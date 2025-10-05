Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmelerin bir önemli sonucu da Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde yeni ve stratejik bir döneme girilmiş olunması... Bu bağlamda, ABD ile bir dizi kapsamlı enerji anlaşması ve mutabakat zaptının anlam ve önemine vurgu yapılıyor. Enerji Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın, ABD dönüşü yaptığı açıklamalara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakan Bayraktar, Türkiye- Amerika Enerji anlaşmasının geleceğe yönelik Türkiye'nin konumunda önemli gelişmeler sağlayacağını, özellikle de nükleer enerji alanında Türk-Amerikan ilişkilerinde "bir dönüm noktası" olacağını belirtti.



Türkiye ile ABD arasında imzalanan ana anlaşmalar, uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki ve stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı (MoU) olmak üzere iki temel sütuna dayanıyor. İmzalanan LNG anlaşmaları ne anlama geliyor?

BOTAŞ, dünyanın önde gelen enerji gruplarından Mercuria ve Woodside Energy ile uzun vadeli LNG tedarik anlaşmaları imzaladı.

Anlaşmanın kapsamı, 43 milyar dolar civarında. Bu anlaşma BOTAŞ'ın küresel LNG sahnesinde önemli bir pozisyon elde etmesine yardımcı olacak. Anlaşma, 2026-2045 arasını kapsayacak şekilde 20 yıllık bir dönemi içermektedir. Bu süre zarfında, önümüzdeki 20 yıl boyunca toplamda yaklaşık 70 milyar metreküp (bcm) doğal gaz eşdeğeri LNG tedariği yapılacağı görülmektedir. Yıllık teslimat miktarı ise yaklaşık 4 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri LNG olarak planlandı.



BÖLGESEL MERKEZ

Türkiye, dünyanın çok önemli boru hatlarının merkezinde yer alıyor.

Türkiye giderek köprü olmanın ötesine geçiyor. Türkiye'nin boru hattı gazına olan bağımlılığını azaltma ve kendisini bölgesel bir merkez (hub) olarak konumlandırma stratejisi pekiştiriliyor.

Türkiye, ABD ile anlaşmalar imzalayaraak, enerji merkezi olma yolundaki adımlardan önemli olanları attı. Erdoğan liderliğinde Türkiye, sivil nükleer teknolojide bölgesel bir lider olmayı hedefledi. ABD ile imzalanan Nükleer işbirliği mutabakat zaptı, Türkiye'nin enerji sektöründeki bağımlılıkları azaltma stratejisine önemli bir alternatif oluşturacak.



Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali yapılıyor.

İlk ünitesinin 2025 yılı sonuna kadar açılması planlandı. Başkan Erdoğan ve Putin'in açılış yapması bekleniyor. Türkiye, ikinci Nükleer santrali Sinop'ta (ABD ve Güney Kore talip oldu), üçüncü Nükleer santrali Trakya'da (Karadenız kıyılarında) kuracak. 4'üncü ve 5'inci nükleer santrallerin planlaması yapılıyor. İç Anadolu Bölgesi ağırlık kazanıyor...

Türkiye ile ABD'nin imzaladığı nükleer enerji işbirliği zaptının çok önemli bir ayağı var. Türkiye'nin yakın gelecekteki en önemli hedeflerinden biri, SMR olarak bilinen küçük modüler reaktörleri üretebilmek.