PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kalbimize gömdük

Kalbimize gömdük

BÜLENT ERANDAÇ

BÜLENT ERANDAÇ

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 15 Kasım 2025

Can kardeşlerimiz Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrasında Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düşen uçağımızda 20 askerimiz şehit oldu. Acımız büyük Aziz milletimizin başı sağ olsun. Millet olarak yastayız, mekânları cennet olsun. Allah yakınlarına sabır versin.

UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?
Sosyal medyadaki provokatörleri ciddiye almaya gerek yok. Ancak birkaç önemli detay da vermeliyiz sanki. Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacak. Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan'dan satın alınıp bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alındı. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verildi. Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanıldı.

Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçak. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam ediliyor. Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmakta. C-130 uçakları halihazırda 70'ten fazla ülkede aktif olarak kullanıyor.

Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde, uçağa Erciyes Aviyonik Modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı, en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edildi. Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durduruldu. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacak.

SONUÇ: Elbette hayat hep umut ve mutluluk vermiyor. Dünya yeni sistemine geçerken sancıları da büyük oluyor. Acımız büyük, devletimiz ve milletimiz el ele. Türk askeri yakında Gazze'de olacak. Büyük ülke olmanın en önemli adımlarından biri de farklı ülkelerdeki askeri etkinliğin. Geleceğe daha güvenle bakabilmek için Türk askerinin başka ülkelerde olacağını da biliyoruz. Ne kadar birlik ve beraber olursak, daha güçlü ve refah bir ülkede yaşayacağımız da yadsınamaz bir gerçek.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Çete’nin 2026 kehanetleri 14 Kasım 2025, Cuma Kırmızı çizgi 13 Kasım 2025, Perşembe Güçlü aktör 09 Kasım 2025, Pazar ‘Gök vatan’ için müthiş hamleler 08 Kasım 2025, Cumartesi
1994 Türkiye Güzeli Pınar Altuğ’un 16 yaşındaki kızı Su podyuma çıktı: İlk yorum Seda Sayan’dan!
1996 Güzeli Pınar'ın 16 yaşındaki kızı podyumda!
Antalya Kaş’ta vahşi cinayet! 22 kez bıçakladı! O anlar kamerada!
Kaş’ta vahşi cinayet! 22 kez bıçaklayarak katletti! O anlar kamerada!
Fenerbahçe’den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar
F.Bahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
Emekli zammı için yeni ipucu!
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11’i netleşti
Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti