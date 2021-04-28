Gün gelir…

Ne ABD ne de bir başka ülkenin, Ermeni iddiaları konusunda Türkiye'ye söylediklerinin ve söyleyebileceklerinin herhangi bir anlamı yok.

Yakın ve uzak tarihleri katliamlarla dolu olan ülkeler için söylenebilecek olanı Ziya Paşa vaktiyle söylemiş: "Onlar ki verir lâf İle dünyaya nizâmât, Bin türlü teseyyüp bulunur hânelerinde."

Fazla geriye gitmeye gerek yok. Afganistan, Irak ve Suriye'de ABD savaş makinasının milyonlarca insanın hayatına mal olduğunu çocuklar bile biliyor…

Fransa ve benzeri, artık dişleri sökülmüş ülkelerin özellikle Afrika coğrafyasındaki melanetleri tarih sahifelerinde yerini almış durumda.

Ermeni iddialarıyla ülkemizi köşeye sıkıştırmak niyetiyle çeşitli adımlar atan ülkelerin tarihlerinin katliamlarla dolu olmasından daha beter bir durum var ortada.

Bu ülkelerin iddiaları ile ilgili 'tencere dibin kara, seninki benden kara' sözünü hatırlatabilecek bir durum da yok, şükür.

Tarihimiz, özellikle de net olarak bilinen Osmanlı tarihi, mazlumların imdadına koşulmasının tarihidir. Bizi suçlamak için sıraya giren ülkelerle mazlumları korumak için yaptığımız çatışmalar, tarihimizin şeref levhalarını oluşturur.

'Soykırım deriz ha' diyerek, Ermeni iddialarını tepemizde Demokles'in kılıcı gibi tutanlar, son adımlarını da attılar. Masada ve sahada haklarını güçlü bir şekilde koruyan Türkiye karşısında yapabilecekleri başka şey kalmadı…

Bu ülkede, Ermeni iddialarının haklı olduğunu düşündürebilecek gelişmeler yaşanmadığının herkes farkında. Bizim paçamızda çamur yok yani.

Ancak yeteri kadar güçlenecek Türkiye'nin, başta ABD olmak üzere Ermeni iddialarının papağanlığını yapan ülkelerin tamamına bazı sorular soracağı günler geldiğinde, onların işinin bayağı zor olacağını söyleyebiliriz.

Bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara göğsümüzü gere gere 'hadi oradan' dememiz, başlangıç. Ne zamandır bilinmez. Ama gırtlaklarına kadar pisliğe bulanmış olanlara melanetlerinin hesabını sormaya başlayacağımız günler de çok uzak değildir…

Dışarıdan yapılan saldırılara içeriden destek verenlere gelince: Milletimizin bütün gelişmeleri izlediğini ve gerekenleri not aldığını asla unutmasınlar…

Çeşitli zevzeklikler hoş görülebilir belki. Ama, ihanete varan davranışlara asla müsamaha edilmez.

Gün gelir, onların hesabı da sorulur…