıyor yani?..

- Evet, fakir zengin ayırımı yapmadan herkese uygulanan bir sistem bu. Şimdi, bu desteklerin herkese değil de ihtiyacı olanlara uygulanmasını sağlayacak bir formül üzerinde çalışılıyor anladığım kadarıyla. Bizde evlerin ortalama tüketimi 130-200 kilovat saat arasında. Tüketimi 400-500 kilovat saat olanlar da var. Elektriği çok tüketenlerin, maliyeti kadar fatura ödemelerini sağlayacak bir uygulamaya geçilecek herhalde. Şimdi yenilenebilir enerji konusuna geçebiliriz… Melih Bey, çayını yudumladıktan sonra konuşmasını sürdürdü:







Güneş ve rüzgarda başa güreşiyoruz!..

- AK Parti, enerji konusunda öncelikli olarak ülkemizin kendi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması hedefine odaklandı. Çünkü hakikaten çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Bakan Baraktar'ın geçtiğimiz günlerdeki bir açıklamasına göre Türkiye şu anda rüzgâr ve güneş enerjisi üretimi konusunda dünyada 11'inci, Avrupa'da 5'inci sırada. Önümüzdeki 12 yıl boyunca da her yıl 5.000 megavat daha bu kapasiteye ilave edilecek. Unutmayın ki bir zamanlar bu kaynakların neredeyse adı bile anılmıyordu. Aynı açıklamasında Bakan Bayraktar, yenilenebilir kaynaklarımızdan elektrik üretirken kullandığımız ekipmanın da yerli olduğunu vurgulamıştı… Remzi:

- Doğalgaz ve petrol arama konusunda da ciddi gelişmeler söz konusu galiba?..

- Karadeniz'deki sahada günlük üretimimiz altı milyon metreküp. Bakan, Türkiye'de doğal gaz kullanan toplam hane sayısı 20 milyon olduğunu vurgulayıp, bunların %13'ünde şu anda kendi gazımızı kullandığımızı belirterek, hedeflerinin 2025'in ilk çeyreğinde günlük üretimi on milyon metreküpe çıkarmak olduğunu söyledi. 2026 sonu için de hedef günlük 20 milyon metreküp… Selim:

- Petrol konusuna da değineceksin herhalde?..

- Tabii ki. Petrol konusunda %92 oranında dışa bağımlıyız. Şu anda Gabar'da günlük üretim 47 bin varil ve hedef yüz bin varile ulaşabilmek. Birçok bölgedeki petrol arama faaliyetleri de sürüyor… Mehmet:

- Karadeniz doğalgazının ve Gabar'da bulunan petrolün ekonomimize toplam katkısının ne olduğuna dair bir bilginiz var mı?

- Karadeniz gazının ekonomimize şu andaki katkısı 1.5 milyar dolar civarında ve 2025'te üretimin artması ile bu tahminen 4,5-5 milyar dolara çıkacak. Şu anki hali ile hali ile petrol ihtiyacımızın yüzde 5'ini karşılayan Gabar'da üretim 100.000 varile çıktığında oradan sağlanacak gelir de 3 milyar doları bulacak… İhsan:

- Desenize bu durumda petrol ihtiyacımızın neredeyse yüzde 20'sini içeriden karşılıyor olacağız. Bu cari açığın iyice azalması ve devletimizin dar gelirli kesimlere daha fazla kaynak aktarabilmesi demek. Ne açıdan bakarsak bakalım enerjik bir ülkeyiz vesselam!.. Ne dersiniz Melih Bey?..

- Katılıyorum. Bütün çabalar da böyle olmaya yönelik zaten… Remzi, merakla sordu:

- Sadece içeride değil dışarıda da petrol aramaları yapıyoruz galiba?..

- Türkiye'nin enerji arama ve çıkarma sahasında kullanabileceği gemilere sahip olması oldukça önemli bir imkan. Bununla birlikte enerji ihtiyacımızı kendimizi karşılayıp ithalatın cari açığa etkisini azaltma ve yok etme gayreti de söz konusu. Çeşitli yerlerde yapılan arama faaliyetlerine sanırım yakında Somali'de de başlanacak. Orada niyet petrol araştırması yapmak ama doğalgaz bulunabilmesi de ihtimal dahilinde…Mehmet:

- İşin güzel tarafı enerjiyi arayabiliyor, bulabiliyor ve çıkarabildiğimiz gibi depolayabilip, nakledebiliyoruz da. Hazır konuşmaya başlamışken, nadir toprak elementleri meselesine de değin bari… , İyi ki hatırlattın. Gelinen aşamada Nadir Toprak Elementleri konusu petrol ve doğalgazdan da önemli asında. Türkiye'nin dünya çapında avantajlı olduğu hususlardan birisi de bu saha. Teknolojinin hemen bütün alanlarında artık çok daha yoğun olarak kullanılacak bu elementler Çin'den sonra ikince durumdayız. Bu elementleri saflaştırmak ve nihai ürüne dönüştürmek, önemli bir mesele ve Bakanlık buna yoğunlaşmış durumda, bildiğim kadarıyla… Melih Be, saatine bakarak:

- Ooo, vakit epey geçmiş, ben müsaadenizi alayım… İşin özeti, ülkemiz ve milletimiz için çalışan kadrolara sahip çıktığımız müddetçe, geleceğimizin daha iyi olabileceği. Cenab-ı Hakk ülkemize ve milletimize hep hayırlar nasip eder inşallah…

- İnşallah!..