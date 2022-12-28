Not edildi!..

'Her arayan bulamaz lakin bulanlar arayanlardır' sözü bir kere daha doğrulandı: Son keşiflerle 710 milyar metreküpü bulan Karadeniz Doğal gazının piyasa değeri 1 trilyon dolar!..

Daha önce sürekli olarak arayıp da bulamayan ya da bulamadık diyenlerin, 'gerçekten bulmak için mi aradıkları yoksa sadece arar gibi mi yaptıkları?' da ayrı bir bahis. 'Aslında buluyorlardı da, bize yalan mı söylüyorlardı?' sorusu da bu bahis içinde değerlendirilebilir.

Türkiye'nin doğal gazını kendisinin aramaya başlaması bile başlı başına bir başarı hikayesi. Bunun sebebi, içimizden birilerinin önce doğal gazımızı arama girişimlerimize mani olmaya çalışmaları ile ilgili. Arşivler, Enerji eski Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye'nin önünü açacak adımlara kimlerin nasıl mani olmaya çalıştığına dair anlattıkları ile dolu.

Aynı çevrelerin, doğal gaz bulunduktan sonra yapılan hakikaten çok büyük keşfi itibarsızlaştırmaya çalışmaları da konunun devamı. Türkiye'nin kendi doğal gazını çıkarmasına mani olmayı başaramadıklarına üzüldükleri için olsa gerek, zaten 'ıslak olduğunu' iddia ettikleri gazın 'çıkarılamayacağını', hatta dolaylı olarak bir çikolata ile mukayese edenler bile olmuştu.

Kendi doğal gazını kendi sismik gemileri ve kendi sondaj gemileriyle araştırıp keşfeden ve yine bunlar vasıtasıyla çıkaran Türkiye, şimdi oluşturduğu devasa tesislerle ülke şebekesine bağlamaya hazırlanıyor. Yakında Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin çok daha yüksek olduğuna dair açıklamalar duymamız ihtimalini de yabana atmamak gerek.

Bir ülkenin kendi doğal gazını kendi gemileriyle araması, bulması ve çıkarmasının dünyada benzeri pek yok. Bu da belki konunun asıl önemli yanı. Dünyada bu işi genellikle küresel şirketlerin yaptığı ve çıkan gazın genellikle aslan payını da aldıkları düşünüldüğünde, Türkiye'nin yaptıkları bir kat daha önem kazanıyor.

Karadeniz'de doğal gaz aramamıza pek ses çıkarmasalar da, Akdeniz'de kendi münhasır ekonomik bölgemizde benzer çalışmalar yapmamıza sudan sebeplerle engel olmaya çalışan ülkeler var. Akdeniz'deki minnacık Meis adasını bahane ederek bizi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya çalışan Yunanistan ve destekçisi Fransa, bunların önde gelenleri.

Yunanistan'ın, Fransa'nın ve onlarla beraber Türkiye'nin enerji haklarına konmaya çalışan ülkelerin, aslında küresel enerji şirketlerinin menfaatleri için çalışıp çalışmadıkları, üzerinde durulması gereken bir husus.

Bahsi geçen ülkelerin, uluslararası hukuka ve teamüllere aykırı saçma sapan tezlerini onlardan daha gayretli bir şekilde savunan içimizdekiler, apayrı bir konu. Milletimizle birlikte üzülemedikleri gibi milletimizle birlikte sevinemeyen bir güruh bu…

CHP ve Altılı Masadakiler, gaz rezervimizin 710 milyar metreküpe ulaşmasına sevinemediklerinin milletimiz tarafından not edildiğini, unutmamalı…