BAŞKAN Tayyip Erdoğan, ABD çıkartmasına başladı. Bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek. Başkan Erdoğan, ilk kez 2005'te Başbakan olarak Kurul'a hitap etmiş; 2007, 2009 ve 2011 yıllarındaki toplantılara da aynı sıfatla katılmıştı. Erdoğan, 12.

Cumhurbaşkanı seçildiği 2014'ten itibaren de aralıksız olarak bu toplantılarda konuşma yapmıştı. Başkan Erdoğan, 2014'teki 69.

BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyi'nin beş olan daimi üye sayısının artması ve örgütte reforma gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünya beşten büyüktür" demişti. Geçen yıl da DÜNYA DAHA ADİL OLABİLİR önerisi ile dünya siyasetine damga vurmuştu.

Başkan Erdoğan'ın Bugün BM konuşmasında en önemli gündem başlığı Siyonist Netanyahu'nun Filistin'de yaptığı soykırım ve Gazze'de öldürdüğü 45 bin masum Filistili'ye yönelik neler yapılması gerektiğine işaret edecek ve KÜRESEL VİCDAN HAREKETİNİ canlandıracak.

Başkan Erdoğan, uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarına karşı durmaya çağıracak, yaşanan katliama resımlı panolarla dikkat çekecek. Erdoğan'ın New York'ta yaptığı ikili görüşmeler ve konuşmalar önemli önemli. Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı, Sırbıstan Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı, Almanya Başbakanı ile konuştu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile de konuşması bekleniyor. Başkan Erdoğan ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi. Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Çok taraflılığın güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedikten sonra Yeni Dünya Düzeni kurgulamaları yapan Amerika'nın nefesini kesecek ıfadelerde bulundu: "Batı dünyasıyla işbirliğimizi geliştirirken Doğuyu ihmal etmiyoruz. Gerek Şangay İşbirliği Teşkilatı, gerek BRICS, gerekse ASEAN'la diyalog zemininizi güçlendirmekte kararlıyız. Bu konuda son dönemde kritik adımlar attık.

Çok farklı bir iklim yakaladık. Ülkemizin çıkarlarını merkeze alan Türkiye eksenli bir anlayışla farklı bölgelerle yakın ilişkilerimizi arttırmaktayız." Başkan Erdoğan, "Milli güvenliğimizi ilgilendiren bazı konularda Amerikan yönetimiyle görüş ayrılıklarımız halen devam ediyor. Amerikalı dostlarımızla her vesileyle PKK, PYD, YPG ve FETÖ'ye verilen desteğin sonlandırılmasına dair beklentilerimizi paylaşıyoruz. NATO müttefikimiz Amerika'nın Türkiye'ye yönelik uyguladığı tedbirler ve savunma sanayi kısıtlamaları güven duygusunu menfi şekilde etkiliyor. CAATSA yaptırımlarının ve F-35 programından çıkarılmamızın müttefiklik ruhuna aykırı olduğu da çok açıktır" ifadelerini kullandı.

"Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz" dedikten sonra Başkan Erdoğan net konuştu: "Komşularımız Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü desteklerken bu iki ülkenin topraklarından ülkemizi hedef alan her tür tehdide karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele sadece Türkiye'nin değil bölgenin de güvenliği içindir." ABD Kongresi'nde beklemekte olan savunma sanayi ihraç lisans başvurularının bir an önce sonuçlandırılmasının isabetli olacağını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: 5 Kasım'da düzenlenecek olan Amerika başkanlık ve kongre seçimlerini tüm dünya gibi biz de yakından takip ediyoruz. Seçimler sonucunda başkan kim olursa olsun Amerika'ya bakışımız ve ilişkilerimizdeki üst düzeyli diyaloğumuz değişmeyecektir. Batı dünyasıyla işbirliğimizi geliştirirken, doğuya ihmal nazarıyla bakmıyoruz." Netanyahu hükümeti savaşı bölgeye yaymak için her yolu denemektedir' Filistin'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların engelsiz akışının temininin öncelikleri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Netanyahu hükümeti savaşı bölgeye yaymak için her yolu denemektedir. Buna fırsat verilmemesi gerektiğini her fırsatta söylüyoruz.

Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıları yoğunlaştırması şarttır" dedi.

SONUÇ: Ortadoğu'da akan kanın, mağdur ve masum Filistinler'in çektiği ızdırabın arkasında Amerika'nın ve İsrail'in kirli planları var. Amerika, Ortadoğu'da dünya hegemonyasını sürdürmek için kan akıtıyor, jeopolitik haritalar çiziyor. İSRAİL BAYRAĞINA DİKKATLE BAKINIZ.

İSRAİL'İN BAYRAĞINDAKİ İKİ MAVİ

ÇİZGİ (NiL'DEN FIRAT'A KADAR) SİNSİ VE KİRLİ PLANLARI GÖRÜLECEKTİR.