En azından ayıp!..

Osmanlı hariciye nazırlarından birisi başarısının sırrını şöyle açıklarmış: 'Önemli meselelerde Rus büyükelçisi ile görüşür, o ne derse tersini yaparım.'

Günümüzde de, doğru ve yanlışı tespit konusunda muhalefeti ve özellikle de CHP yöneticilerini dinleyip, söylediklerinin tam tersinin yapmak, herhalde uygun olur.

Bu kanaati doğrulamak için arşivde kısa bir tur atmak bile yeterlidir herhalde. CHP'nin ve beraber hareket ettiği partilerin Türkiye'nin önemli meseleleri ile ilgili açıklamalarına bakıldığında, ülkemizin değil başkalarının menfaatlerini savunduklarını görmemek mümkün değil, çünkü.

Bırakın başka konuları. Sadece milletimizin tamamını sevindiren gelişmelere düşmanlıkları bile ne olduklarını anlamak açısından yeterli.

Siz, savunma sanayinde yerlilik oranının gittikçe artması sebebiyle mutlu olan CHP'li bir yetkili gördünüz mü hiç?.. Dünyanın takdirini kazanan ve büyük ülkelerin bile kıskandıkları İHA ve SİHA üretimimize düşmanca yaklaşımları da, dikkatinizden kaçmıyordur.

AK parti iktidarının sağlık alanında attığı adımlar ile ülkemizin salgın döneminde dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasında olmasından rahatsızlık duyduklarını anlamak çok kolay.

Havaalanları, köprüler, duble yollar, otoyollar, hızlı tren… Haydi bütün bunları bir kenara koyalım, CHP'yi yönetenler Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervine bile sevinemediler yahu!..

Karadeniz'le başlayan doğalgaz keşfinin Akdeniz'de de devam edecek olmasıyla ülkemizin cari açığının ortadan kalkacağı ihtimalinden rahatsızlar belki de.

CHP ve müttefikleri, Türkiye'nin gerçek meselelerine değil, AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'bir şekilde' işbaşından uzaklaştırmaya odaklanmış durumdalar. Allah korusun, böyle bir şey olursa ne yapacakları konusunda herhangi bir hazırlıkları filan da yok…

Önemli meselelerde kanaat oluşturabilmek için CHP ve benzerlerinin açıklamalarına bakmanın kolaylığı, eyvallah… Ama birader, bu ülkenin ana muhalefet partisinin adeta ülkemizle alakalı berbat hesaplar yapan dış mihrakların uzantısı gibi davranması, en azından ayıp yahu…

İşin iyi tarafı, dış mihrakların da desteği ile oluşturulan şer ittifakındaki çatlakların gittikçe büyümesi. Algı oluşturmaktaki başarıları da gerçekleri tümüyle gizlemeye kafi gelmiyor, şükür…

Ancak, milletimizle sevinip milletimizle üzülmesi gereken muhalefetin bunun tam tersini yapması, en azından ayıp!..