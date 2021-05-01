CHP ve İP’in Diyet Borcu!..

Ülkemizle ilgili önemli konulara hep 'Fransız' kalan CHP ve İP'in, ABD Başkanı'nın Ermeni iddiaları ile ilgili açıklamasına karşı çıkmaları beklenmezdi.

'Dostları' kabul ettikleri Joe Biden'in kendilerine iktidar yolunu 'bir şekilde' açacağına inanmış durumdalar, öncelikle.

Cenab-ı Hak muhafaza buyursun, iktidara gelebilirlerse de ABD'nin diyeceklerini yapmayı planladıklarına göre, zaten mesele kalmıyor onlara göre…

Aynı sebeple midir bilinmez, başta Doğu Akdeniz'deki enerji haklarımız olmak üzere Türkiye'nin menfaatleri söz konusu olduğunda da dostları Biden gibi düşünüyorlar zaten.

Ancak, ABD Başkanı'nın Ermeni meselesi ile ilgili sözleri karşısında gıklarını bile çıkaramayanların, iktidarın verdiği cevapları da yok saymaya yeltenmesi, tüy dikmekten de beter…

Hani, Biden'i kızdırmamak için konuya girmeyecek iseler, bari tümüyle sussalar, mesele olmayacaktı belki. Açıklama yapmak yerine iktidarın yaptıklarını itibarsızlaştırmaya çalışırken kendileri açığa düştüler çünkü.

Üstelik ittifak ortakları HDP'nin soykırım iddiaları ile ilgili rezil açıklaması, CHP ve İP'in de üzerine yapıştı bu arada.

CHP ve İP'i yönetenler, Türkiye partisi olmamakta kararlı HDP'nin açıklamasını hazmedebilirler belki. Ancak, Biden'e ağızlarını bile açmayıp HDP'nin açıklamasını da sindirebilenlere CHP ve İP tabanında da epey tepki olduğu söylenebilir.

Eskiden beri tartışmasız devlet yanlısı tavırlarına sahip olan CHP'nin nerdeyse Ermeni tezlerini savunur hale gelmesi, kendilerini bu partiye mecbur hissedenlerin durumu ciddi şekilde gözden geçirmelerini gerektirir. Aynı şey, milliyetçilik bayrağını elinde tutmaya çalışan İp için de geçerli.

İttifak ortakları HDP'yı darıltmamak, CHP ve İP'in ödemek mecburiyetinde oldukları bir diyet. Terörle bağlantılı olması zaten problem iken, soykırım iddialarında da nerdeyse Ermenilerle yarışan HDP'ye tahammüllerinin başka izahı da yok.

Ama esas mesele, ufak tefek diğer partilerle beraber bu iki partinin ABD Başkanı'nın sözleri karşısındaki suskunluklarının da bir diyet borcuyla ilgili olup olmadığı…

Ermeni Soykırım iddiaları ile ilgili sözlere gıklarını bile çıkaramayışları, CHP ve İP'in ABD Başkanı'na da diyet borçları mı olduğu sorusunu akla getiriyor çünkü.

İP'i de kendisine benzeten CHP zihniyetine, diyetinizi kendiniz ödeyin demenin de pek anlamı yok. Her şeyi devlete ve millete fatura etmeye alıştıkları için, illa bize ödetmeyi düşünüyorlar…