CIA-PENTAGON-CENTCOM/ İsrail tarafından Suriye'de 15 yıldır dayatılan gecekondu PKKYPG- SDG uydu devletçiği 10 günde paçavraya çevrildi. TARİH... 2015 YILI HAZİRAN AYI. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2015'in Haziran ayında geleceği çok iyi okuyarak tarihi bir açıklama yapmıştı: Tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Nitekim 2015 yılında Başkan Erdoğan'ın Suriye hamleleri başladı. Türkiye, tarihi FIRAT KALKANI ve ZEYTİNDALI HAREKATLARI ile terör koridorunu paçavraya çevirdi. Büyük lider "Dağın arkasını görür..." Geleceği çok iyi okuyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dediğini yaptı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya sağladığı tarihi destekle, Suriye'de kurgulanan aparat terör örgütü PKK-YPG-SDG devletçiği çöp sepetine atıldı. Katil-soykırımcı-Siyonist Netanyahu/İsrail hezimeti yaşadı. SURİYE'de 15 yıllık TERÖRİSTAN projesi 10 günde süpürme harekatıyla bitti.

KARARLI DURUŞ....

Yıllardır Suriye konusunda kararlı duruşunu bozmayan, diplomasisiyle Suriye'yi bölmeye çalışanlara meydan okuyan politikası sonucu Şam'da kazanan Türkiye oldu. Emperyalizmin tetikçisi PKK-YPG-SDG paçavraya döndürülürken, Kahraman Türk Ordusu'nun 5 aylık askeri eğitimiyle güçlenen Suriye Ordusu, işgal halindeki sınır kapılarını, petrol sahalarını ve barajları kontrol altına almayı başardı. Büyük Lider Başkan Erdoğan'ın dediği gibi, Suriye'de uydu PKK devletçiği inşa edemediler. Toprak bütünlüğünü koruyan, TEK DEVLETTEK ORDUSUYLA SURİYE bir gerçeğe dönüyor. Başkan Erdoğan, Suriye halkını yüzüstü bırakmadı, hiçbir zaman yaşananlara sırtına dönmedi. Baas rejiminin katliamlarından kaçan ve Türkiye'ye sığınan tüm Suriye vatandaşlarına kapılarını sonuna kadar açan Türkiye her koşulda Suriyeli vatandaşlara destek verdi. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, 50 yıllık kangren olmuş, yabancı istihbarat örgütlerinin aparatı PKK'yı toprağa gömdükten sonra Irak ve Suriye'de de TERÖRSÜZ BÖLGE stratejisini ilmek ilmek ördü.

YENİ YOL HARİTASI

TERÖRSÜZ TÜRKİYE-BÖLGE çalışmalarının koordinasyonunu yürüten AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala şunları söyledi: "18 Ocak 2026 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edilen Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasal birliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabalar açısından kritik bir dönüm noktasını temsil etmektedir."