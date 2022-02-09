Daha iyi olacağız inşallah!..

Enerji konusu, salgın şartları sebebiyle dünya çapında ciddi bir önem kazanmış durumda. Bu, petrol ve doğal gazda büyük çapta dışarıya bağımlı Türkiyemiz açısından da geçerli.

Hükümetin uluslararası piyasalardaki artışı insanımıza yansıtmamak için tedbirler aldığı malum. 2021'de elektrikte yüzde 50 ve doğalgazda yüzde 75 sübvansiyonla fiyatlardaki yükseliş bütçelere mümkün olduğu kadar az yansıtıldı. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt kalemlerinde 2021 yılındaki sübvanse tutarı 165 milyar liranın üzerinde.

Özellikle dar ve sabit gelirlileri rahatlatmak için bu yıl da elektrik ve doğalgaz fiyatları ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapılacağı, yetkililer tarafından açıklandı.

Küresel çapta yaşanan sıkıntıların ülkemize yansıması ile ilgili temel problem, ülkemizin kendi ayakları üzerinde durma kararlılığından hoşlanmayanlar ve bunlarla iş birliği içindeki dahili çevrelerin saldırıları ve olumsuz algı operasyonları.

Bir yandan ülkemizin enerji ile ilgili çabalarını engellemeye çalışan ve bir yandan da sıkıntıları istismar etmeye çalışanlar, milletimizin 'yapılanı yeterli görmemek' ile 'yapılmak istenenlere mani olmaya çalışmak' arasındaki farkı bilmediğini zannediyorlar.

Enerji konusunda ülkemizde son yıllarda atılan başarılı adımları yeterli görmeyip daha fazlasını yapmaya çalışan bir yönetime sahip olmamız, ciddi bir şans. Çünkü yapılanı yeterli görmüyormuş gibi yapsalar da, aslında yapılanlara ve yapılacaklara engel olmaya çalışan bir muhalefet söz konusu.

Yakında devreyle girmesi beklenen nükleer santrallerden tutun da, termik santralleri, barajları HES'leri, rüzgar ve güneş enerjisini; özetle, enerji ihtiyacımızın karşılanması için atılan hemen bütün adımları engellemeye veya itibarsızlaştırmaya çalışan bir muhalefetten bahsediyoruz.

Muhalefetin, AK Parti iktidarının enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve mümkün olduğu kadar yerlileştirme çalışmalarına destek yerine köstek olmaya çalışmasını ve mevcut tabloyu kötü gösterme gayretlerini de unutmamak gerek.

Karadeniz'de keşfedilen ve inşallah önümüzdeki sene devreye alınacak 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervine bile sevinemeyenlerin nükleere karşı çıkışları, baraj yapımını engelleyebilmek için akla ziyan yollara başvurmaları, HES'leri tabiat katili ilan edişleri, rüzgar enerjisi tesislerinin kuşlara zarar verdiği iddiaları, güneş enerjisi için birtakım kulplar bulma gayretleri şaşırtıcı değil…

Mevcut elektrik üretimin %18'ini yerli %21'ini ithal kömürle çalışan santrallerden, %18'ini doğalgazdan, %32'sini hidroelektrik santrallerinden karşılayan ülkemiz, ihtiyacının %7,5 kadarını rüzgardan, %2,80'ini jeotermalden ve şimdilik %0,07'sini de güneşten karşılıyor.

İşin en sevindirici tarafı, kullandığımız elektrik enerjisinin %60'ını yerli kaynaklarla karşılıyor olmamız. Son senelerde payını artıran rüzgar ile güneş enerjilerindeki yükseliş, yakında devreye girecek nükleer enerji ve tabii Karadeniz doğalgazı, enerji açısından geleceğimizin parlak olduğunun işaretleri…

Aslında iyiyiz ama inşallah daha da iyi olacağız…