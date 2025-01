7 EKİM 2023'ten bu yana 466 gündür Siyonist Netanyahu rejimi, Gazze'de soykırım yapıyordu. 50 bin Filistinliyi şehit etmiş, 100 bin üzerinde Filistinliyi yaralamıştı.

Emperyalist Batı seyrediyor.



ABD Başkanı Biden, İsrail'e silah göndererek, soykırıma ortak oluyordu. Başkan Erdoğan, gaddar Netanyahu'yu durduracak insanlık hamlelerini aylardır yapıyordu. ABD Başkanlık seçimlerinden sonra, Gazze'de başarıya ulaşamayan Netanyahu için sıkıntılı günler başlamıştı. Kıvranıyordu.

ABD'den ateşkes için uyarılar artmış ve son bir aydır, Gazze'de ateşkes için Katar'da görüşmeler yapılıyordu.



Dünya nefesini tutmuş, Gazze'de tarafların ateşkes için anlaşmasını bekliyordu. Nihayet 16 Ocak 2025 günü ateşkeste Siyonist Netanyahu, Hamas'la anlaşmak zorunda kaldı. İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşması sağlandığını resmen Katar Dışişleri Bakanı Al Sani duyurdu.



Başkan Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanmasından sonra "İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz. Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze'nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum" dedi.



Hamas'tan yapılan açıklamada ise "15 ayı aşkın süredir devam eden direnişimizin bir sonucu.

Anlaşma, Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurma, halkımız, direnişimiz ve özgür dünya için bir kazanımdır. Gazze'de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen TÜRKİYE, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.



Uzun süredir beklenen Gazze ateşkesi anlaşması, ABD'de iktidar değişimine sadece beş gün kala yaşandı ve her iki taraf da bu anlaşmayı kimin başardığı konusunda tartışmaya başladı. "Biden, bölgeden resmi açıklama beklerken, Trump anlaşmayı büyük harflerle bir sosyal medya gönderisinde duyurdu. "Bu EPİK ateşkes anlaşması, yalnızca Kasım ayındaki Tarihi Zaferimizin bir sonucu olarak mümkün oldu" dedi. Son mirası olarak "Gazze'de ateşkesi sağlamakla" anılmak isteyen mevcut başkan Biden ise Trump'tan sonra konuştu ve "Ben organize ettim" dedi. Ateşkes için "İkisi de kendine mal etti" ifadelerini kullandı.



466 gündür Gazze'de yaşanan Netanyahu katliamlarına ses çıkarmayan iki yüzlü Batı medyası manşet çektiler. New York Times, Fransız Liberation, İngiliz Guardian ve diğerleri, "Bir ateşkes ve umut", "Karanlık bölüm sona ermiş olabilir" Filistinliler habere inanmakta zorluk çekiyor" diye yazdılar.



İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını desteklemenin "zor bir karar" olduğunu ancak kabinenin anlaşmayı onaylamak zorunda olduğunu belirtti. Netanyahu, İsrail kabinesinin ateşkesi onaylamak için toplanmayı erteledi.



Netanyahu kıvırdı, Hamas'a yeni şart koştu. Netanyahu'nun sözcüsü Hamas'ı suçladı.

"İsrail kabinesi, arabulucular İsrail'e Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini bildirene kadar toplanmayacak" denildi. Hamas'tan da bir son dakika açıklaması geldi.



Hamas yönetimi İsrail'in ateşkesi onay için yapacağı kabine toplantısının ertelenmesi haberlerinden sonra üst düzey Hamas yetkilisi İzzet er Rişk, Hamas'ın arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlı olduğunu ajanslara bildirdi.



SONUÇ

Siyonist Netanyahu'nun Katar'da imzaladıkları ateşkes anlaşması sonrası son ayak oyunlarının merkezinde SELAHATTİN KORİDORU olduğu anlaşıldı.



Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun koridordan çekileceği haberleri yalanlanırken "İsrail, Philadelphia Koridorundan çekilmiyor. İsrail 42 günlük sürenin tamamı boyunca koridorda kalacaktır" denildi. Açıklamada, "Anlaşma boyunca kuvvetler, koridorda farklı bir şekilde konuşlandırılacaklar. Bu yeniden konuşlandırma ile tüm koridor boyunca ileri karakollar ve devriyeleri kontrolü sağlayacak" ifadesi yer aldı.

"42. günün sonunda anlaşma talepleri yerine getirilmemiş olursa, İsrail 50. günden sonra da koridorda kalmaya devam edecektir" denilen açıklama Siyonistlerin ciğerini gösteriyor.



SİYONİST NETANYAHU, MASUM FİLİSTİNLİLERİN AKITTIĞI KANLARIN HESABINI MUHAKKAK VERECEK. ZAFER GAZZE HALKININDIR.