CHP kritik kavşakta Mart- Nisan ayında halk deyimiyle, dananın kuyruğu kopacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salı günü partisinin, yeni bir sürecin başlangıcında olduğunu, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ve sandık kuracaklarını söyledi.



Özel, cumhurbaşkanı adayını parti üyelerinin belirleyeceğini vurguladı.



Özel'in yaptığı bu açıklama, dananın kuyruğu kopacak manasına geliyor. Geçen yıldan bu yana CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında önceleri çok gizli, son gizli, iki aydan bu yana Cumhurbaşkanlığı mücadelesi vardı. Özel'in İmamoğlu'ndan yana, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'tan yana tavır koydukları gözleniyordu.



CHP Milletvekilleri, Parti Meclisi, il ve ilçe başkanları da, gruplaşmışlar, birbirlerini kollar hale gelmişlerdi. PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN

BELLİ OLUR misali, Özel'in yaptığı açıklama malumun ilanı oldu. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in terör, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın yolsuzluktan görevlerden alınması sürecinde, İmamoğlu ile Özel sık sık İstanbul'da buluşmuşlar, direnme mitingleri yapmışlardı. Son olarak Özel, geçen hafta Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı için Ankara'ya gelen İmamoğlu ile uzun değerlendirmeler yapmışlardı.



İmamoğlu'nun (gizlemeye çalıştılar ama) CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarılması yolunda, partisinin yeni yol haritasını geçen hafta açıklamayı

planlıyordu.



Ancak Bolu Kartalkaya'daki felaket nedeniyle bu program iptal edilmişti. Öte yandan, Yavaş-Özel-İmamoğlu tandeminin yaptığı açık-gizli görüşmelerini yakın takıp ediyordu. CHP'de yapılan iç toplantılarda, "adayın belirlenip ilan edilmesi" güçlü bir seçenek olarak öne çıktı. Bazı parti yöneticilerin, adayı şimdiden ilan etmeye çekincesi olsa da, ağırlıklı görüş, siyasi yasak ve tutuklama ihtimaline karşı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının şimdiden ilan edilmesi yönünde oldu. İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı adaylık açıklamasını öne almak istediği belirtildi. Özel ve İmamoğlu'nun hakim olduğu, parti kurullarında aday belirleme yöntemi olarak görüş, CHP ÜYELERİNİN katılacağı önseçimle belirlenmesi olmuştu.



Özel de bu kararı Salı günü açıkladı. Peki bu yöntem İmamoğlu'nun mu, Yavaş'ın mı?



Parti meclisine, milletvekili desteğine ve daha çok Türkiye'nin çeşitli il ve ilçeleri, belediye başkanlıklarında ağırlığını koymuş İmamoğlu'nun lehine olacaktı.



Çünkü, halk nezdinde, hemen hemen çıkan birçok ankette, İmamoğlu'nun önünde çıkan Yavaş'ın CHP teşkilatından destek alması zordu. Nitekim, milliyetçi kesimden gelen, CHP çekirdek kadrosu (Derin CHP, Sol Sosyal Demokrat kesim) tarafından CHP'li olmadığı iddiasında bulunulan Mansur Yavaş'ın, CHP üyelerinden destek alması zor görünüyordu.



Özel-İmamoğlu tandemi, bu işi bizden iyi biliyorlardı. Onun için CHP üyeleri sandığını getirdiler.



Yavaş'ta kurt siyasetçi. Bunu yemedi, CHP Cumhurbaşkanı adayının Türkiye'de çok geniş kamuoyu anketleri ile belirlenmesini istedi. Eğer, geniş katılımlı kamuoyu anketleri yapılsa, Yavaş birinci çıkıyordu, yine çıkacağını biliyordu. İşte CHP üyeleri sandığı, DANANIN KUYRUĞUNUN KOPACAĞINI gösteriyor.