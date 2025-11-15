Can kardeşlerimiz Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrasında Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düşen uçağımızda 20 askerimiz şehit oldu. Acımız büyük Aziz milletimizin başı sağ olsun. Millet olarak yastayız, mekânları cennet olsun. Allah yakınlarına sabır versin.

UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

Sosyal medyadaki provokatörleri ciddiye almaya gerek yok. Ancak birkaç önemli detay da vermeliyiz sanki. Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacak. Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan'dan satın alınıp bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alındı. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verildi. Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanıldı.

Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçak. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam ediliyor. Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmakta. C-130 uçakları halihazırda 70'ten fazla ülkede aktif olarak kullanıyor.

Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde, uçağa Erciyes Aviyonik Modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı, en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edildi. Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durduruldu. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacak.

SONUÇ: Elbette hayat hep umut ve mutluluk vermiyor. Dünya yeni sistemine geçerken sancıları da büyük oluyor. Acımız büyük, devletimiz ve milletimiz el ele. Türk askeri yakında Gazze'de olacak. Büyük ülke olmanın en önemli adımlarından biri de farklı ülkelerdeki askeri etkinliğin. Geleceğe daha güvenle bakabilmek için Türk askerinin başka ülkelerde olacağını da biliyoruz. Ne kadar birlik ve beraber olursak, daha güçlü ve refah bir ülkede yaşayacağımız da yadsınamaz bir gerçek.