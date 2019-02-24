Yanlış hesap…

Genel olarak tuzu kuruların ve dahi 'Beyaz Türkler'in yaşadığı yerler haricinde işleri zaten zor olan CHP'li adaylar, 'kaleleri zannettikleri' yerlerde de arzu ettiklerini bulamayacaklar gibi...

Adının önüne 'Millet' lafzını getirilse de, 'Zillet' ya da 'İllet' ismiyle anılan ittifak uğruna, genel başkanlarının attığı adımlar, CHP'li adayların en ümitli oldukları yerlerde bile başlarını ağrıtacak.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın karşısına, derli toplu ve insanların ilgisini çekebilecek plan ve projeler yerine, bildik teranelerle çıkıyor olmaları, CHP'lilerin öncelikli problemi.

Sadece CHP'nin değil, diğer iki partinin temel söylemi de 'yapmak' değil 'yıkmak' üzerine, malum... Hepsinin temel hedef belledikleri AK Parti, işbaşında bulunduğu süre içinde hep bir şeyler yapmayla meşgul olmuş ve kampanyasını da yaptıklarının çok daha iyilerini yapacağını söyleyerek yürütüyor oysa…

Yaptıkları yapacaklarının garantisi olan AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkarken, hani biraz olsun derslerine çalışsalardı da, şöyle dişe dokunur bazı projelerini duysaydık diye düşünüyor insan…

İttifak demeseler de işbirliği çabası kendilerini epey meşgul ettiği bu zamana kadar olmadı desek de, geçmişi bildiğimiz için bundan sonrası için de ümit yok…

Ancak, meselenin diğer önemli yönü, CHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı oluşturmaya çalıştığı yapının bir ayağının mümkün olursa ülkeyi bölmek ve parçalamak için çalışan HDP olması.

CHP'nin bazı yerlerde HDP ve başka bazı yerlerde MHP'den koparılan isimlerle oluşturulup 'milliyetçilik' üzerinden prim toplamaya çalışan İP ile işbirliği yapması, kağıt üzerinde güzel gözüküyor olabilir.

Ancak, siyasette iki ile ikinin toplamının her zaman dört etmediği malum.

İP'den HDP'ye, HDP'den İP'e oy…

İşbirliği hesaplarının tutmadığını izlemek, bizler için eğlenceli olsa da, CHP'liler ve işbirliği içinde bulundukları partiler açısından üzücü olacak.

Bazı yerlerde HDP oyları ve başka bazı yerlerde de İP oylarını alma karşılığında, aday göstermediği yerlerde de kitlesini bu partilere oy vermeye çağıracak CHP…

CHP seçmenleri arasında HDP'ye veya İP'e oy verebilecek kişiler vardır. Ancak sandık başına gittiklerinde İP'e ve özellikle de HDP'ye oy vermeye elleri gitmeyecek CHP'lilerin oranı hiç de az değildir.

Bahsi geçen iki partinin seçmenleri arasında CHP'ye o verebilecekler çıksa bile, İP'e oy verebilecek HDP ve HDP'ye oy verebilecek İP seçmeni konusu, oldukça karmaşık.

CHP'li seçmenlerin bir bölümü bağırlarına taş basarak İP ve HDP'ye oy verecek olsalar da, İP mensuplarının HDP'ye ve bu parti mensuplarının da İP'e oy verebileceklerini hayal etmek bile zor.

Türkiye partisi olmama konusunda kararlı gözükmesi yanında, terör örgütünün uzantısı görünümünden çıkmak için en ufak bir gayret bile sarf etmeyen HDP'ye 'milliyetçi' olduklarını söyleyenlerin oy vermeleri beklenemez, bildiğimiz kadarıyla.

Bir siyasi parti olarak temsil kabiliyetleri olmasa da, problemlerini gündeme getirdikleri kesimlerin sıkıntıları konusunda genellikle aldırmaz bir tavır takınan CHP'ye bile oy vermekte zorlanacak HDP'liler açısından, İP'e destek verme meselesi, içinden çıkılması iyice zor bir husus…

Seçimin yerel olduğu, dolayısıyla etkileşimin az olacağını düşünseler de, Cumhur İttifakı karşıtlarının asıl problemi oy verdikleri partinin başka yerlerde hoşlanmadıkları bir partiyle iş tutmasının seçmende doğuracağı rahatsızlık…

Farkındalar mı bilinmez, ama zilletçilerin başını en çok da bu yanlış hesap ağrıtacak…