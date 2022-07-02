Ha şöyle!..

Kılıçdaroğlu ve Akşener burun kıvırsa da, NATO toplantısının Türkiye açısından tam bir zafer olduğu The Economist, New York Times, BBC, CNN gibi batılı medyanın ortak kanaati… Sırtına vurulup elinden lokması alınabilen Türkiye yerine hakkını söke söke alan Türkiye var artık.

Kuyruğu dik tutma ve üstten bakma denemeleri sonuç vermeyen İsveç ve Finlandiya, yelkenleri indirdiler. Açıkça, 'Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütlerini himaye ediyoruz, ama bizi suçlamayın, çünkü biz acayip demokratik ülkeleriz' demiyordu bu ülkeler, ama söyledikleri tam da bu idi.

Ülkelerinin geleceği endişesi ile NATO'ya girmeye çabalayan iki ülke, endişelerine duyarsız kaldıkları Türkiye'nin bir şekilde ikna edileceği ve herhangi bir adım atmalarına gerek kalmayacağını düşünüyorlardı, olmadı.

Terörün kendilerine yönelik en ufak emaresine bile tahammül edemeyen iki ülke, Türkiye'ye tehdit oluşturan terör yapılarını demokrasi ve benzer birtakım evrensel kavramları bahane göstererek himaye edemeyeceklerini, nihayet anladılar.

En hoş tarafı, iki ülkenin NATO'ya müracaatı karşısında Türkiye'nin tavrından hoşlanmayıp, süreci anlaşılmaz açıklamalarla atlatmaya çalışanlar içimizdekilerin durumu. Ülkemizin kayıtsız şartsız evet demesini savunan içimizdeki İsveçli ve Finlandiyalılar, şimdi utanmadan yapılanı yeterli bulmuyormuş pozlarında.

Türkiye'nin kazandığı açık diplomatik zaferi kirletme konusunda birbirleriyle yarışan CHP, İyi Parti ve ittifakın diğer üyeleri daha önce söylediklerinin unutulduğu kanaatindeler…

CHP ve beraberindekiler, İsveç ve Finlandiya'dan yana tavır alarak, desteğini almayı düşündükleri HDP'yi ve gelişmeleri yönlendiren 'dostlarını' memnun etmeyi amaçlıyorlardı oysa.

İsveç ve Finlandiya'nın yaptıklarını zaten diğer NATO üyelerinin de yaptığı şeklindeki CHP yaklaşımı ittifakın bazı ufak partilerinin de dilindeydi. Güya milliyetçi takılan İP Genel Başkanı Akşener'in 'Avrupa ile para pazarlığı' şeklindeki iğrenç değerlendirmesini zikretmek bile gereksiz.

İsveç'in, iadesi için söz verdiği 73 teröristten bazılarını hemen göndermesi durumun ciddiyetini anladıklarına işaret. Terörle mücadele ile ilgili şartlarımızı kabul eden iki ülkenin NATO'ya davet edilmesine evet diyen Türkiye'nin, Meclis onayını gelişmelerin durumuna göre verme kararı meselenin püf noktası.

İsveç'in, PKK-YPG'ye eskisi gibi destek veremeyeceğinin farkında olan milletvekili Kakabaveh'in, 'bırakın NATO'yu, terör örgütlerine desteği sürdürün. İsveç'in tehlikede olmasının önemi yok' şeklindeki tavrı, İsveçlilerin problemi.

Önceleri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini tartışmasız kabul etmemiz gerektiğini söylerken şimdi zaferimizi gölgelemeye çalışanlar ise bizim meselemiz… Onlara Yeni Türkiye gerçeğini kavratmak zor. Ancak hiç değilse taraftarlarına olup bitenleri mutlaka anlatmamız gerek…