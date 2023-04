Boşa çabalıyorlar!..

Günün ilk çaylarını içtikleri sırada, yaklaşan arabaya bakan Selim, keyifle söylendi:

- Buranın her şeyini ama özellikle de cumartesi sabahlarını çok seviyorum. Baksanıza yanında birisiyle Melih Bey de geliyor… Gelenlere bakan İhsan, Selim'e:

- Haydi iyisin gene. Sorularınla canına okuyacağın birisi daha geliyor galiba… Selam verip masaya yerleştikten sonra Melih Bey, misafiri tanıttı:

- Halen gazeteciliğini sürdüren arkadaşlarımdan Ferhat. İkimiz de yoğun geçen bir haftanın sonunda kendimize izin vererek buraya kaçtık… Mehmet:

- Hoş gelmişsiniz. Bizim gözlerimiz de zaten birileri gelse de sohbet etsek diye yollarda idi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine gittiğinizi biliyorum. Bu konuda sizden alacağımız bilgiler faydalı olacak… Melih Bey:

- Zevkle… Ama önce gelirken Ferhat'la konuştuğumuz konuda, bana söylediklerini size de aktarmasını isterim… Ferhat:

- Melih, dün İstanbul Bağcılar'da şahit olduklarımı kastediyor. Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği, Çevre Bakanımız Murat Kurum'un katıldığı Kentsel Dönüşüm konulu bir toplantıyı ve ardından yapılacak mitingi izlemek üzere giderken, İBB Başkanı'nın bir konut teslimi programına denk gelince, bir müddet izledim… Selim, gülerek sordu:







- İBB Başkanı nihayet kentsel dönüşüme mi başlamış?..

- Sanırım. Bağcılar'daki program, Haziran 2021'de temeli atılan 523 konutluk bir projenin nihayet yapılabilen 253 tanesinin anahtar teslimiydi. Benim açımdan ilgi çekici olan, söz verdiği 5 yılda 100 bin konut vaadini unutan İBB Başkanı'nın, kentsel dönüşümle ilgili beyanları. Bu konuda bir şey yapmayan ve dahası AK Partili ilçe belediyelerinin çalışmalarını engelleyen birisi çünkü. İBB'nin, Esenler, Üsküdar, Beyoğlu gibi ilçeler başta olmak üzere İstanbul'daki 220 riskli ve rezerv alanla ilgili CHP ve Şehir Plancıları Odası ile beraber açtıkları 1,537 iptal ve durdurma davası var… Mustafa, merakla sordu:

- İBB Başkanı yaklaşık 4 yıldır görevde. Söz verdiği 5 yılda 100 bin konuttan kaçını yapabilmiş peki?..

- Dün Bağcılar'da teslim edilen 253 konut herhalde ilk. Kendisi tarafından projelendirilip yapılan başka herhangi bir konut yok çünkü. Bitirilen 3 bin civarında konut, AK Parti döneminde başlatılmış. Asıl dikkat çeken konu ise, dünkü toplantıda sarf ettiği iddialı sözler. 4 senedir yaptığı ilk icraatın örnek olduğunu ve şu anda hükümetin bu modeli kopyaladığını iddia etti, mesela… Mustafa, dayanamadı:

- Yuh artık!.. Buna kuyruklu yalan denir yahu!..

- Eyvallah. İlk olarak 2019'da ve ardından 2020'de İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nından bahsedip, belediyenin deprem bütçesini de azalttı üstelik. 'Kentsel dönüşümün zamana karşı yarış' ve 'şehirlerin ayakta kalabilmesi için önemli bir mücadele olduğunu' söylemesi, işin önemini anladığına işaret ise güzel. Ancak, '14 Mayıs'tan sonra kentsel dönüşümün doğru ve sağlıklı bir modelle yaygınlaşacağı' iddiası, gülünç. İptal ve gecikmelerin sebebinin CHP olduğunu bilerek bunu söylüyor çünkü. Ya anlamadığı ya da yalan söyleme alışkanlığı sebebiyle, 'Yarısı Bizden' kampanyası aleyhine de saçma sapan iddialarda bulundu… İhsan, söz alarak:







- Bu arada KİPTAŞ'ı de epey övmüştür herhalde?..

- Övmez mi? Cumhurbaşkanımız tarafından kurulduğu 1994'ten beri her yıl en az 4 ila 5 bin konut yaparken, kendi döneminde 4 yılda ancak 2 bin konut yapabilen KİPTAŞ'ı epey yağladı. Bu arada 20 yılda 300 bini İstanbul'da olmak üzere 3 milyon 300 bin konutu dönüştürürken, 1 milyon 180 bin de sosyal konut yapan TOKİ aleyhine de epey atıp tuttu tabii… Remzi, dayanamadı:

- TOKİ, yaptıklarının yanında yeni sosyal konutlar, orta gelirliler için konutlar, deprem bölgesi konutları gibi hakikaten çok büyük yeni projeler de açıkladı. 4 yılda yapabildiği konut sayısı yüzlerle ifade edilen birinin, milyonlarca konuta imza atan TOKİ'yi eleştirme cesareti, cahilliğinden herhalde. Kentsel dönüşüme düşman olduklarını bilmeyen kalmadığı için artık ne yaparsa yapsın, çok geç kaldı bence…

- Katılıyorum. İBB Başkanı da diğer CHP'liler de ne yaparlarsa yapsınlar, kentsel dönüşümle ilgili kimseyi kandıramazlar. Boşa çabalıyorlar. Bu arada Bağcılar'daki programlarda izlediğim Çevre Bakanımız Murat Kurum'un ve Bağcılar Belediye Başkanı'nın aktardıkları, hem mevcut durum ve hem de geleceğe yönelik olarak çok sevindiriciydi. Murat Kurum'un 'bizim icraatlarımızın uzandığı noktaya onların hayalleri bile ulaşamaz' sözü de, meselenin özetiydi… İhsan, Melih Bey'e dönerek:







Nükleer güç Türkiye!..

- Melih Bey, Ferhat kardeşimizi epey yorduk. Sen Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili neler söyleyeceksin?..

- Öncelikle Perşembe günkü program, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne nükleer yakıt yerleştirme töreniydi. Böylelikle Akkuyu NGS, 'nükleer tesis' statüsü kazanmış oldu. Önümüzdeki yıl elektrik üretmeye başladığında Türkiye'nin elektrik arzının %10'unu karşılayacak bir tesis olmanın yanında karbondioksit salınımında ciddi azalma sağlayacak ve netice olarak yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatını engelleyecek. Şu anda 4 ünitenin tamamında inşaat devam ediyor ve yaklaşık 30.000 kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 80'i Türk. Başta nükleer enerji, inşaat, elektrik elektronik olmak üzere 600'ü aşkın Türk mühendis görev yapıyor. İşin en güzel tarafı, yetiştirilmek üzere projenin başından beri Rusya'ya nükleer enerji tahsil eden 317 öğrencimizden 291'inin nükleer yüksek mühendis olarak Akkuyu'da iş başı yapmaları… Selim, araya girerek:

- Yedili Masa'dakilerin projenin iptalinden bahsetmelerinin sebebi ne?..

- Bütün mesele ülkemizin kendi ayakları üzerinde durma kararlılığının dış mihrakların canını sıkması ve bahsettiklerinin de dış mihrakların istediklerini söylemeleri. Nükleer karşıtları, kaygı duydukları için değil, birileri istediği için düşmanlar. İşin garibi onları teşvik edenlerin nükleer enerji kullanıyor olmaları. Oysa AB Komisyonu bile nükleer enerjiyi 2022'de yeşil enerji olarak kabul etti… İhsan, sordu:

- Diğer ülkelerde durum ne?..

- ABD'de 92, Fransa'da 56, Çin'de 56 ve Rusya'da 37 olmak üzere dünyada 422 reaktör işletmede, 57 tanesi ise inşa halinde. Elektriğinin yüzde 25'ini nükleerden karşılayan Avrupa'daki aktif santral sayısı 170. Hollanda ve İsveç nükleere desteğini açıkladı. İngiltere, 8 NGS kuracağını açıklarken, Güney Kore, Japonya, Fransa ve Polonya nükleere daha fazla yatırım planlıyorlar… Selim, gülerek:

- Karşı çıkanlar, bu durumla ilgili tek bir kelime bile etmiyorlar nedense…

- Etmezler tabii. Tutarsızlıklarını kendileri ilan etmiş olurlar çünkü. Unutulmaması gereken şey, Türkiye'nin gelişen ve enerji ihtiyacı artan bir ülke olduğu. Son senelerde yenilenebilir enerjiye ağırlık veren hükümetimiz, rüzgar ve güneş konusunda muhteşem gelişmeler sağladı. Ancak yine de ithal kömür ve doğalgaz kullanımının getirdiği sıkıntılar var ve nükleer enerji bu konuda ciddi bir imkan sağlayacak... Mustafa, ilavede bulundu:

- Nükler konusunda bilgi sahibi olacak kadrolarımız da önemli bir avantaj herhalde?..

- Ağzınıza sağlık, dışardakilerin ve içerdeki uzantılarının esas dertleri de belki bu galiba. Nükleer enerji konusunda yetişen gençlerimiz ve santral inşaatında tecrübe kazanan kadrolarımız, birilerinin korkulu rüyası muhtemelen. Gelişmelerin, ülkemizin nükleer güç olmasına giden yolu açtığının farkındalar… Selim, atıldı:

- Korktukları başlarına gelir inşallah!...

- İnşallah!.. Tabii altını çizmemiz gereken en önemli konu, ülkemizin gelişmesini istemeyen ve çeşitli bahanelerle bunu engelleme çalışan zihniyetin insanımızın kafasını karıştırıp kararlarını etkilemesine izin vermemek gerektiği. Bunun için çok çalışmamız gerek!..







Bakanlığımızın 2019'da başlattığı ve yüzde 90'dan fazlası tamamlanan 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerinden sonra Cumhurbaşkanımızın önderliğinde geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak başlattığımız ve toplamda 8 milyon başvurunun olduğu 500 bin sosyal konut, 50 bin iş yeri ve 1 milyon konut arsası kampanyası da önemli projelerimizden. İlk etapta 250 bini yapılacak konutların bir yandan yapım hazırlıkları sürerken bir yandan da illerde kuralarını tamamlıyoruz. Bu konutların büyük bir bölümünün proje çalışmaları tamamlandı ve bazı illerimizde temeller atıldı bile. Haziran sonuna kadar 150 bininin ihalesini tamamlamayı ve iki yıl içinde de ilk 250 bin konutu bitirmeyi planlıyoruz.

TOKİ'nin Tuzla'da 3,5 yılda, 508 konutun yalnızca temelini atabildiğini belirten İmamoğlu, "Havaya bakıp iş yapmayacaksınız. Vatandaşla konuştuğunuz her işi zamanında teslim edeceksiniz. KİPTAŞ'a teşekkür ediyorum. Bizi mahcup etmediler. Ortada gerçek bir iş bilmeyle, iş bilmemezlik arasındaki farkı görebilirsiniz. TOKİ'nin hemen bitişiğinde KİPTAŞ olarak yaklaşık bir buçuk senede bir başka projeyi başlattık ve bitirdik. Yüz binlerce konut yapacağım diye vatandaşı kandıran akla sakın prim vermeyin. Bunlar hiçbir zaman konut üretme değil ya bahane üretme ya da bir avuç insanı mutlu etme süreci yönettiler. Buraya gelir Bağcılar, Kiraz Evler Dönüşüm Projesi'ni inceler, nasıl yapılması gerektiğini görür" dedi. Son üç yılda oluşan maliyet farkının vatandaşa yansıtılmadığını paylaşan İmamoğlu, "Bizim yaptığımız finansman modeli ve anlaşmada, vatandaşlarımızın ilave cebinden tek bir kuruş bile çıkmadı. Herkes şunu iyi bilsin. Biz işini iyi bilen, görevine sahip çıkan insanlarız. Biz şu anda oluşan ittifak sürecinde bir de seçimin içindeyiz. Tabii ki bana da bir ilave görev verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı. İstanbul deneyimi üzerinden ülkemizin her şehrine, her sathına; ulaşımdan şehirciliğe, çevreden deprem güvenliğine kentsel dönüşüm modellerinden birçok altyapı işlerine varıncaya kadar katkı sunmamla ilgili bir sürece dahil olmam görevi tebliğ edildi. Bu görevi veren ve iş birliği içerisinde Türkiye'yi ayağa kaldıracak olduğumuz 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hepinizin huzurlarında teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.