CHP ile Genel Başkan Özgür Özel'i gerçekten ÇOK panikletecek bir haftaya giriliyor. 2 önemli gelişme Özel'in kabus günlerinin habercisi. 1) Ekrem İmamoğlu iddianamesi tamamlandı. Geliyor. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve mahkeme safhasının bu hafta başlayabileceği bekleniyor.

2) Şaibeli CHP Kurultayı bağlamında Ekrem İmamoğlu ve 11 CHP'linin 4 Kasım'da CEZA YARGILAMASI başlıyor. 4-5 Kasım 2023'te yapılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği Özgür Özel'in kazandığı CHP kurultayının şaibeli olduğu iddiası üzerine açılan ceza davası Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yarın yapılacak. Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Baki Aydöner (CHP Parti Meclisi Üyesi), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediyesi eski başkanı Rıza Akpolat, Özgür Çelik (CHP İstanbul İl Başkanı), Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama ve Serhat Can Eş (Erzurum CHP İl Başkanı) hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi ve aldıkları ceza süresince de "siyasi yasak" isteniyor.

'SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ'



Ekrem İmamoğlu hakkında en kritik gelişmelerden bir tanesi ise 21 Ekim 2025 ve 27 Ekim 2025'te yaşandı. 21 Ekim 2025 tarihinde görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye verildi. Bu iddianamede İmamoğlu'nun isminin yer alışı ve suçlamalar çok dikkati çekti. Çünkü bu iddianame Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianamenin ÖN İŞARETİNİ veriyordu. Ekrem İmamoğlu'nun ismi Beşiktaş iddianamesınde "SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ Ekrem İmamoğlu" olarak geçiyor. 'EKREM İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜ' ifadelerinin kullanılması dikkat çekiyor.

CASUSLUK İDDİANAMESİ

2) 27 Ekim 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları casusluk iddiasıyla da tutuklandı. Tutuklamaya yönelik yazılı gerekçede ÇOK ÖNEMLİ İFADELER bulunuyor:

"ÖRGÜT LİDERİ EKREM İMAMOĞLU'nun CHP'nin YASA DIŞI YÖNTEMLERLE ELE GEÇİRİLEREK, CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN FON OLUŞTURMAK ve bu amaç doğrultusunda MALİ NİTELİKLİ SUÇLARI işleme amacını matuf İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜNÜN CASUSLUK FAALİYETLERİ, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç kapsamında başta İstanbul ilindeki vatandaşlarımızın kişisel verilerinin yabancı ülke istihbarat birimlerine aktarılması eylemleri ve benzeri eylemler ile bu birimlerin unsurlarının talimatı ve yönlendirmesiyle faaliyetlerde bulunma eylemleri gerekçesiyle üzerlerine atılı 'Siyasi Casusluk' suçundan sevk edildikleri İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir."

SONUÇ: İstanbul ve Ankara Başsavcılıklarından çıkmış, mahkemelerce kabul edilmiş ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili çıkacak yolsuzluk iddiaları üzerine yönelik birçok bilgi, belge, itiraflar içeren dosyaların Özgür Özel ve çekirdek kadrosunun kabusuna yol açacağı konuşuluyor.