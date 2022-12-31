Hesap vakti…

Bir takvim yılını daha geride bırakıp önemli gelişmeler yaşanma ihtimali yüksek olan yenisine girerken bir muhasebe yapmak gerekirse, Türkiye'nin hakikaten iyi durumda olması yanında çok daha iyiye doğru gitme emarelerinin yüksek olduğu, söylenebilir.

Siyasi tarafgirlikle alakasız, daha çok mevcut objektif verilerin değerlendirilmesi ile varılan bu kanaati paylaşmaya yanaşmayacaklar, bolca mevcut. Ancak, ülkenin yanıp bittiği ve kül olduğu propagandası yapmaya bayılanlar, olumsuz olmasına çok gayret ettikleri yorumlarını destekleyecek herhangi bir veriye sahip değiller. Sadece ve sadece yalan söylüyorlar.

İktidarın başarılı olup olmadığı sorusunun cevabı, rakamlarda. Bu açıdan verilerin hakikaten yüz güldürücü olduğunu söylemek gerek. 2002'de 184 Lira olan asgari ücretin 2023'de 8 bin 506 lira olarak belirlenmesi, bunlardan sadece birisi. Bu rakam, sadece hayat pahalılığı sebebiyle uğranan kayıpların telafisi değil, ülkenin ekonomik büyümesinin yani refah artışının tabana yayılmasının da göstergesi.

'İyi ama enflasyon, hayat pahalılığı, zamlar?' diyenler de, 2002'de asgari ücretle ancak 815 ekmek alınabilirken şimdi bu rakamın 1.700'e çıktığını biliyorlardır. Aynı şekilde, o dönemki asgari ücretle 261 kg. un alınabilirken şimdi 772 kilo un; 35 kg çay alınabilirken şimdi 181 kg; 1.304 yumurta alınabiliyorken şimdi 4047 yumurta alınabildiğini ve tabii hemen her üründe durumun benzer olduğunu da, elbette.

'Bize ne ekmekten, undan, çaydan, yumurtadan?' diyecek olanlara da 2002'de 126 dolar eden asgari ücretin önümüzdeki yıl 455 dolar olduğunu hatırlatmak gerek.

Ülkede sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada ve başka alanlarda yaşanan gelişmeleri görmüyormuş gibi yapan ama belki herkesten daha bunlardan istifade edenlerin, ülkemizin kendi ayakları üzerinde durma kararlılığına hizmet eden kalemler konusunda da kör ve sağır olmaları, işin bir başka yanı.

İHA, SİHA, kendi uçaklarımız, savaş gemilerimiz, yerli milli silahlarımız gibi savunma sanayii ile ilgili konularda her nedense fena halde canları sıkkın olan bu güruh, kendi otomobilimizin önümüzdeki yıl Mart'ta caddelerde dolaşacak olmasından da rahatsız.

Yine Mart'ta ülkemizdeki hanelerle buluşacak kendi doğal gazımızla ilgili tavırları, ibretlik. Karalayabilmek için artık saçmalamaya başlamaları, ne söyleyeceklerini bile bilmediklerine işaret.

Hayata kara gözlüklerle bakarak, yapılanları inkara ya da itibarsızlaştırmaya çalışanların, objektiflikle aralarının açık olduğunu bilmeyen yok. Algıları çevreleriyle paylaşıp herkesin böyle düşündüğünü hayal edenlerin, algıların uzun vadede ayaklarına dolaştığını anlayacakları günler pek uzak değil…

Milletimiz, CHP ve Altılı Masaya memleket meselelerine yönelik ilgisizliklerinin faturasını 2023'de keseceğinde şüphe yok… Hesap vakti yaklaşıyor...