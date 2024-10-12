ABD, 5 Kasım'da yeni başkanını seçecek. Yani 24 gün kaldı. Anketlere göre, Harris ile Trump başa baş görünüyor. Seçimin kaderini İKİ SALINCAK EYALETİN belirleyeceği konuşuluyor. Birçok sevgili okurum, bir süreden beri "ABD'de Başkan kim olursa, Türkiye için iyi olur?" diye soruyor. Fikrimi hemen yazdıktan sonra, bu konuda Derin İngiltere'nin dünya çapındaki Küresel Yayın organı BBC'nin dün manşetten yayınladığı bir analizi dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bana göre, Harris de gelse, Trump da gelse fark etmez. Vur ikisini birbirine. Küresel tecrübesiyle Başkan Erdoğan, 2028 yılına kadar görevdedir. Erdoğan 2028 sonrası olmayacak mı? Şu anda Erdoğan, dünyanın 3 tecrübeli liderinden birisidir: ERDOĞAN-PUTİN VE Şİ CİNPİNG. Bakınız ABD'ye, Avrupa'ya, TECRÜBELİ LİDERLERİ YOK. Orta ölçekli isimler geliyor, gidiyor. Yeni Dünya Düzeni 2030-2040'larda yerine oturacak. Türkiye'nin başında Erdoğan'ın 2030'lara kadar görevde kalmasını dünya koşulları gerektiriyor. Gün doğmadan neler doğar. ÜLKEMİZ BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYOR.

ABD'nin yeni Başkanı kim olursa, siyaset nasıl şekillenir, yabancı basının önemli analizlerine konu oluyor. Derin İngiltere'nin küresel yayın organı BBC dün, manşette, şu başlıkla çıktı:

ABD BAŞKAN ADAYLARI TÜRKİYE'YE NASIL BAKIYOR? BBC analizinin içinde ilginç açıklamalar ve MANİDAR değerlendirmeler var. Okunması yararlı olur. BBC seçimlerin Ankara-Washington hattına olası etkilerini dış politika uzmanlarıyla konuşuyor. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'e göre Washington'da iktidara kim gelirse gelsin Türkiye ile ilişkilerdeki mevcut çerçevenin dışına çıkmayacak. Jeffrey, "Trump ve Harris ne yaparsa yapsın, genel olarak (Türkiye-ABD ilişkileri) çerçevesine sadık kalacaktır, bunun dışına çıkarlarsa çok ciddi tepki ve anlaşmazlıkla karşılaşırlar" yorumunu yaptı. Peki Trump ya da Harris başkanlığının bölgedeki yansıması nasıl olur?

ORTA DOĞU

ABD'li eski diplomat, "Trump, Netanyahu'ya bayılmasa da partisi ve genel olarak Amerikalılar onu destekliyor ve Hamas'ı terör örgütü olarak görüyor" dedi. Harris'in ise İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "rahatsızlık duyduğunu" ve bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "anlaşabilecekleri bir alan olduğunu" ifade etti.

SURİYE

Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) PKK'nın uzantısı kabul ediyor ve terör örgütü olarak niteliyor. ABD ise YPG ve YPG'nin temelini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile iş birliği yapıyor.

RUSYA

Sinan Ülgen'e göre olası bir Harris başkanlığı, Türkiye üzerinde Rusya ile ilişkilere dair baskıyı arttıracak. Harris'in aksine Trump'ın Rusya'ya daha müsamahakâr bir bakış açısıyla ilerdiğini vurguladı.

UKRAYNA

James Jeffrey, hem Trump hem de Harris'in Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı bitirme konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iş birliği yapabileceğini söyledi.