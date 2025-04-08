PAZAR günü CHP'de ne oldu?



EKREM İMAMOĞLU İNGİLİZCE ifadeyle ''OUT'', ÖZGÜR ÖZEL "İN" OLDU.



CHP'de meydan Özgür Özel'e kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun devreden çıkma pozisyonunu çok iyi değerlendiren Özgür Özel, "Bir taşla çok kuş vurma" taktiğini başarı ile uygulayarak "formalite kurultay"dan TEK ADAM olarak çıkarıldı.



CHP'ye destek veren yerli ve yabancı mahfillerde ve CHP medyası-arka bahçelerinde, "ÖZGÜR ÖZEL ŞİMDİ LİDER OLDU" manşetlerine ve kampanyalarına hazır olunuz.



Özgür Özel ve adamları kurultayda açıkça gösterdi ki, TEK PARTİ ZİHNİYETİ, DESPOTİK yönetimiyle , CHP'nin tüm siyasetini bundan sonra İmamoğlu'nu kademeli unutturma, muhalifleri ezme, kadrolarını geliştirerek güç devşirme ve nihayetinde Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adaylığı üzerine siyasal mühendisliğe soyundukları ayan beyan görülecektir.



Gerçi, Kurultay'da Özgür Özel İmamoğlu'na BOŞ KOLTUK ayırdı ama Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Diploması iptal.



Yargılandığı davalardan ceza alırsa Cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Bu kurultay da gösterdi ki milliyetçi Mansur Yavaş'ın CHP'de karşılığı yok.



Özgür Özel ve adamları, Mansur Yavaş'ı da ÖĞÜTME MAKİNASINA atacaklar.



Geriye sadece Özgür Özel'in kalması için yerli ve yabancı siyasal mühendisler derslerine iyi çalışmış görünüyorlar.



Lakin Özgür Özel, siyasal mühendislikle tekrar seçilse de CHP parti içi tartışmaların ve hesaplaşma arayışlarının devam edeceğini gösteren bir çok dinamik önümüzdeki aylara damga vuracak. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkan yardımcısı Gökhan Zeybek'in "Yüzüne tükürürler" şeklindeki çirkin ithamlarına karşı, "Çalmadım ki yüzüme tükürülsün. Çalanın, hırsızın yüzüne tükürülür. Benim başım dik alnım açık, çalanlar düşünsün" şeklindeki çıkışı ile sürece damgasını vurdu.



Ne tesadüf. TEK ADAM Özgür Özel, anahtar listesine "TÜKÜRÜRLER" diyen Gökhan Zeybek'i koydu ve yeniden en yetkili organ Parti Meclisi üyeliğine seçtirdi.



Ancak, "Yüzüne tükürürler" yanıtı nedeniyle Kılıçdaroğlu cephesinin tepki gösterdiği Gökhan Zeybek çizik yedi, 43'üncü sıradan PM'ye girdi.



Zeybek, 2023 kurultayın da en çok oyu alan isimdi.



2010 kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan seçtiren güçlü genel sekreter Önder Sav ise bu sefer Özgür Özel'in seçilmesinde büyük rol aldı. Bir anekdot. 2023 kurultayında Özgür Özel, genel başkan seçildikten sonra Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu, "Lider olman için İmamoğlu'nun emanetçiliğinden kurtul. Ben, Önder Sav'ın emanetçiliğinden kurtulduğum zaman lider olmuştum" demişti.



Önder Sav, Kılıçdaroğlu tarafından devre dışı bırakılmasının intikamını 15 yıl sonra almak için Özgür Özel'in arkasında duruşu önümüzdeki günlerin önemli gelişmelerinin başlıklarından birisi olmaya adaydır. Özgür Özel, anahtar listesiyle Amerika eski Büyükelçisi Namık Tan'ı öne çıkardı. Namık Tan deyince düşünmekte çok fayda var.



Türkiye'yi Amerikan-İngiliz- Avrupa basınına içi sızlamadan şikayet eden, mandacı zihniyetin hortlamasını sağladığı bir süreçte, Özgür Özel'in, Amerika hayranlığı ile tanınan Namık Tan'ı öne çıkarmasının derin manası var.



Yaptığı gayrı milli konuşmalarla tanınan Batıcı Namık Tan'ı öne çıkaran Özgür Özel'in Batıcı zihniyeti daha çok tartışılmaya devam edecektir.



Vefa sadece İstanbul'un bir ilçesi değildir. Özgür Özel'in koreografisini yaptığı CHP Kurultayı'nda rahmetli Deniz Baykal'ın isminin söylenmemesi başlı

başına bir vefasızlıktı.



Özgür Özel ve adamlarının Atatürk'ün kurduğu CHP'yi tanımadıkları, farklı kulvarlara yol aldıkları, milli ve yerli siyasetçi Deniz Baykal'a ne kadar uzak olduklarının ortaya çıkması, daha çok konuşulmaya devam edecektir.



Özgür Özel, CHP kurultayını yapabiliyorsa 12 Eylül'den sonra Baykal, CHP'nin açılmasını sağladığı için yapıyor.



Rahmetli Baykal, CHP'yi açtı ve 18 yıl genel başkanlığını yaptı.



Unutulur mu?



Berhan Şimşek adaylık için gereken imzayı topladığını ama süresi geçtiği gerekçesiyle adaylığının kabul edilmediğini belirterek Özgür Özel'le tartıştı.



Özgür Özel'in adamlarının Berhan Şimşek'i saf dışı bırakma taktikleri, önümüzdeki aylarda DESPOT ÖZGÜR ÖZEL YÖNETİMİNİN ruh yapısını göstermesi bakımından ibret verici bir durumdur.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kurultay'da yolsuzlukları örtmek için yaptığı konuşmalar çelişki yumağı halinde sürüyor.



Kurultayda yaptığı CUNTA konuşmaları bir gerçeğin daha açık ve net ortaya konulmasını sağladı. Bu gerçek, cuntanın tarihi, CHP'nin özgeçmişidir!

CHP tarihine bakıldığında türü ne olursa olsun, cunta yardakçılığının CHP geleneği olduğu açık ve net oraya çıkar. Türkiye'de gerçekleşen darbelerin arkasındaki mekanikte, CHP vardır.



CHP+cunta= DARBE sloganı herkesin malumudur. Her girdiği seçimde aziz milletin teveccühünü kazanmış askeri vesayetle çarpışa çarpışa ülkemizi demokratik olgunluğa kavuşturmuş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatmaya kalkanlar yüce milletimizden en büyük cevabı yine almaya mahkum olduklarını göreceklerdir.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'e anlayacağı dilden konuştu: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız'a yönelttiği çirkin ifadeler; hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir.



Demokratik siyasi hayatımızda en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan ve halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı'na 'cunta başkanı' demek, demokratik meşruiyeti inkâr, milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, muhtıralara ve 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine karşı milletiyle birlikte mücadele etmiş, demokrasiyi korumuş, darbeci cuntacı anlayışı tarihe gömmüştür. CHP Genel Başkanı'na düşen; yargı sürecini etkilemeye çalışmak yerine, adli soruşturmalara muhatap olan arkadaşlarına yargı önünde hesap vermelerini, isnat edilen suçlamalar karşısında savunma haklarını kullanmalarını salık vererek adaletin tecellisine katkı sunmak ve hukuki sürece saygı duymaktır."

SONUÇ: CHP'NİN NORMAL KURULTAYI 2026 KASIM'DA YAPILACAK.

Kim kalır, kim gider 18 ayda CHP'de köprüler altından daha çok sular akar.