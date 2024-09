CHP'DE "kavga, hizipcilik, ayak oyunları bitmez" diye yazmaktan biz yorulduk, CHP hizipcileri yorulmadı. CHP, 101 yaşına girdi, hala birbirlerine operasyon ÇEKİYORLAR, dar alanda manevralardan bir türlü vazgeçemiyorlar.

Cumartesi günü gerçekleşen TÜZÜK KURULTAYI'NDA Mansur Yavaş'ı bile adeta çıldıttılar. Kendisine ayak oyunları çektiler, konuşma yapmasını bir saat önce bildirdiler.

CHP'nin rüyasında bile göremeyeceği oy alarak (Ekrem İmamoğlu'ndan daha yüksek) Ankara Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, bir türlü CHP tepelerindeki etkili adamlara kendisini sevdiremiyor. Milliyetçi kanattan gelen Mansur Yavaş'a CHP'de hala yabancı muamelesi yapılıyor.

Tüzük Kurultayı Cuma akşamı tamamlandı. Oy çokluğu ile kabul edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu, Teşkilat eski Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın hazırlattığı TÜZÜK TASLAĞI kabul edilmedi.

Bir gün sonra, Cumartesi günü yeni CHP programı toplantısı yapılıyordu.

Ekrem İmamoğlu konuştu.

Ardından Yavaş anons edildi. Kürsüye çıkan Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine çekilen ayak oyununa adeta isyan ederek konuşmaya başladı.

Toplantının yapıldığı salonda bir anda büyük sessizlik oldu.

YAVAŞ, "Polemik çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkan'ımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim.

HAZIR BİR ŞEKİLDE

Türkiye'nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi açıklamak isterdim.

Ama maalesef bana 1 saat önce telefonla bildirdiler. "Siz de konuşun" dendi. Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa, şöyle bir sorun vardır. Biz 14 büyükşehir belediye başkanıyız.

Sadece ikisini konuşturursanız, maalesef biz de buradan fitne ateşine odun atmış oluyoruz.

'Ekrem mi? Mansur mu?' Bu konuda genel başkanımızın görüşü belli. Açıklamaları belli. Ben isterdim ki bütün arkadaşlarımız bu konuda fikirlerini açıklasın. İkimiz de aynı duygulara sahibiz. Bunları sorun etmiyorum." Tüzük ve program toplantılarının hazırlanmasını, kimlerin nereye oturacağını, kimlerin birinci gün, ikinci gün konuşacağına dair her şeyi bilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın bu sözlerinin ardından, konuşmak zorunda kaldı: "Sakın ha sakın... İkisini de birbirinden ayırmam. İki tarafımdaki kimseyi de birbirinden ayırmam.

Ne olduysa şu yüzden oldu, bugün program yapılırken, bugün de oturumlar yapılacaktı.

Program yapılırken dün ben konuşacağım, sonra Selin Hoca konuşacak, bugün de oturumlar yapılacaktı. Bundan birkaç gün önce Ekrem Başkan planlanan marjda söz istemişti. O sözler dün uzayıp bugünlere kalınca, ben toplantıdan 1.5 saat önce sordum, Selin Başkan böyle bir akışımız var' dedi. Ben de dedim ki 'Mansur Başkan'a da bir söz verelim', burada bütün sorumluluk bana aittir. Ne Selin Hoca'nın ne Ekrem Başkan'ın ne divan başkanının değil, tüm sorumluluk bana aittir.

Bir kişinin hakkı geçtiyse helal etsin, kusurumu affetsinler. Bu aile birlik ve beraberlik içinde ayrılacak bir ailedir. Birisi sağ kolumuzsa öbürü sol kolumuz.

Öbürü sağ gözümüzse öbürü sol gözümüz"...

Mansur Yavaş'ın konuşmasından sonra, tuhaf (Seviyor mu, yeriyor mu?) bir konuşma yaptı: ''Sayın başkanımız buraya çıkıp bu sitemi yaptığı an itibarıyla şunu izah etmem lazım. Sayın Genel Sekreterimize 'bir program kurultayı aynı zamanda, benim bir belediye başkanı olarak yerel yöneticiler adına beklentilerimi, düşüncelerimi ifade etmek isteyen bir konuşma yapmak istiyorum ama ilavesinde hukuki süreçle ilgili de duygularımı paylaşmak istiyorum' dedim. Çarşamba günü görüştük değil mi değerli genel sekreterim. 'Başkanım bakalım, ayarlayalım bir haber verelim' dedi. Bu kadar şeffaf. Artı cuma günü için konuştuğumuz bu mesele cuma günü buradaki programın uzaması... Hatta ben çok gerildim, başkanlarıma dedim ki 'İnelim aşağıya da bu iş 10'da başlamayacaksa kaçta başlayacak? 11.40'da başlayalım. O gün olmayınca bu konuşmanın bugüne kaydırılacağını Selin hanım bana söyledi. 'Peki' dedim, teşekkür ettim.

Ben sizin (Mansur Yavaş) konuşacağınızdan haberdar bile değildim. Hatta genel başkanımız 'burada iki belediye başkanımız konuşacak' deyince siz de yanımdasınız kim konuşacak onu da bilmiyorum. Selin Hanım konuşmasında Yılmaz Büyükerşen'den bahsedince dedim acaba o mu konuşacak. Sonra çıktım konuşmamı yaptım. Başkanım size 'Mansur Başkanım' derim, hem 'Mansur abi' derim; Ankara'ya gelir seni ararım. İki gün önce aradım cuma namazını beraber kılalım mı diye sekretere not bıraktım ama nasip olmadı, yetişemedik. Bu kadar açık ve şeffaf. Senin rahatsız olacağın bir yerde bunu bilsem konuşmamı yere atar, yerime otururum başkanım hiç endişe etmeyin.''

SON ARAŞTIRMA

Metropoll Araştırma 'Türkiye'nin Nabzı'nı tuttu:

CHP birinci parti olma özelliğini kaybettiğini belirledi.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beğeni oranında düşüş yaşandığını açıkladı. Ağustos ayı araştırmasında AK PARTİ seçmeninin partiye geri dönme eğilimi gösterdiği ortaya çıktı.

Daha önce yüzde 50 olan bu oran, Ağustos ayı itibarıyla yüzde 67'ye yükseldi. AK Parti, 14 Mayıs seçmeninin üçte ikisini tekrar kendisine çekmeyi başardı.

Öte yandan, İYİ Parti seçmeninin CHP'ye geçişi de duraklama veya azalma eğilimi gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun beğeni oranı 8,5 puan gerilerken, Özgür Özel'in beğeni oranı 12 puan düştü. Mansur Yavaş'ın ise seçimde aldığı oyun altına düşmeyen bir beğeni oranına sahip olduğu belirtildi...

SONUÇ: İşte CHP bu.

Aziz milletimiz, son yaptıkları Kurultay'da da Özgür Özel ve ekibinin acemiliklerini gördü.

Devam eden hizipçilikten rahatsızlığını gösteriyor.

Nitekim bu durumu, Metropoll, Ağustos ayı araştırmasında net olarak ortaya koydu. Evet.

Aziz milletimiz için değil, kendi ikballeri için uğraşan, ayak oyunlarından yorulmayan CHP, gerileme sürecine girmiş görünüyor...