AYLARDIR tartışılan CHP Tüzüğü'nde yapılacak değişiklıkler, gizli kavgalar, pazarlıklar ve dar alanda baş döndüren manevralar eşliğinde tamamlandı.

Cuma günü yapılan Tüzük Kurultayı öncesi Ankara'nın hemen hemen her otelinde pazarlıkların bitmediği gözlendi.

Kurultay'da özellikle 4 ismin 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve şovları' göze battı.

CHP'nin ipini ele geçirmeye çalışan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Tüzük Kurultayı'na GELMEDİ. Kendisi için ayrılan koltuk boş kaldı.

Ekrem İmamoğlu sayesinde Genel Başkan seçilen Özgür Özel, kurultay salonuna eski genel başkanlar Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile birlikte gelerek, havasını attı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koymuş Ekrem İmamoğlu, Özel'in altında kalmadı.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Büyük Kurultay Delegeleri ıle kahvaltı yaptıktan sonra, kurultay salonuna, 'Lider benim' görüntüsü ile girdi.

Son yapılan anketlerde Ekrem Imamoğlu'nun devamlı önünde çıkmanın verdiği güçle Cumhurbaşkanlığı adayı olmakta kararlı CHP'nin sessiz adamı Mansur Yavaş da göze çarpan temaslarıyla öne çıktı.

Evet. CHP'de 4 İSİM birbirini yakından takip ediyor. Karşılıklı taktikler uyguluyor.

Gelişmelere bakınca, Kemal Kılıçdaroğlu, AĞIR ABİ ROLÜNDE. Kendisini ağır satıyor. Ekrem Imamoğlu, Özgür Özel'in Genel Başkanlık tahkimatından ve Mansur Yavaş ile yakın ilişkisinden rahatsız.

Önceki günlerde kendisi ile arası bozuk Kemal Kılıçdaroğlu'nu kafaya alma girişinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nu aradı, randevu aldı, baş başa yemek yedi.

Bir baktık, İmamoğlu- Kılıçdaroğlu yakınlaşmasından canı sıkılan Özgür Özel, yanına Mansur Yavaş'ı alarak Kemal Kılıçdaroğlu ile uzun süren akşam yemeğine oturdular. Bu yemeğe, Ekrem İmamoğlu'nun davet edılmemesi dıkkatlerden kaçmadı.

İmamoğlu'nun bir diğer rakibi Mansur Yavaş. İmamoğlu'nun Saraçhane medyası tarafından, Mansur Yavaş hedefe konarken, kurnazca, 'İmamoğlu Cumhurbaşkanı, yardımcısı Mansur Yavaş olacak' operasyonu çekildi.

Mansur Yavaş tepki göstermiş ardından Özgür Özel'le daha sıkı ilişkiye geçti.

Nitekim, CHP'nin 4 isminin "Cumhurbaşkanlığı adaylığı meydan muharebesı'', Tüzük Kurultayı'nda net olarak açığa çıktı.

CHP TÜZÜĞÜ'NDE

ŞEYTAN DETAYDA.

CHP Genel Merkez'in kurultaya getirdiği metin, oy çokluğuyla kabul edildi.

Tüzükte şeytanlar detayda gizli.

ÖN SEÇİM ŞEYTANI.

-Ön seçimin örgüt gözetiminde yapılması öngörüldü.

-Mevcut Genel Başkana (genel merkez) yüzde 15 kota verildi.

Şeytan: Özgür Özel, kafadan 90 milletvekilini seçilecek yerlere koyacak.

--Değişiklikle, TBMM üyeliği için adayların belirlenmesine yönelik yöntemlerin, ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması, merkez yoklaması olduğu belirtildi.

HAKİM GÖZETİMİ

YOK. ÖRGÜT ÖN SEÇİM

YAPACAK. PARTİNİN

TEŞKİLATTA OLMAYAN

SEVİLEN ÜYELERİNİN

ÖNÜ DARALTILIYOR.

--HANGİ SEÇİM

ÇEVRESİNDE

HANGİ YÖNTEMİN

UYGULANACAĞINA PARTİ

MECLİSİ KARAR VERECEK.

Bunu niçin her seçim çevresinin özelliklerine göre oy kullanma esasları yönetmelikle belirlenecek.

Merkez yoklamasında ise adaylar doğrudan PM tarafından belirlenecek.

Şeytan. Şu anda Ekrem İmamoğlu Parti Meclisi'ne hakim. PM çok güçlü.

Cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekilliği adaylığında Parti Meclisi güçlü olduğundan Ekrem İmamoğlu'nun şansı yükseltildi.

Şu andaki Parti Meclisi'nden Mansur Yavaş zor çıkar.

PM, ölçme değerlendirme yöntemlerinden yararlanarak, genel merkez kontenjanına ayrılan sıraları üçte birine kadar il örgütüne, üçte birine kadar gençlik ve kadın kolları üyelerine, üçte birine kadar da TBMM'nin mevcut partili üyelerine ayıracak. Gençlik ve kadın kolları üyelerine ayrılan sıraların en az dörtte biri önceki seçimde milletvekili seçilmiş sıralara ayrılacak.

İKİNCİ ADAM GENEL

SEKRETER

Genel sekreter MYK'daki sırası, genel başkan yardımcılarının önüne getirildi.

Genel başkana, genel sekreter ve protokol yönetmeliğiyle belirlenen sırayla genel başkan yardımcıları vekalet edecek.

ŞEYTAN. ÖZGÜR ÖZEL

Genel Sekreter Selin Sayek Böke'yi güçlendirdi. Resmen vekili durumuna getirdi. Daha önce Teşkilat Başkanı vekil ve güçlü idi. Teşkilatı yanına alan Teşkilat Başkanı tırpanlandı.

--TBMM grup başkanı ve başkanvekilleri, partinin en üst yönetim organı olan Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) alındı.

--GENEL BAŞKAN

ADAYLARINA KURNAZCA

ENGEL.

Kongrelerde başkan adayı olabilmek için kongre üye tamsayısının en az yüzde 10'unun, en çok yüzde 15'inin yazılı önerisi gerekir.

ADAYLAR YÜZDE

15'TEN ÇOK İMZA

TOPLAMAYACAK. KONGRE

BAŞKANLIĞINA SUNAMAZ.

(Örneğin, mevcut Genel Başkan karşısına çok oyla aday olacak ismin öne geçmesi önlenecek) --MEVCUT BAŞKAN

İSTERSE KAFADAN ADAY

OLACAK.

-OLAĞAN KURULTAY 3

YILDA BİR YAPILACAK.

(Şeytan. Bu madde, olağanüstü kurultay patlamazsa, Özgür Özel'in 2026 Temmuz ayına kadar GENEL BAŞKANLIĞI GARANTİ.

-ÜÇ DÖNEM KURALI.

Bir kişi en fazla üç dönem üst üste milletvekili seçilebilecek.

Yarısı tamamlanmadan seçimlerin yenilendiği yasama dönemleri hesaba katılmayacak.

--ÜÇ DÖNEMİ

TAMAMLAYAN

MİLLETVEKİLİ ÖN

SEÇİME GİREBİLİR.

KAZANIRSA

MİLLETVEKİLLİĞİNE

DEVAM EDECEK.

Partinin milletvekili bulunmayan seçim çevrelerinde milletvekili çıkarmak veya bu seçim çevrelerinde partinin oyunu yükseltmek amacıyla Merkez Yönetim Kurulu'nun önerisi PM kararıyla dönem kuralı uygulanmayabilecek.

(Şeytan: Genel Başkana yakın bir isim, bu noktada milletvekili adayı olarak liste başına konabilecek) -Disipline sevk işlemlerinde sevk organının ve yetkili disiplin kurulunun belirlenmesinde ilgilinin, parti suçu işlediği tarihteki görevi dikkate alınacak.