Ekrem Kızıltaş

CHP zihniyetinin tepe noktasındaki Özgür Özel, 'hepimiz hayvanseveriz, o canların önünde kendimizi siper etmeye hazırız' gibisinden laflar etmiş.

İstisnalar hariç herkes hayvansever olduğu için, CHP Genel Başkanı'nın bu sözlerinde çok problem yok. Ancak, başıboş hayvanlar ciddi bir tehdit oluşturmaya başladıkları için konu artık insansever olup olmamakla ilgili.

CHP desteğine sahip olan birileri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda sahipsiz hayvanlarla ilgili 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerini engellemeye çalışıyorlar.

Daha önce çıkarılan ancak özellikle CHP'li belediyelerin uygulamadaki ihmalleri sebebiyle işlemez hale gelen kanunun, birtakım ilavelerle işe yarar hale getirilmesi ve insanlara yönelik tehlikelerin bertaraf edilmesi gerekiyor.

Özgür Özel, 'bu kadar barışçıl, bu kadar bilimsel, bu kadar çözüm öneren bir eylemliliği, bir etkinliği dahi engellemeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız' dese de, kanun çalışmalarını engellemeye çalışanlar, düzenlemede değişiklik filan talep etmiyorlar. Tek dertleri, sahipsiz hayvanların barınaklara alınmasını, gerekli tedavileri ve aşıları yapılıp kısırlaştırılarak sahiplendirilmeye çalışılmasını engellemek ve her şeyin eskisi gibi kalmasını sağlamak.

Kanuni düzenlemenin esas unsurlarını görmezden gelerek, tedavisi mümkün olmayacak kadar hastalıklı hayvanların uyutulmasını öne çıkarıp kamuoyunu yönlendirmeye çabalayanlar, saldırgan hayvanlara nasıl mani olunacağı konusuyla da ilgilenmiyorlar, tabii olarak.

Salgın sonrası süreçte artan yaralanma ve can kayıpları sebebiyle artık zaruri hale gelmiş olmasına rağmen, düzenlemeyi istemediklerini söyleyenlerin herhangi bir alternatif sunmaya yanaşmıyor olmaları, meselenin püf noktası.

Hayvansever oldukları iddiasıyla komisyondaki görüşmeyi sabote etmeye çalışanların tek amacı, kanunun çıkmasına mani olabilmek. Meselenin ciddiyeti ortada iken, herhangi bir alternatif sunmuyor oluşları da, bildik 'istemezük' mantığının tabii bir uzantısı.

Başıboş hayvanlarla ilgili durumun olduğu gibi kalmasını istemenin, artık ciroları oldukça yüksek rakamlara ulaştığı bilinen mama lobisi ile ilgisi, dikkat çekici bir mesele. Asıl önemli olan ise, hayvanseverliklerini artık insansevmezlik aşamasına taşıdıkları anlaşılan rahatsız tiplerin, temel olarak insanları korumayı amaçlayan düzenlemeye karşı çıkışları.

Bir simülasyonla, sürü halinde gezmeleri bir yana her nasılsa saldırganlık emareleri gösterip insanları yaralayan hatta öldüren başıboş bir köpek sürüsü ile karşılaşmaları sağlanabilse, belki konuyu kavrayabilirlerdi.

Önümüzdeki pazartesi sürecek görüşmelerde, hayvanseverliklerini insansevmezlik aşamasına getiren tiplerin rehabilitasyonu ile ilgili bir madde de kanuna ilave edilebilse, keşke!..