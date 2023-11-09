Ekrem Kızıltaş

İLK defa gidenlerle beraberseniz, Ordulu olduğunuzu öğrendiklerinde ilk soruları genellikle 'Ordu'nun dereleri yukarı akıyor mu?' ya da 'Ordu'da dere var mı?' olur. Cevap, Ordu'da yaklaşık iki bin dere olduğu ve bunların 'henüz yukarı akmaya başlamadıkları' şeklindedir. Başlıcaları Melet Irmağı, Bolaman Çayı, Elekçi Irmağı ve Turna Suyu olan bu derelerin, Başkan Hilmi Güler'in girişimleri ile temizlendikleri için 'kara yosun bağlamadıkları' da iyi haber...



Turkuvaz Medya mensupları olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi Dr. M. Hilmi Güler'le beraberliğimizin dolu dolu geçeceğini biliyorduk. Sabahki buluşmanın ardından ilk durağımız Yoroz Seyir Terası'na çıkarken biraz zorlansak da, ortak kanaat 'buna değdiği' yönündeydi. Hava biraz puslu da olsa, Ordu ve çevresini 850 metre yüksekten seyretmek, hakikaten güzeldi. Ordu'nun batı girişinde deniz kenarına dikilen devasa üç gökdeleni yıktırıp yerine yaptırdığı Çamlı Köşk'teki çay molasında, halkın ciddi ilgisine mazhar olan sosyal tesisin alt katlarının kütüphane olacağını öğrendik. Sonraki durak Fatsa Adası, Türkiye'nin en uzun süre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı yapmış olan M. Hilmi Güler'in gözlem alışkanlığının meyvelerinden. Fatsa'nın 2-3 kilometre açıklarındaki kayalığı fark eden Güler, kayaların üzerine kurduğu platforma bir kafeterya yaptırmış. Gün içinde ücretsiz tekne seferleri ile ziyaret edilebiliniyor.