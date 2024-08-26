BÜYÜK Devlet Büyük düşünür. Büyük oyun kurar. Hatırlayalım. Büyük Orta Doğu Projesi'ni (BOP) ABD'nin 11 Eylül 2001'den itibaren uygulamaya koyduğu Ortadoğu'yu yeniden parselleme, paylaşma projedir. BOP'un uygulama alanı Orta Doğu, Hindistan'dan Ortadoğu'ya ve Kuzey Afrıka'ya kadar uzanan, içinde Basra Körfezi, Kızıldenız ve Akdenız'in yer aldığı bölgeyi kapsıyor. Günümüz itibarı ile Sudan, Yemen, Libya, Irak'ı parçaladılar, Suriye'yi parçalamak için onun üstüne oyun kurguluyorlar. Derin ABD'nin BOP planlarını çok iyi okuyan Başkan Erdoğan ve Türk Devlet aklı, 2016'dan bugüne Derin Amerika ve Avrupa'nın Ortadoğu'da ve Doğu Akdeniz'de kurguladığı oyunları tek tek bozarak yürüyor. ABD'nin aparatlarından FETÖ PKK-YPG mayın eşeklerini tasfiye ettikçe Türkiye, oyunlarını bozuyor. Hedefe ulaşmak için sadece oyun bozmak yetmezdi. OYUN KURMAK DA çok önemlidir. Ve Türkiye, günümüzde OYUN KURUYOR.

Yani oyuna karşı oyun kuruyor. Planları da A, B, C gibi alternatifli. Çünkü rakip düşmanı tek oyun planıyla karşımıza çıkmıyor. Değişen koşullara göre farklı. Erdoğan ve Türkiye başarı ile devreye sokabiliyor. Türkiye de Irak ve Suriye'de teröristan kurdurmamak yolunda etkili planlar yapıyor. Kahraman Ordumuz gerekeni yapıyor. Derin ABD Irak'ta aparatı PKK ile Bafel Talabani işbirliğine sokmuştu. Kahraman ordumuz PENÇE ATTI. Şimdi kilit vuruyor. Kilit başarısının ardında Irak merkezi SUDANİ HÜKÜMETİ ile kurulan YAPICI-yakın ilişkinin büyük rolü oldu. Başkan Erdoğan, Esad ile görüşme programını Dişişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, mekik diplomasisi ile tamamlamak üzere. Suriye'de de DERİN ABD APARATI PKK, YPG, SDG'ye KİLİT VURULACAK VE ERDOĞAN. SİSİ HATTI, IRAK VE SURİYE'DE DERİN ABD'YE KARŞI OYUN KURDUK, BAŞARIYA YÜRÜRKEN. MISIR HAMLESİ GELİYOR.

SİSİ, 4 EYLÜL'DE ANKARA'DA... Türkiye- Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı vesilesi ile jeopolitik dosyalar ele alınacak. Sisi'nin Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaret, Ankara-Kahire ilişkilerinde "büyük dostluğa" geçişinin sembolü olması açısından önem taşıyor. Erdoğan ve Sisi bu ziyarette, ikili ilişkileri bir üst seviyeye taşıyacak anlaşmaları imzalayacak. ÖZELLİKLE, DERİN ABD'NİN DOĞU AKDENİZ VE ORTADOĞU'YA YÖNELİK OYUNLARI BOZULACAK.Görüşme ve arka olan çalışmalarıyla, ABD'nın oyunlarına karşı oyun kurulmuş olacak. Erdoğan ile Sisi'nin yaratacağı olası dip dalgalarına kısaca bakalım: Gazze katliamlarını durdurma, ABD tetikçisi siyonist Netanyahu'ya karşı Bölgesel Tavır oluşturma, Libya'nın bütünlüğünü yeniden sağlama, Doğu Akdeniz'e ABD, AVRUPA ve YUNANİSTAN'ın çökmesini engelleme, TÜRKİYE İLE MISIR'IN MÜNHASIR DENİZ ANLAŞMASI İÇİN ORTAK ÇALIŞMASI, DOĞU AKDENİZ'de DOĞAL ARAMASI, SUDAN'da Trablus ile Boğazı yönetimle arasındaki anlaşmazlıklar çözme, Mısır-Gazze Refah kapısının açılması.

Gazze'ye yardım için ortak tavır ve çalışma, Türkiye ile Mısır arasında Ticaret hacmini 5 yılda 15 milyar dolara çıkarmak, Mersin-İskenderiye arasında Ro-Ro seferlerinin tekrar başlatılması... Şubat'ta Sisi'nin Ankara ziyareti, Erdoğan'ın Şubat ayında Kahire'ye yaptığı ve tarafların tarihi olarak nitelendirdikleri gezinin karşılığı olacak. Mısır Devlet Başkanı'nın içinde bakanların ve üst düzey yetkililerinin bulunduğu kalabalık bir heyetle Ankara'ya gelmesi öngörülüyor. İlk kez toplanacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında ikili ekonomik, ticari ilişkilerin yanı sıra turizm, ulaştırma, enerji, turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda işbirliğini geliştirecek bazı adımların atılması ve belgelerin imzalanması bekleniyor. Türkiye ve Mısır liderleri, 14 Şubat'ta yaptıkları görüşmelerinde ticaret hacmini 5 yıl içinde 15 milyar dolar düzeyine çıkartma hedefini ortaya koymuşlardı. Ankara'da yapılacak toplantının en üst düzey hazırlığı, Fidan'ın Ağustos başında Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile görüşmeler sırasında yapılmıştı. Gelecek sene 100. yılını kutlayacak olan Türkiye-Mısır diplomatik ilişkileri için hazırlıklar gözden geçirilecek. Erdoğan ve Sisi ise ilk kez Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış töreninde 20 Kasım 2022'de bir araya gelmişler ve süreci devam ettirme kararını almışlardı.



SONUÇ: TÜRKİYE VE MISIR ORTADOĞU'NUN STRATEJİK DERİNLİĞİ OLAN İKİ ÜLKE. ERDOĞAN İLE SİSİ BERABERLİĞİ ORTADOĞU

/ KIZILDENİZ/DOĞU AKDENİZ/ KUZEY AFRİKA'DA DİP DALGALARINA VESİLE OLACAK. ABD VE AVRUPA'NIN OYUNLARINI BOZACAK DALGALAR GELİYOR. BU BERABERLİK ABD-İSRAİL ENERJİ OYUNLARINI DA BOZACAK.