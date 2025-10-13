Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge iradesi Ortadoğu'da yeni bir güvenlik mimarisi oluşturacak yeni gelişmelere yol açıyor. Irak ve Suriye saha çalışmaları da gösteriyor ki terörün bitmesi, güvenlik ve istikrarın pekişmesi, toplumsal barışın tahkim edilmesi, refahın artması, Türkiye'nin bölgesel gücünün yükselmesiyle paralel yürüyor. Önceki günlerde Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, terörsüz bölge mottosu kapsamında, önce Suriye Dışişlerı Bakanı Şeybani ve sonra Irak Kürt Özerk Bölge Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Dışişleri Bakanı ile Ankara'da art arda görüşmeler yaptı.



ÖNEMLİ TEMASLAR



Bu temaslar ne anlama geliyor? 8 Ekim'de Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

8 Ekim'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de Ankara'daydı. 9 Ekim'de Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü. Barzani ve Hüseyin'in ziyareti, Ankara'nın Erbil ve Bağdat'la yoğun diplomatik gündemden geçtiği bir döneme denk gelmesi açısından dikkat çekti. Bu temasların Ankara açısından en önemli konu başlığı Başkan Erdoğan'ın da ifade ettiği IRAK VE SURİYE PKK'SININ SİLAHLARININ BIRAKMASI süreci.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Irak Merkezi Hükümeti ile IKBY arasında petrol alanında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili uzlaşının da kısa vadede sağlanmasının tüm bölgenin menfaatine olacağını kaydetti.



Açıklamada Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıya ulaşmasında kararlı olduklarını Barzani'ye ilettiği, IKBY'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğine yönelik desteğinin devamının önemli olduğunu da aktardığı kaydedildi.



PETROL AKIŞI VE KALKINMA YOLU



Kerkük-Yumurtalık boru hattından 27 Eylül sabahından itibaren petrol akışı yeniden başlamıştı. Bölge ekonomisi ve Türkiye-Irak ilişkileri açısından büyük önem taşıyan Kerkük- Yumurtalık Boru Hattı'nın tam kapasite ile çalıştırılmasını amaçlayan Ankara, Irak seçimlerinin ardından kurulacak yeni hükümetle yeni bir petrol anlaşması yapmayı planlıyor.

Kalkınma Yolu Projesi. Irak'ı Türkiye ve Basra Körfezi üzerinden Doğu-Batı hattında önemli bir transit ülke haline getirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin gerçekleşmesi için önemli çalışmalar yapılıyor. Türkiye ve Irak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasından yana.



SONUÇ:



Son gelişmeler ışığında MIT Başkanı İbrahim Kalın'ın dikkat çeken açıklamasına bakmakta yarar var. Türkiye Yüzyılı perspektifinin en önemli ayaklarından birini "Terörsüz Türkiye" hedefinin oluşturduğuna vurgu yapan MİT Başkanı Kalın, şunları kaydetti: "Terörsüz Türkiye'yle sadece Türkiye'nin karşı karşıya olduğu 40 yıllık PKK terörünü sonlandırmayı değil, aynı zamanda bütün bölgenin her tür terör örgütünden, vekil güçlerden arındırılması, bölgenin kendi dinamikleri üzerinde bir güven ve istikrar düzeni ve sistemi kurmasını arzu ediyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda aldığımız mesafe gerçekten tarihi niteliktedir. Bundan sonra atılacak adımlarla da ülkemizi ve bölgemizi tüm terör tehditlerinden arındırmak, bölgede Türküyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, diğer unsurlarıyla gerçek bir kucaklaşmanın, barışın, stratejik bir kavuşmanın ve bütünleşmenin adımlarını atmayı hedefliyoruz."