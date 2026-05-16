İzmir'de köpek saldırısı sonrası vücuduna 80 dikiş atılan kadından "masraflarım karşılanmadı" iddiası
İş adamı K.K.’nın yakın koruması olarak görev yapan emekli polis Ümran Merttürk, patronuna ait köpeğin saldırısına uğradı. Ölümle pençeleşen kadının vücuduna 80 dikiş atıldı...
İzmir'de emekli polis olduktan sonra iş insanı K.K.'nin yakın koruması ve şoförü olarak çalışmaya başlayan Ümran Merttürk, 20 Ağustos 2025'te patronunun talimatıyla gittiği evde kabusu yaşadı.
Görev tanımında olmamasına rağmen Amerikan Akita cinsi köpeği beslerken saldırıya uğrayan talihsiz kadın, yaklaşık 10 dakika ölümle pençeleşti.
"TEDAVİM KARŞILANMADI"
Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Merttürk'ün vücuduna 80 dikiş atıldı, kafa derisinin bir kısmı koptu.
Yoğun bakımda tedavi gören Merttürk, patronunun tüm masrafları karşılayacağı sözünü tutmadığını öne sürerek eski patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yaşadığı saldırının ardından kalıcı sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini de anlattı. Merttürk, "Kendi cebimden yaptığım hastane ödemelerine rağmen geri dönüş sağlamadılar" dedi.