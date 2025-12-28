Ekrem Kızıltaş

Melih Bey, selam verdikten sonra elindekileri İhsan'a uzatarak:

- Bu hafta sıcak simit ve eski kaşarlar benden… İhsan:

- Teşekkürler. Çaylar de benden o zaman… Selim, Melih Bey'e:

- Ağabey, heyecanla seni bekliyorduk. Hepimizi derinden üzen Libyalı komutanları taşıyan uçağın düşüşü ile ilgili ortalıkta bir sürü iddia dolaşıyor. Senin söyleyeceklerin önemli…

- Dediğin gibi, uçağın düşüşü hepimizi üzdü. Cenab-ı Hakk'tan hayatını kaybedenlere rahmet aileleri ve Libyalı kardeşlerimize sabırlar dileriz. Söylentilerin olması normal. Çünkü dikkat çekici birtakım gelişmeler söz konusu ve bunların bağlantılı olduğunu düşünenler çok… Araya giren Mehmet:

- Kısa bir süre önce de Azerbaycan'dan gelen bir askeri uçağımız düşmüştü...

- Evet, maalesef. Ülkemizin değişik yerlerinde düşen küçük dronları da unutmayalım. Suriye'de yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen bir entegrasyon süreci ve böyle bir şeyi istemediği bilinen İsrail'in, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaptığı bazı görüşmeler de gündemde. Bunlara ilaveten Türkiye ile Libya arasındaki gelişmelerden rahatsız olup bunu bozmaya çalışanların varlığı da bilinince, uçak kazasının ardında bir şeyler olup olmadığının sorgulanması, normal… Selim:

- Ağabey, senin kanaatin nedir?..

- Bildiğimiz, Ankara'dan 20.17'de havalanan uçağın, yaklaşık 10 bin metreye tırmandıktan sonra ilk olarak 20.31'de elektrik arızası bildiriminde bulunup Ankara Esenboğa'ya dönme kararı aldığı ve 20.35'te acil durum bildiriminde bulunduktan az sonra da 20.38'de düştüğü. Dışarıdan herhangi bir müdahale ve sabotaj gibi bir durum olmadığı, uzmanların ortak kanaati. Böyle bir şey olsaydı, pilotun arıza bildirme imkanı olmazdı. İlk arıza bildiriminin, PAN adı verilen düşük bir düzeyde olması pilotların durumu kontrol etmeye niyetli olduklarına işaret. Ancak 4 dakika sonra yapılan ikinci çağrıda durumun çok kötü olduğunu bildiriyorlar ve az sonra da uçak radardan kayboluyor… Mustafa:

- Uçağın bakımının eksik olması ya da Ankara'da beklerken herhangi bir müdahalede bulunulması gibi ihtimaller var mı?..

- Normal prosedürler açısından uçağın bakımlarının normal olduğu ve havalimanında da ilgililerden başka kimsenin yaklaşmadığı, kesin. Uçağın ses kayıt cihazları ve kara kutusu bulundu. Yapılacak incelemeler sonrası, uçağın nasıl ve neden düştüğü hakkında daha net bilgilere sahip olabileceğiz… Remzi:

- Bu kazanın Türkiye ile Libya arasındaki münasebetleri herhangi bir şekilde zedeleme riski yoktur inşallah?..

- Sanmıyorum. Libya Genelkurmay Başkanı ve önemli komutanların vefatı tabii ki çok üzücü. Ancak, yerlerinin süratle doldurulacağını ve her iki ülkenin de lehine olan Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin bu kazadan etkilenmeyeceğini söyleyebiliriz. Libya'dan gelen haberlere bakılırsa, vefat eden komutanın yerine yapılan atama da son derece makul… İhsan:

- CHP ile ilgili gelişmeleri soracağım ama sıkılacağından korkuyorum… Selim, araya girerek:

'Ülke büyüklüğünde bir alan'…

- CHP konusuna geçmeden önce, Asrın Felaketi'nden sonra gerçekleştirilen 'Asrın İnşa Seferberliği'nden bahsetsek biraz. Bize çok normalmiş gibi geliyor. Ama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un da söylediği gibi, bir ülke büyüklüğündeki alan yeniden kuruldu. Öyle değil mi?..

- Haklısın, Selim. Asrın Felaketi dediğimiz 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 şehrimizi doğrudan etkileyen depremlerin hemen ardından başlatılan seferberlikle 455 bin 357 konut ve iş yerinin yapılıp, hak sahiplerine teslimatlarının tamamlanması, benzeri daha önce görülmemiş bir olay… Mustafa:

- Görülmesi de mümkün değildir herhalde. Türkiye dışında böyle bir şeyi kimsenin yapamayacağı konusunda herkes hemfikir… Remzi:

- Bir hakkı da teslim edelim. Daha önce de deprem ve benzeri felaketler yaşamıştık ve böyle şeylere şahit olmamıştık. Bu netice, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ekibinin başarısıdır. Cenab-ı Hakk, depremden kısa bir süre sonra bölgenin bir an evvel ayağa kaldırılması için seferberlik kararı alıp ısrarla takip eden ve depremzedelerimizin yaralarını saran Cumhurbaşkanımız ve ekibinden razı olsun…

- Haklısınız. Ayinesi iştir kişinin sözünü hepimiz biliriz. Cumhurbaşkanımızın yönetimindeki AK Partili kadrolar hakikaten hizmet konusunda destanlar yazıyorlar. Bir ülke büyüklüğündeki alanın yeniden kurulması, her türlü takdirin üzerinde bir şey. Başta CHP olmak üzere muhalefet cenahı görmezden gelse de milletimizin tamamı ve özellikle de depremzedeler yapılanların farkında… Mehmet:

- Birilerinin, Türkiye'nin dünyada başka bir ülkenin yapamayacağını yapmasının çok da farkında olmaması, çok garip. Dahası, deprem tehdidi bilindiği halde lafa gelince mangalda kül bırakmayan ama kentsel dönüşüm konusunda parmaklarını bile kımıldatmayan belediyeleri söz konusu iken, CHP'lilerin yapılanları görmezden gelmeleri, daha da garip…

- Haklısın, ama malzeme bu. Seçimlerden önce kentsel dönüşüm konusunda iddialı sözler verip, sonrasında neredeyse tek bir adım bile atmayan CHP'li belediyelerle karşı karşıyayız. İşin garibi nasıl olsa inananlar var diye bu konuda da sürekli yalanlar üretmeleri. İBB, herhangi bir şey yapmama konusunda başı çekerken, mesela İzmir ve başka bazı yerlerde kentsel dönüşüm vaadi ile insanlar kandırıldı. On binlerce insanın mağduriyetleri söz konusu ve mahkemeler de sürüyor… Melih Bey, çayını yudumlayıp sözlerini sürdürdü:

O zaman genel başkan değilmiş!..

- Dertleneceğimiz husus sadece bu olsa yine iyi. Özgür Özel, geçenlerde Belçika'da katıldığı toplantıda Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın kendisiyle 5 dakika görüşmemesinden şikayet etmişti biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın, bir genel başkanın böyle bir duruma düşmemesi gerektiğini hatırlatması üzerine güya efelendi ve talep ettiği zaman görüşemeyeceği kimse olmadığı gibisinden laflar etti. Sadece bu örnek bile CHP'nin durumunun ibretlik olduğunu gösteriyor… Selim:

- Sadece genel başkanları mı? Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtikleri ile ilgili görüntüyü, 'Özel o zaman genel başkan değildi' sözleri ile savunmaya çalışan sözcülerine ne diyeceğiz?..

- Örnekler çok. İBB ile ilgili mahkeme yaklaştıkça, iddianameyi güya itibarsızlaştırmak için yaptıkları atraksiyonları da artırdılar. İnternet siteleri filan kurdular hatta. Ancak, hemen hepsi ilgili kuruluşların tespitleri ile oluşturulan iddianamede dile getirilen hususlara cevap manasına gelebilecek tek bir kelime bile yok… İhsan:

- Bu şaşırtıcı değil bence. Baksanıza Terörsüz Türkiye Komisyonu için hazırladıkları raporda İmamoğlu ve yolsuzluktan tutuklanan diğer CHP'li belediye başkanları ve Gezi teröründen tutuklananların serbest bırakılması, yolsuzluk yapanların korkulu rüyası MASAK'ın yeniden yapılandırılması, haksız kazanç sebebiyle şirketlere el konulmasından vazgeçilip bu arada TMSF'nin de değiştirilmesi, Cumhurbaşkanına hakaretin suç olmaktan çıkarılması, din derslerinin kaldırılması ve benzeri bir sürü ilgisiz teklifler var, ama Terörsüz Türkiye ile ilgili neredeyse tek kelime bile yok… Gülmeye başlayan Melih Bey:

- İyi ki hatırlattın. Konu ile ilgili olarak TBMM'de bir komisyon kurulması gerektiğini en sıkı şekilde savunan CHP idi oysa. Şimdi gelinen noktada laf salatası yaparak konuyu sulandırmaya çalışmaları anlaşılmaz bir duru. Ama CHP söz konusu olunca şaşıramıyoruz bile… İhsan:

- Evet, bugünlük de bu kadar. Libyalı komutanlara tekrar rahmetler dilerken, Cumhurbaşkanımız ve ekibine de deprem bölgesindeki muhteşem çalışmaları için şükranlarımızı sunuyor, Cenab-ı Hakk kendilerinden razı olsun diyoruz…

- Amin…