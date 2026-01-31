ABD ve İran arasında artan gerilimin yeni bir sıcak çatışmaya dönmesini istemeyen Baykan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ocak'ta İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 27 Ocak'ta ise ABD Başkanı Trump'la görüşmüştü. Üçlü bir zirve teklifinde bulunmuştu. ABD ile İran arasındakı sorunun diplomasiyle çözümü için Başkan Erdoğan, ABD-İran-Suudi Arabistan-Katar-Pakistan liderleriyle temaslarını artırdı. Ve çok önemli bir gelişme oldu. Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkıyan ile dün ikinci kez görüştü.

Erdoğan'ın Pezeşkiyan ile görüşmesinden hemen sonra, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Dışişlerı Bakanı Hakan Fidan, bir toplantı yaptı. Arakçı'nın, İran dini lideri Hamaney'den Başkan Erdoğan'a özel bir mektup getirdiği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Arakçi'nin görüşmsi, yabancı ülkelerin dışişleri bakanlıkları ve Ankara Büyükelçilikleri tarafından dikkatle takip edildiği gözlendi. Bu zirve öncesi Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilicisi Tom Barrack ile Ankara'da bir araya gelmişti. Bu görüşmeden sonra İran konusunda Erdoğan'ın mesajlarının Trump'a iletildiği belirtildi. Fidan'ın Arakçi'ye dört mesaj ilettiği öğrenildi.

Başkan Erdoğan'ın Trumpa teklif ettiğı ÜÇLÜ zirve için gelişmelerin olumlu sonuçlanmasını istiyoruz.

Türkiye, İran'da yaşanan son dönemdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. İran'ın güvenlik, huzur ve istikrarı Türkiye için büyük önem taşıyor.

Türkiye, İran'a askeri müdahalelere karşı. Böyle bir adım bölgesel ve küresel çapta riskler oluşturur.

Türkiye, İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüme ulaşılmasını destekliyoruz.

ABD ve İran arasında Ocak ayı başından itibaren devam eden gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlü bir deniz filosunu bölgeye gönderme talimatı vermesi ve müzakereye yanaşmaması durumunda İran'a saldırı emri vereceği tehdidini dile getirmesiyle sıcak çatışma riskine dönüştü. Süreci başından bu yana yakından takip eden Türkiye, Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü arka kapı görüşmeleri eşliğinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da diplomasi trafiğinde aktif çalışmalar yapıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20 Ocak'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüşmüştü. Bakan Fidan, önceki gün, sadece Türkiye'nin değil tüm bölge ülkelerinin yeni bir savaşa karşı olduğunu, bunu ABD ile yapılan temaslarda dile getirdiklerini kaydetmişti. Fidan ayrıca İran ile ABD'nin nükleer dosyada uzlaşabileceklerini ancak Washington'un bunun yanına başka dosyaları da eklediğini kaydetmişti. Başkan Erdoğan'ın ABD ile İran arasındakı krizi çözme konusunda yaptığı temasları İran ile çok yakın ilişkileri olan Rusya lideri Putin'in de çok yakından takip ettiği ifade edildi.

Başkan Erdoğan, üç gün önce Suriye'nin zenginliklerinin, terör tahkimatı yerine eğitim için, sağlık için, halkın refah seviyesini artıracak faydalı projeler için kullanılacağını vurgulayarak, şunları kaydetmişti: "Devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz. Paralel ordu olmaz." Nihayet dün Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği gibi SDG denen yapı, tam entegrasyon konusunda Şam yönetimiyle anlaştı. Anlaşma metnine göre; askeri güçler temas hatlarından çekilecek ve Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri Haseke ve Kamışlışehir merkezlerine girecek.

Sonuç: Türkiye'nin gücü, son gelişmeler ışığında bir kez daha Suriye'de görüldü. İran konusunda da olumlu gelişmeler var. Her an ABD-İran-Türkiye arasında üçlü zirve gerçekleşebilir...