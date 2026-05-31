Türkiye'nin gözü kulağı dün Ankara'daydı. Ankara'da birbirine 5 kilometre uzaklıkta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel meydan savaşında çarpıştılar. İkisi de saat 14.00'ü işaret etti. CHP'de iki ayrı bayramlaşma programı yapılacağı söylendi. Yeniden CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun her sözü adeta bir gülle gibiydi. Düşen yeri yakacak nitelikte ifadeler içeriyordu. Ruhen bölünmüş CHP, Ankara'da fiziksel olarak da bölünme yoluna girdi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. CHP'de artık hayat bulmaları çok zor görünüyor. Belli ki Kemal Kılıçdaroğlu'na uzun süredir ıstıraplı günler ve geceler yaşatmışlar. Aylardır susan Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri, CHP Genel Merkezi önünde adeta top sesleri gibi yankılandı. Özgür Özel'e ve yolsuzluk-rüşvet iddialarıyla yargılanan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yönelik açıklamalar çok ses getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra geldiği CHP Genel Merkezi önünde "Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır. Hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır.Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur" dedi. "Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete, talana bulaşan belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarih önünde özür diliyorum.Benim temiz niyetimi, bu ülkeye olan sevdamı sırtımdan hançerlemek için kullananları göremedim" sözlerini kaydetti. "Kul hakkı yemedim, yedirmedim.Bundan sonra da açıkça söylüyorum: Yedirmeyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu, "FETÖ terör örgütü başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bir bağlantım, en ufak bir temasım olmamıştır. Alnı ak, başı dik bir adam duruyor karşınızda" dedi. Ardından parti içinde FETÖ bağlantılı kişilerin olduğunu iddia etti. "Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir" diyerek tepki gösterdi.CHP'nin devlete istikamet çizen bir parti olduğunu, ahlakın, erdemin ve demokrasi mücadelesinin temsilcisi olduğunu söyledi. Hiçbir CHP'linin çift ajandalı olmadığını, bu partinin "Ya istiklal ya ölüm" diyenlerin partisi olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken bir başka açıklaması ise "Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun yedek partisi" ifadesi oldu. Bu sözleri, dakikalarca kendisini dinleyen CHP'liler tarafından yuh sesleriyle karşılandı. Bundan sonra Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP'de yer bulmasının zor olduğu iddia edildi. Yolsuzlukla anılanların üyeliğinin askıya alınacağı, bazı isimlerin ihraç edileceği öne sürüldü. Görünen tabloya göre CHP'de fiziksel olarak da bir bölünme yaşanıyor. Böylelikle Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti kuracağı iddiaları gündeme geldi.Kılıçdaroğlu'na destek veren CHP'lilerin eski genel başkan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na gösterdikleri tepkiler ve asılan afişler bir gerçeği ifade ediyor. Bundan sonra Özel ve İmamoğlu'na, CHP'de HAYAT YOK!..