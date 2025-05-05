TERÖRSÜZ Türkiye sürecindeki barış diliyle sembollerden birisi olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı.



Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Ceren Önder Kandemir babası için yaptığı konuşmada, "Bize söylediğin son cümle kulağımı tırmalıyor;



Cano'nun düğününü görmeden gitmeyeceğim. Tutmadığın sözün yoktu. Barışı görmek istiyordun.

Çocukların yetim kalması canını yakıyordu. Gözün arkada, aklın bizde kalmasın" dedi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Partili Ahmet Türk'le beraber çok sayıda milletvekili, bazı sanatçılar ve vatandaşlar da katıldı.



Törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tokatlı saldırı gerçekleştirildi. Şiddetle kınanan zamanlaması manidar provokasyonu, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin BİR DAKİKA SONRA tuhaf şekilde vermesi dikkatı çekti: (4 Mayıs 2025, 12:46 +03.Güncelleme bir dakika önce) Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla hemen arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtti.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" dedi.

Birlik ve beraberlik konuşmalarının yapıldığı, farklı fikirlere sahip insanlarımızın cenaze törenine katıldığı, "Terörsüz Türkiye" günlerine çok az zaman kalmışken, iç cephemizin tahkim edildiği bir sırada ÖZGÜR ÖZEL'E ZAMANLAMASI MANİDAR saldırının arkasında kimlerin olduğu değerlendiriliyor.



SONUÇ: Evet. Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde halkımızın birlik ve beraberlik içinde olurken, Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmasına az bir süre kalırken böyle bir saldırının bir meczubun işi olmasının arka planında bir yabancı istihbarat servisi bulunmasını düşündürüyor. Rahmetli Profesör



Mahir Kaynak'ın çok kıymetli bir sözü var: BİR OLAYIN KİME YARADIĞINA

BAKARSAK TEZGAHI KURANI

GÖRÜRSÜNÜZ. Evet. Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde olmasından kimler rahatsız?



Derin Amerika, Avrupa, İsrail.

Yabancı servislerin, medyasının TEZGAHLARINA ÇOK DİKKAT ETMEKTE BÜYÜK YARAR OLDUĞUNU değerlendiriyorum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MUHAKKAK OLACAK. BÜYÜK

TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜ EMPERYALIST DEVLETLER

ASLA DURDURAMAYACAK

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