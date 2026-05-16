Anestezi teknikerliğini bırakıp köye döndü: 100 mandayla aile geleneğini sürdürüyor

Anestezi Teknikerliği mezunu olan 24 yaşındaki Melike Çakır, çocukluğundan beri aşina olduğu toprak kokusunu ve hayvancılığı tercih ederek köye dönüş yaptı. Ailesinin "Yorulma, kendi mesleğini yap" telkinlerine rağmen üretimin içinde olmayı tercih eden Çakır, abisiyle birlikte hayvancılık ve tarımı aynı anda yürütmeyi tercih etti.

50 yıllık aile geleneğini devralan Çakır'ın uzmanlık alanı ise Anadolu mandası yani kömüşler oldu. Genç üretici, bugün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu hayvanları modern bakış açısıyla yetiştiriyor.

Ahırda 60 anaç, 40 yavru ve kuzularla geçen mesaisinde Çakır, mandaların hırçın ve 'ulaşılamaz' bilinen doğasını şefkatle sükunete kavuşturdu. Hayvanlarını öperek ve sarılarak büyüten genç çiftçi, bu değişimi "Eskiden bizi kovalayan, yüksek yerlere kaçmamıza sebep olan o agresif hayvanlar şimdi sesimi duyunca bana koşuyorlar" sözleriyle anlattı.

