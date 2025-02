GENEL Başkan Özgür Özel yönettiği CHP, çırpındıkça daha fazla batıyor, efelenmeler yüzünden daha çok madara oluyor. Tutuklanan Belediye Başkanları, Cumhurbaşkanlığı adaylık çekişmeleri, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinmeyen kızgınlıkları, CHP'yi bir siyasi bataklığa sürüklüyor.



CHP'nin durumu, Ekrem İmamoğlu'nun kıvranması, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ekibinin Kartalkaya felaketindeki manidar davranışları siyaset masasına yatırıldı.



Cumhurbaşkanımız Erdoğan, AK PARTİ TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



KARTALKAYA FELAKETİ üzerine yaptığı önemli açıklamanın satır başları:

"Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kardeşimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hayatını kaybedenlerin yarısının çocuk olması yürek yangınımızı daha da artırmıştır. Ana muhalefetin iftira boyutuna varan çığlıklarına ve çirkinliklerine kulaklarımızı tıkadık. Ancak biz sükut ettikçe ana muhalefet partisiyle kiralık kalemleri ve tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağıya çekti. Ailelerimizin matemini umursamadan tam bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler''



"SÜMEN ALTI EDİLEN RAPOR"

Erdoğan, "Vatandaşlarımıza bu zor günlerinde yalnız olmadıklarını hissettirmek için gereken her şeyi yaptık, yapıyoruz. Burada dikkati çeken husus şudur: Müfettişlerin tespitleriyle, otelin aralık ayında belediye yetkilileri tarafından muvazalı bir şekilde geri çektirilmek suretiyle sümen altı edilen kusurların ilişkin rapor büyük ölçüde örtülmektedir.



Bu durum acımızın daha da katmerlenmesine sebep olmuştur. Belediye başkanı koltuğunda oturan şahsın itfaiye müdürü korkmuştur diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı ancak daha sonraki ifadelerde başka sebeplerin devreye girdiği anlaşılan skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır.

İnanıyorum ki, soruşturma sürecinde bu başvuruyu geri çekme olayı da tüm boyutlarıyla araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacak, soru işaretleri giderilecektir." dedi.



TURPLARIN BÜYÜĞÜ

Aziz okurlarımız mukakkak dikkatinizi çekmiştir.



Başkan Erdoğan'ın "Turpların büyüğü heybede" açıklamaları sonrası, CHP'nin çok rahatsız oldukları, panikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına, bilirkişileri hedef almalarını tanık olduk.



Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin söz konusu durumunu değerlendirdi, "Mızrak artık çuvala sığmıyor. Para kulelerinin, şişirilmiş konser faturalarının ve bunun gibi birçok yolsuzluğun neye hizmet ettiğini herkes biliyor. Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken eski genel başkan ilk sarı kartı kendisine şimdiden gösterdi bile. Turpların büyükleri heybede. Bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Niye? Çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar.



Panikle yargı mensuplarımızı, aileleri ve çocukları üzerinden tehdit edecek kadar muvazeneyi yitirmelerinin nedeni de aynıdır. Para kulelerinin, şişirilmiş konser faturalarının ve bunun gibi daha birçok yolsuzluğun neye hizmet ettiğini herkes çok iyi biliyor"

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın "Dünyanın kalbi olan Afro- Avrasya bölgesinin yükselen yıldızı Türkiye'dir. Biz hamle yaptıkça paçamızdan çeken 40 yıllık terör belasını da def ettikten sonra yükselişimiz şahlanışa dönüşecektir" dedi.



YÜZYILLIK OYUNLAR BOZULUYOR

Terörsüz Türkiye paradigması Başkan Erdoğan tarafından ilmek ilmek örülüyor.



Geçen pazar günü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bağdat'a, MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti. TÜRKİYE-IRAKSURİYE ARASINDA BİR

İTTİFAKA adım adım yaklaşan görüşmeler yapıldı.



HATIRLAYALIM.



EMPERYALİSTLERİN 100 YILLIK PLANLARI.



1915-1945 DÖNEMİ.

1. Dünya Savaşı'yla İNGİLTERE-FRANSA Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkarak, ardından SYKESPICOT gizli anlaşmasını yaparak, üç kıtanın kesiştiği, dünyanın en önemli su geçiş yollarına ve enerji kaynaklarına sahip olan "Ortadoğu" bölgesini paylaştılar.



Osmanlı Devleti'nin ADALETLE YÖNETTİĞİ, tarih boyunca çeşitli uygarlıkların ve devletlerin sahne aldığı ülkeleri,parçaladılar. İslam coğrafyasında birliği, birlikteliği dağıttılar. Haritaya bakıldığında, bu coğrafyada yer alan her bir devletin sınırı masa başı çalışmalarla adeta cetvelle çizilmiş gibi görünüyor.



İSRAİL'İ bir hançer olarak İslam Coğrafyasına (Kudüs) oturttular.



Kerkük ve Musul petrollerıne çökerek, Osmanlı topraklarından kopardılar.



Kürtleri 4 ülkeye bölerek, 100 yıldır emperyalist planlarını tezgahladılar.



Kıbrıs'a çökerek, Doğu Akdeniz emperyalist planları Dikelya ve Agratur İngiliz üslerinden yürütüyorlar.



Fransa, Suriye-Lübnan'a çöktü. Manda rejimleri kurdular.



1945-2025 DÖNEMİ

İngiliz ve Fransız emperyalistlerine, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika katıldı. Hegemon güç olarak İslam coğrafyasının kanını emdiler. Darbeler yaptılar.



Petrol madenlerine çöktüler.



SONUÇ: AMERİKA-AVRUPA (İNGİLTERE-FRANSA- ALMANYA) BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ ile Türkiye'nin de içinde olduğu 22 Müslüman ülkenin bölünmesi için kirli, sinsi planlanları uygulamaya sokmuşlardı.



Başkan Erdoğan-Türkıye, Doğu Akdeniz'in enerjisine ABD-Avrupa'nın çökmesini engelledi. Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Doğu Akdeniz'e kurguladıkları PKK Kantoncuğu-2. İsrail Devlet koridorunu paçavraya çevirdi.



Suriye'nin bölünmesini Türkiye engelledi.



Amerika'nın aparatı PKK-YPG'yi toprağa gömen Türkiye'dir.



Türkiye-Irak-Suriye İttifakı ilmek ilmek örülüyor.



Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, "100 yıllık EMPERYALİST oyun bozuluyor. Batı'nın böl-parçala-yönet taktiğiyle bölgede cirit atma dönemi bitmiştir."