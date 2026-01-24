SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Terörsüz Bölge’nin şifreleri
BÜLENT ERANDAÇ

BÜLENT ERANDAÇ

Tüm Yazıları

Terörsüz Bölge’nin şifreleri

Eklenme Tarihi 24 Ocak 2026

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, emperyalist devletleri istihbarat servislerin aparatı PKK'yı, önce Türkiye'de çökertti. Sıra Terörsüz Bölge konusunda Irak ve Suriye'de. Başkan Erdoğan'ın çok önemli bir özelliği olan LİDER DİPLOMASİSİ ile Irak ve Suriye liderleriyle kurduğu kardeşlik ilişkileri Ortadoğu'da yeni bir dönemin önünü açıyor. Türkiye, dış politik manevraları, askeri ve istihbaratı ile Terörsüz Bölge yolunda çok önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Terörsüz Bölge'nin önemli bir ayağının Suriye'de "TÜRK-KÜRT-ARAP kardeşliği olduğunu asla unutmamalıyız. Bu gerçeği, iki yıldan buna yana Başkan Erdoğan, özellikle hemen hemen her konuşmasında dile getirdi.

Türk-Kürt-Arap kardeşliği tahkim edildikçe, Müslüman Dünya'nın makus talihi değişecek. Osmanlı İmparatorluğu'nun emperyalist ülkeler tarafından ADALETE dayanan yönetimin zafiyete uğratılmasından sonra, Ortadoğu'da akan kanların, rejim değişikliklerin ardında, Türk-Kürt-Araplar'ın arasının açılması, fitnelerle Müslüman dünyanın içine mikropların sokulması bir gerçektir. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattıkları, önce İÇ CEPHENİN TAHKİMİ, ardından Irak ve Suriye'de Türk-Kürt-Arap kardeşliğinin tahkimi çalışmaları sonunda Müslüman ülkelerin önünde tarihi gelişmeleri sağlayan şifreleri içermektedir. Suriye ve Irak'ta PKK-YPG-SDG problemi çözüldükçe Terörsüz Bölge'nin inşasını sabote etmeye kalkan emperyalist kirli oyunlar, Batı'ya beynini kiralayan odaklar birer birer paçavraya döneceklerdir. ABD Başkanı Trump, uluslararası anlaşmazlıkların çözümü için Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışacağını duyurduğu Barış Kurulu Tüzüğü'ne, 19 katılımcı ülkenin temsilcileriyle birlikte imza attı.

Burada Başkan Erdoğan'ı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Trump'ın Gazze savaşını bitirmek için önerdiği 20 maddelik barış planının kurgulanmasında Başkan Erdoğan'ın rolü etkili olmuştu. Trump, Türkiye, Katar ve Mısır'ın garantör ülke olarak ortaklaşa Mısır'da anlaşmayı imzalamışlardı. Barış Kurulu, bu anlaşma sonrası gündeme girdi. Trump, Barış Kurulu kurucu üye olarak Başkan Erdoğan'ı davet etti. Gazze idaresini yönetecek kurulda da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bulunuyor... HAKAN FİDAN, Davos'ta Barış Kurulu Şartı'nın imza töreninin ardından konuştu. Fidan, "Somut konular hayata geçtikçe gerek insani yardımlar konusunda gerek diğer hususlarda Barış Kurulu'nun daha kıymetli hal alacağını düşünüyorum" dedi.

Sonuç: Başkan Erdoğan'ın dünya milletlerine ilham veren, "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" sözü küresel bir boşluğun ifadesi olmuştu. Bu gerçek ışığında, Başkan Erdoğan'ın kurucu üye olacağı Trump'ın başkanlığında çalışacak BARIŞ KURULU'nun BM'ye alternatif olup olmayacağı dünyada çok konuşulan bir konu haline gelmiş durumda...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Büyük lider Başkan Erdoğan 20 Ocak 2026, Salı Gazze’nin can dostu 19 Ocak 2026, Pazartesi Tehlike geçmedi 18 Ocak 2026, Pazar Diplomasi! 17 Ocak 2026, Cumartesi
Millet kütüphanesi 7/24 saat hizmet veriyor! Ziyaretçi rekoru kırıyor
Işık saçan kütüphane
Fatih Tekke: Daha cesur olmamız gerekiyor
Daha yetenekli olmalıyız
Kocaeli’nin ardından K.Paşa’yı da 2-1’le geçti
2 de 1 kazanıyor
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ndeki kadro değerine göre en başarılı ikinci takım
İşte Cimbom farkı
Fenerbahçe evinde Aston Villa’ya karşı 1-0 mağlup ayrıldı!
Kulakları sağır ettiler