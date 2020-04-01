Önce sahibine bak!..

Yeni tip corona virüsünün etkilemediği ülke nerdeyse kalmadı… Bu da dünya üzerindeki hemen bütün ülkelerde adeta bir can pazarı yaşandığı manasına geliyor.

İşlerin çeşitli sebeplerle sarpa sardığı ülkelerde, mesela 101.739 vaka ve 11.591 ölüm olan İtalya 94.417 vaka, 8.189 ölüm olan İspanya'da ülkelerinin yönetimini hatta doğrudan devleti hedef alarak ağır bir şekilde eleştirenler, muhtemelen vardır.

Ancak bu ülkelerde, olup bitenleri alabildiğine çarpıtıp eleştirilerini açıkça yıkıcı boyutlara taşıyan ve ülkeyi yönetenlere hakaretler yağdıranlar olup olmadığını, bilmiyoruz… Ama bizde var. Hem de mebzul miktarda…

Gazetelerde, televizyonlarda, internet sitelerinde ve daha çok da sosyal medyada yuvalanan birileri, objektiflikle zerre kadar alakası olmayan saçma sapan iddialarla insanımızın kafasını karıştırmaya ve moralini bozmaya çalışıyor.

Hain olduğu konusunda genel bir kabul olanlardan birinin de, kucağına oturduğu ülkelerin haline bakmadan Türkiye'yi karalama çabası ise kelimenin tam manasıyla 'tüy dikmek'…

Yazının yazıldığı saatlerde Almanya'daki vaka sayısı 67.041, vefat sayısı 650 ve iyileşen sayısı 13.500; ABD'de ise 164.610 vaka, 3.170 ölüm ve 5.945 iyileşen mevcuttu.

Çeşitli sebeplerle memleketlerini terk etmiş bir Alman ya da Amerikan asıllı, sığındıkları ülkelerin durumuna bakmayıp ABD'ye ve Almanya'ya çemkirmeye kalkıştılar mı ya da kalkışırlar mı, bilemeyiz.

Mevcut durumda, bir ABD'li ya da Alman'ın tutup ta 10.827 vaka, 168 vefat ve 162 iyileşen rakamlarına sahip olan Türkiye'yi gündeme getirip, devletimizi yönetenleri itibarsızlaştırmaya çalışmaları komik olurdu.

İhanet ederek Türkiye'den kaçtıktan sonra Almanya'ya sığınan birisinin bir ABD gazetesinde, bu iki ülkenin durumuna bakmayıp ülkemizi ve yöneticilerini karalamaya çabalaması, kelimenin tam manasıyla iğrenç bir şey.

Kervan yürüyor…

Tahmin edebileceğiniz gibi Can Dündar'dan bahsediyoruz. Sığındığı Almanya'nın ve gazetesinde yazdığı ABD'nin feci durumuna hiç değinmeyen Dündar, The Washington Post'taki yazısında ülkemizin Kovid19 ile mücadele sürecini çarpıtarak, aklı sıra Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza hücum etmiş.

Hızla yayılıp küresel bir salgına sebebiyet veren virüsle alakalı erken tedbirler sebebiyle ciddi manada avantajlı olan ve mücadele sürecini de en iyi bir biçimde yürüten Türkiye'ye yönelik karalama talimatını Dündar'a kimin sipariş verdiğini bilmiyoruz.

Almanya'nın ve Amerika'nın vahim durumu ortada iken, doğup büyüdüğü ülkeyi karalama çabası, tıyneti ile ilgili problem olduğunu gösterdiğine göre, bu işi kendiliğinden de yapmış olabilir...

Birçok Batılı ülke tedbirler alıp almama konusunda tereddütler yaşarken harekete geçen Türkiye'nin, virüs tehdidini olabilecek en hafif şekilde atlatacağı konusundaki emareler oldukça güçlü ve milletimizin tamamının duaları da bu yönde.

İnsanımızın sağlığını esas alan yöneticilerimizin süreci mümkün olduğu kadar hasarsız bir şekilde atlatabilmemiz için gece gündüz demeden çalıştıklarının da farkındayız… Birileri ne yaparsa yapsın, kervan yürüyor…

Bize düşen, rehavete ve paniğe kapılmadan, başta 'kendimize karantina uygulamak' olmak üzere yöneticilerimizin talimatlarına uymak...

Farkında olmadan taşıyıcı olabileceğimiz kadar, karşılaştığımız kişilerin de yine farkında olmadan taşıyıcı olabilecekleri ihtimalini gözden ırak tutmamak, bugünlerin en temel gerçeği…

Sahibinin sesi durumundaki alçaklara söylenebilecek olan ise şu: Türkiye'yi bırakın da, önce sahiplerinizin durumuna bakın!..