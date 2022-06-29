Gez Dünyayı gör Konya’yı…

Karanlıkta, ışıklarla oluşturulan Konya Belediyesi'nin logosundaki çift kartal. Hareketli hem de... Derken, havada beliren kocaman 'Benim Şehrim' yazısı… Ardından ışıklarla çizilen bir uzay aracı ve daha birçok şey…

Konya Bilim Festivali'nde 200 dronenin kullanıldığı, 14 dakikalık bu gösteri bile Konya Bilim Merkezi'nin önemini anlamak için yeterli. Bu, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, AK Partili diğer birçok belediye gibi gençlerin yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığının göstergesi.

Aynı anda 200 drone ile ve hele de rüzgar eserken gerçekleştirilen gösteriyi izlerken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın mutluluğunu hissetmemek mümkün değil. Gösteri, bizim gençlerimizin imzasını taşıyor çünkü…

Beş üniversitesinin 130 bin civarında öğrencisi bulunan Konya'da 500 bine yakın da ilk ve orta öğretim öğrencisi var. Yani Konya bir gençlik şehri.

'Gez Dünyayı gör Konya'yı' sözünün kaynağı ile alakalı rivayetler muhtelif. Ancak doğruluğunu tartışmaya gerek yok.

Takvim Gazetesi ve Turkuvaz Dergi Grubundan bazı isimlerle yaptığımız kısa Konya turu ile alakalı söyleyebileceğimiz en doğru şey, herhalde tadının damağımızda kaldığı.

En eski Selçuklu eserlerinden birisi olan Alaaddin Camii'ndeki cuma namazı sonrası, temsili Selçuklu askerlerinin nöbet devir teslimi törenlerini izlerken sanki tarihi yaşadık. Bin 600 metrekarelik alanı ile Avrupa'nın en büyüğü ve dünyanın sayılı kelebek uçuş alanlarından bir tanesi olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretimiz, günün unutulmazlarındandı.

Sille'de, İstanbul'u Roma'nın başkenti haline getiren İmparator Konstantin'in annesi tarafından yaptırılan Aya Elenia Kilisesi ziyaretinde, buranın İstanbul'dan Kudüs'e yapılan hac yolculuğu üzerinde bulunduğunu öğrendik. Kayalara oyulmuş birçok kilisenin bulunduğu Sille'deki çalışmalar, burasının yakında önemini artıracağının göstergesi.

Konya'nın Selçuklu'nun başkenti oluşunun 925. Yılı törenlerinde, konu ile alakalı bilgi sunumunu Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisi izledi. Pilotlarımızın bu uçakları hakikaten çok iyi kullandıklarına şahitlik ederken Türk Yıldızları'nın bir süre sonra kendi uçaklarımızla uçması, hepimizin temennisiydi.

Konya Bilim Merkezi'ndeki 4 günlük Bilim Festivali'nde akşamları yapılan drone gösterisi, katılan gençlerimizin faaliyetlerinden sadece birisi.

Z Kuşağı tartışmalarının yoğunlaştığı bugünlerde, gençlerimizin ülkemiz ve milletimiz açısından güzel projelere imza attıklarını görmek, ümit verici. Kendilerine her türlü desteği sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etmek de hepimizin vazifesi…

Yiyip içtiklerim ayrı bir bahis… Kısa ancak hakikaten verimli bir ziyarette gezip gördüklerim ise bunlardan ibaret… Tavsiyem ise bugünlerde Konya'yı görmeniz…