İHA-SİHA sürüleri savaşın doğasını değiştirdi.

On yıldan fazla bir süredir kullanımda olan silahlı insansız hava araçları, hassas vuruş kabiliyeti, zayiat riskinin en aza indirilmesi ve harekât maliyetlerinin azaltılması şeklinde olağanüstü bir performans ortaya koydu.

Son zamanlarda bu sistemlerin kitle şeklinde kullanımı, savaşın doğasında köklü değişiklikler yaratmaya başladı. Bugün, Türkiye savunma sanayindeki müthiş atılımlarıyla dünyanın dikkatini üstüne çekiyor.

Selçuk Bayraktar'a helal olsun. İHA-SİHA Devrimiyle Türkiye, dünyanın en güçlü pozisyonuna geldi. Türk yapımı İHA'ların göstermiş oldukları performans, çatışmaların seyrine etkileri uluslararası savunma ve güvenlik literatüründe yoğun inceleme ve tartışma konusu.

Nitekim, Dünya basını, Türk İHA'larının savaşın doğasını değiştirdiğini ve Türkiye'nin bölgesel güç olma iddiasında önemli rolü olduğunu yazmayı sürdürüyor.

Bayraktar SİHA'ları, havada kalış süresi, taşıdığı kamera ve silahların etkinliğiyle yüksek performans yakaladı.

Dünyanın birçok ülkesi satın almak için sıraya girmiş durumda.



DÜNYA İHA

PAZARININ YÜZDE 65'İ

TÜRKİYE'NİN

Gençlerin çok yakından takip ettikleri Bayraktar, geliştirdiği projelerle Türkiye, dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65'ini, BAYKAR da dünya SİHA ihracat pazarının tek başına yüzde 60'ına sahip oldu. 2020-2024 sürecinde, Baykar, en yakın ABD'li rakiplerine 3 kat büyük bir pazara hakim oldu. Böylece Selçuk Bayraktar, dünyanın en büyük SİHA üreticisi konumuna geldi.

BAYRAKTAR'DAN

YENİ HABERLER

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Özdemir Bayraktar Ödülleri Töreni'nde Selçuk Bayraktar, 2025 hedeflerini açıkladı.

İtalya'nın köklü havacılık şirketi Piaggio'nun satışına İtalyan hükümetinin onay verdiğini söyleyen Bayraktar, "Böylece hem insanlı hava araçlarında, hem de insansız hava araçlarında Avrupa'da yürüteceğimiz faaliyetler başlatılmış oldu" dedi.

Bayraktar, "Çok etkili TB3 seri üretime geçti.

İnşallah hem karadan hem denizden, yani Mavi Vatan'da göreve başlayacak" dedikten sonra, gurur duyacağımız bir gelişmeyi açıkladı:

"KIZILELMA 2025'TE

GÖREVE BAŞLIYOR.

2025'te Kızılelma'nın seri üretimine devam edilecek ve göreve başlayacak''.

(Bayraktar KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS), teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak savunma doktrinlerinde geleceğin hava muharebelerine yönelik yenilikçi bir çözüm sunmaktadır.) BAYRAKTAR

KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçti. 2025'te seri üretime geçiyor.

Bayraktar, "SİHA'lar, Dünya'nın da çok beklemediği şekilde bir paradigma değişimine neden oldular.

Hatta Dünya'da bu paradigma değimini muharebe sahasında tanıtan ilk ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri oldu.

KIZILELMA'da yine hava muharebesinde, böyle bir değişimin başlangıcı olacak.

KIZILELMA'da silahlar, kanat altında ve gövde içerisinde taşınabilecek. Silahların gövde içerisinde taşınması, radar görünürlüğünü azaltacak.

KIZILELMA'nın tasarımı, düşük radar görünürlüğü sağlayacak şekilde gerçekleşti.

Hem düşman uçağını sensörler vasıtasıyla otomatik olarak algılamaya hem de eğer bir it dalaşı olacaksa, agresif manevralar yapması gerekiyorsa onları da otomatik bir şekilde üretebilecek yüksek otonomi seviyesine sahip gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla donatılması gerekiyor.

KIZILELMA, 'havacılık muharebesinin geleceği'ni ifade ediyor. Havacılığın yeni paradigma dönüşümünü, yeni yol haritasını bir anlamda ifade ediyor. Havacılık muharebesinde devrim yapabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Gövdesi bakımından değerlendirdiğim zaman KIZILELMA, yüksek performansa sahip bir hava aracı değil. AKINCI ve TB2 de öyle. Asıl bunları önemli ve değerli kılan, içindeki yüzbinlerce hatta milyonlarca satır yazılım ve bizlerin tasarlayıp ürettiği onlarca donanımlar, bilgisayarlar.

KIZILELMA'da yüzden fazla bilgisayar var. Bayraktar TB2'de bu sayı 40'tı.



KISA PİSTLİ

GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ

KABİLİYETİ

Bayraktar KIZILELMA kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

Türkiye'nin Akdeniz'de Bayrak dalgalandıran TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak.

Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rolü olacak.

DÜŞÜK RADAR

GÖRÜNÜRLÜĞÜ

KIZILELMA, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek.

6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak." dedi.

EVET. TÜRKİYE'NİN İLK

UÇAK GEMİSİ, RUMELİ-

TRAKYA'NIN YAPIMINA

DA BAŞLANDI.

CAVİT ÇAĞLAR'DAN

STRATEJİK HAMLE

Türkiye'nin tanınmış iş insanı Çağlar, İran'ın en büyük petrokimya tesisleri Razi Petrokimya'yı almak için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. 1952'de ülke tarımında kimyevi gübre kullanımı yoluyla verimliliğin artırılması amacıyla kurulan Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi-GÜBRETAŞ'IN yüzde 50 payla liderliğini yaptığı konsorsiyum tarafından 2008'de satın alınan İRAN'IN en büyük Petrokimya tesisleri RAZİ PETROKİMYA için Çağlar görüşmeleri sürdürüyor. Razi Petrokimya Kompleksi, ülkedeki azot ve fosfatlı gübre ve kimyasalların üretimi için en önemli fabrikalardan biri. Bu kompleks, İran'daki en büyük amonyak, üre gübresi, sülfürik asit ve kükürt üreticisi ve tek fosforik asit ve diamonyum fosfat gübresi (karışık fosfat ve amonyum sülfat gübresi) üreticisi.