BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' PARADİGMASI ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısı doğrultusunda atılan DEVLET adımları sonuç verdi. Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın "Örgüt ömrünü tamamlamıştır.



PKK kendini feshetmelidir.



Ayrı ulus-devlet, federasyon, özerklik çözüm olamamakta" çağrısı İstanbul'da okundu.



Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinde teröristbaşı Öcalan'ın çağrısının "TARİHİ BİR FIRSAT" olduğunu belirtti.



"Terörizm duvarını yıkma hedefine doğru ilerlemek için tarihi bir fırsatımız var" dedi.



İmralı'nın açıklaması sonrası tüm silahlı unsurların silah bırakıp, kongre toplayıp örgütü feshetmesi gündeme girdi. Bugüne kadar sayısız devlet ve istihbarat servisleriyle, özellikle de Derin Amerika servislerine aparat olan PKK'nın İmralı açıklama yaptı diye kendisini feshedip etmeyeceği tartışılmaya başlandı. Terör örgütünün KANDİL'deki sözde yürütme komitesi, "Öcalan'ın çağrısını kabul ederek ateşkes ilan ettiğini" bildirdi. Lakin, bu açıklamanın ayrıntısında, Kandil çapulcularına AĞABABALARINDAN geldiği anlaşılan, "Zaman kazanma" tezgahına girdikleri gözlendi. Kandil çapulcuları, FESH kararı almaya yönelik kongrenin toplanabilmesi için teröristbaşının "bizzat kongreyi yürütmesi" gerektiğini belirtti. İmralı'nın çağrısını ölümden önceki son çıkış olarak görüp, silah bırakmak isteyen unsurlar da ortaya çıkacaktır. Türkiye'de PKK toprağa gömüldü.

Irak'ta ölüme çok çukura çok yaklaştılar. Suriye'deki PKK-YPG üzerinden bazı oyunların tezgahlanmak istenildiği de gözleniyor.



SURİYE SAHASINDAKİ YPG

İmralı'nın açıklamasına esaslı direnişin Suriye sahasında gösterileceği gözleniyor. Burada örgüte İsrail ve ABD'nin desteği aşikar. Daha şimdiden Mazlum Kobani adlı terörist, İmralı'nın açıklamasının Türkiye'deki PKK unsurlarını kapsadığını, Suriye'deki yapının PKK ile bir alakasının olmadığını üfürmektedir. Suriye'de silah bırakmayan YPG'yi, Yeni Özgür Suriye yönetiminin tasfiye etmesi bekleniyor.



Ama Türkiye'nin kahraman ordusu, sınırlarımız dibinde İsrail eliyle YPG terörünün palazlandırılmasına izin vermeyecek. Türk ordusunda PKK-YPG için, "Ya tasfiye olacaklar, ya da toprağa gömülecekler" kararlılığı sürüyor. EVET. Başkan Erdoğan'ın belirttiği gibi, "Terörizm duvarını yıkma hedefine

doğru ilerlemek için tarihi bir fırsatımız var"



PKK'nın silah bırakmasını esas alan yeni bir sürecin içindeyiz. Ülkemizin geleceği ve yakın coğrafyamız açısından oldukça önemli olan bu sürecin, hedeflenen sonuca ulaşması için yapıcı katkı çok kıymetli. Bundan sonra yapılması gereken, silah bırakılması durumunda ortaya çıkacak olası sonuçlara odaklanmaktır.



PKK'nın peşine takılan DEM'in pozisyonu itibariyle oluşan terör- güvenlik denkleminin sivil siyasetin alanını daralttığı bir gerçektir.



PKK'nın yok edilmesiyle Kürt kardeşlerimiz üzerindeki baskısının sona erdirilmesi hem siyasetin elini güçlendirecek hem de demokratik işleyişin egemen olmasının zeminini sağlamlaştıracaktır. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala teröristbaşının çağrısını değerlendirirken, önemli bir vurgulama yaptı. Ala, "PKK silah bırakıp kendini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak" dedikten sonra, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesi. Özü bu. Biz de sonuca bakarız" sözlerini kaydetti.

Ala, şöyle devam etti: Tabii bu sonuç gerçekleşecek mi, buna bakacağız Türkiye olarak.

Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, başından beri gösterdiği sağlam, dirayetli duruşu ve sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, terörsüz bir Türkiye hedefini milletimizin önüne koydu.

Nihai hedefimiz nedir?

Terörün olmadığı bir Türkiye'dir...



DÜNYA YANSIMALARI

Bölücü Terör PKK'nın yıllardır hamileri olarak bilinen Amerika ve Almanya'dan iki yüzlü açıklamalar geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, "Önemli bir gelişme" olarak ifade ettiği çağrı için "Bu gelişmenin bu sorunlu bölgeye barış getireceğine inanıyoruz. Bunun, Türk müttefiklerimizin, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki IŞİD karşıtı ortakları konusundaki endişelerini hafifletmeye yardımcı olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı. ABD'nin açıklamasının satır aralarına bakarsak, Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden aslında PKK olan ama çakma Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) koruma kollama sevdasındalar.



Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, çağrıyı şöyle değerlendirdi: "Öcalan'ın çağrısı sonunda bu şiddetli mücadeleyi aşmak ve Kürt sorunu hakkında kalıcı, barışçıl bir gelişmeye ulaşmak için bir şans yaratıyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, "Süreci tamamen desteklediklerini" vurguladı.



Barzani, "Öcalan'ın mesajından sonra PKK bir kongre toplayacak. Eğer olumlu bir yanıt verirlerse, sonraki adımlar tartışılabilir.

Öcalan'ın çağrısı, sorunun doğru bir şekilde nasıl çözülebileceğine dair bir yol haritası olacak. Bu sürecin kısa sürede sonuçlanmasını beklemek gerçekçi değil, ancak çağrı açıktır; barış çağrısıdır'' sözlerini kaydetti.



SONUÇ: 27 ŞUBAT 2025 TARİHİNİ ASLA UNUTMAYALIM.

BÜYÜK TÜRKİYE yolunda büyük bir engel aşılmıştır. Emperyalist ülkelerin aparatları aracılığı ile Türkiye'ye takmaya çalıştıkları pranga kırılmıştır.

Artık ABD ve Avrupa'nın, istihbarat servislerinin mayın eşeği PKK'nın sonu gelmiştir İç cephenin sağlamlığıyla, dış cephelerde de GÜÇLÜ TÜRKİYE RÜZGARI ESMEYE DEVAM EDECEKTİR.