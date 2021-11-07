Şaşkın Ördek…

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'un 'bir darbe girişimi' olduğunu nihayet söyleyerek başladığı şaşırtma operasyonunu, "Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler" sözleriyle sürdürdü…

Kandil'i yer ile yeksan edeceğini Yozgat'ta söyledi Kılıçdaroğlu. Tam da HDP yani PKK istedi diye Suriye-Irak tezkeresine 'hayır' dediği için Kandil'den gelen memnuniyet mesajının ardından.

Terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'nun söylediği, "CHP, baktı ki eğer savaş tezkeresine oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez… Böyle düşünüyorlarsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır" sözlerinden sonra 'Kandil'i yer ile yeksan edeceğini' söylemek, Kılıçdaroğlu'na yakıştı.

15 Temmuz'un darbe girişimi olduğunu söylediği kısmın Youtube'den yayımlanmasını istemeyen Kılıçdaroğlu'nun, Kandil'i yer ile yeksan edeceğini Yozgat'ta söylemesi dikkat çekici.

Söylediklerini tartışmasız kabule hazır CHP kitlesi açısından zaten problem yok. Yozgat'ta söylendiği için, Kandil'dekiler de bu sözlerin kusuruna bakmaz(!) herhalde.

Sadece CHP'nin değil İP'in durumu da, 'şaşkın ördek' misalinde olduğu gibi… Hemen her konuda ama özellikle de HDP ile ilişkilerinde onlar da yerine ve zamanına göre laflar ediyorlar

Siirt'te duyduğu "Burası Kürdistan" sözlerine ses çıkaramayan Akşener'in, "HDP'yi PKK ile birlikte konumlandırıyorum" demesi, örnek.

"HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz" diyen Akşener, PKK ile arasına mesafe koyamayacağını iyi bildiği HDP ile ilişkileri de sürdürüyor.

İki lider de, tabanlarını ve milletimizi ikircikli davranışlarla oyalayabileceklerini düşünüyorlar belli ki.

CHP ve İP'in bilinen tek hedefleri AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Bunun için HDP'nin desteğine muhtaç olduklarından, PKK taleplerine uygun söylemler geliştiriyorlar. Bunun rahatsızlık doğurduğunu bildikleri için de, arada tabanlarını ve milletimizi kandıracağını umdukları atraksiyonlar yapıyorlar.

Suriye-Irak tezkeresine 'hayır' diyerek tam da HDP'nin yani PKK'nın istediği gibi davranan ve bu arada Kandil'den de aferin alan Kılıçdaroğlu'nun, 'Kandil'i yok edeceğim' şeklindeki sözleri buna açık örnek.

İçinde bulunduğu ittifakın HDP ile ilişkisi konusunda mümkün olduğu kadar açık davranmamaya çalışan İP Genel Başkanı'nın, HDP-PKK ilişkisi ile ilgili çıkışları da aynı.

CHP ve İP liderlerinin HDP-PKK ilişkisi ile ilgili çıkışları konusunda Kandil'den izin aldıkları söylenemese de, zevahiri kurtarmak adına onların 'hoşgörülerine sığındıkları', çok açık.

Bu şaşkın ördekleri bilmeyerek takip edenleri uyarmak için elimizden geleni yapmamız gerek…