Ekrem Kızıltaş

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Mahkeme tarafından genel başkanlığa getirilen Kılıçdaroğlu'nun, Özel ekibi ile mücadelede ve CHP'yi derleyip toparlamakta başarılı olup olmayacağı, gelişmelerin en çok merak edilen tarafı. Dengeli hareket edeceköncelikli konulardan.Yaşananlar esas olarak bir iç tartışma olduğu için CHP'de olup bitenleri 'çekirdek çitleyerek' izlemek tabii ki mümkün.Ancak, yüzde 25 civarında kemikleşmiş oy oranına sahip Türkiye'nin ana muhalefet partisindeki gelişmelerin, ister istemez hepimizi yakından ilgilendirdiği de bir gerçek.Daha 2023'te ülkemize cumhurbaşkanı yapabilmek için kıvrandıklarıeğer iktidar olabilirlerse yapabileceklerini düşünmek bile insanı tedirgin etmeye yeterli. Ana muhalefet partisini satın almaya kalkıştıkları tespit edilerek görevden uzaklaştırılankesin. Bu, CHP'nin bütünlüğünü koruyup koruyamayacağının önümüzdeki günlerin başlıca konularından olacağına işaret.Yıllardır yönettikleri şehirlerle ilgili dişe dokunur hizmet hikayeleri olmayanların cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarının CHP'nin son yıllarının özeti olması, bu parti ile ilgili rahatsız edici konulardan. CHP'liliği bile tartışma konusu olup, yönettiği belediyede yapmadıkları yapmayacaklarının teminatı olan birisini aday gösterme ısrarının CHP'nin satın alınmasıyla ilgisinin ortaya çıkması konunun hepimizi ilgilendiren taraflarından, mesela.Siyasi şizofren kesim başta, CHP'lilerin çoğu aldırmasa daaltı ısrarla çizilmesi gereken bir husus.Başta İBB olmak üzere rüşvet, irtikap, yolsuzluk ve terör bağlantılı suçlar sebebiyle tutuklu belediye başkanlarının hizmet sahasında hiçbir hikayelerinin olmayışı, meselenin püf noktası. Kasalarını doldurmak ve 'daha yukarılara' tırmanmaktan başka şeyle ilgilenmeyen bu kifayetsiz muhterislerin ortak yönleri, hizmet konusunda neredeyse tek bir adım bile atmamış olmaları.Bu kifayetsizlerinkayıtsız şartsız destekçileri ve fonlananlar dışında bilmeyen de yok.Kimi cumhurbaşkanı adayı göstereceği tabii ki CHP'nin problemi. Ancak, cumhurbaşkanlığına aday gösterilecek kişinin iyi bir hikayesi olması gerektiğini herhalde çocuklar bile bilir. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması ile ilgili en önemli nokta ise şimdiye kadar adı geçenlerin hikayelerinin olmaması ya da uydurma olması...